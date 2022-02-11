Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:25227

Легальна праця: які переваги отримують роботодавці?

Практика використання незадекларованої праці є грубим порушенням чинного законодавства. Роботодавець, який використовує задекларовану працю, має цілий ряд переваг.

- «Тіньова» зайнятість, так звана зарплата у «конвертах» – негативні явища, які все ще залишаються актуальними у наш час. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, які суттєво впливають на життя людини. Головною метою служби зайнятості є максимальне поєднання інтересів роботодавців та населення, сприяння легалізації найманої праці та працевлаштування шукачів роботи, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За його словами, роботодавець, який використовує задекларовану працю, має цілий ряд переваг, зокрема:

  • - офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;
  • - гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та ін.;
  • - трудова дисципліна;
  • - можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси;
  • - можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника;
  • - позитивний імідж та репутація надійного партнера – запорукою процвітання бізнесу;
  • - підвищення соціальної відповідальності бізнесу до норм європейських стандартів.

Ганебна практика використання незадекларованої праці, наголошує В.Підлісний, є грубим порушенням чинного законодавства, перед яким рано чи пізно доведеться відповідати.

Экономика
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