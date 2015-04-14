Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата КП «Горводоканал» дает разъяснения о плате за абонентское обслуживание, которая введена для потребителей предприятия с 1 февраля.

Абонплата – это ежемесячный фиксированный платеж, включающий расходы предприятия, связанные с заключением договоров, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взысканием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды, формированием и печатью платежных квитанций и т.д.

Ранее такие расходы были включены в тариф, однако, согласно действующему законодательству, в настоящее время абонплата выведена отдельно, поскольку не является коммунальной услугой.

Абонентская плата начисляется в расчете на один лицевой счет, независимо от количества жильцов в квартире или объема потребления услуги.

Платеж начисляется отдельно на водоснабжение и водоотвод (ведь есть абоненты, которые получают услуги только по водоснабжению, или же наоборот – по водоотводу).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 № 808 установлен предельный размер абонплаты на уровне 35,19 грн для водоснабжения, а также 35,19 грн для водоотвода по состоянию на 1 января 2022 года.

После проведения расчетов КП "Горводоканал" установило для потребителей предприятия значительно меньший уровень абонплаты.

Плата за абонентское обслуживание для многоквартирных домов составляет:

- на услугу централизованного водоснабжения (с обслуживанием и заменой узла коммерческого учета) – 10,68 грн с НДС;

- на услугу централизованного водоснабжения (без обслуживания и замены узла коммерческого учета) – 9,29 грн с НДС;

- на услугу по централизованному водоотводу – 9,9 грн с НДС.

Плата за абонентское обслуживание начисляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и постановлениями Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 808 «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, предоставляемых потребителям по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем об оказании коммунальных услуг» (с изменениями), внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 сентября 2021 № 928.

Отметим, плата за абонентское обслуживание не начисляется потребителям, заключившим коллективный договор, то есть уплачивают эту услугу ОСМД или управляющим многоквартирных домов.

Дополнительную информацию о начислении абонплаты можно получить по тел.: 70-01-53.