Легальна праця: які переваги отримують роботодавці? Практика використання незадекларованої праці є грубим порушенням чинного законодавства. Роботодавець, який використовує задекларовану працю, має цілий ряд переваг.

- «Тіньова» зайнятість, так звана зарплата у «конвертах» – негативні явища, які все ще залишаються актуальними у наш час. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, які суттєво впливають на життя людини. Головною метою служби зайнятості є максимальне поєднання інтересів роботодавців та населення, сприяння легалізації найманої праці та працевлаштування шукачів роботи, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За його словами, роботодавець, який використовує задекларовану працю, має цілий ряд переваг, зокрема:

- офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних та ініціативних особистостей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть свої зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;

- гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та ін.;

- трудова дисципліна;

- можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси;

- можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника;

- позитивний імідж та репутація надійного партнера – запорукою процвітання бізнесу;

- підвищення соціальної відповідальності бізнесу до норм європейських стандартів.

Ганебна практика використання незадекларованої праці, наголошує В.Підлісний, є грубим порушенням чинного законодавства, перед яким рано чи пізно доведеться відповідати.