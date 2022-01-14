Как выбрать этикет-пистолет для ценников Быстрое создание маркировки сделало этикет-пистолеты популярными во многих сферах: в торговле, на логистических предприятиях.

Этикет-пистолеты https://yutis.com.ua/etiket-pistolety/dvuhstrochnye-etiket-pistolety используются для нанесения информации о товаре на этикетку и ее закрепления на товаре. Быстрое создание маркировки сделало этикет-пистолеты популярными во многих сферах: в торговле, на логистических предприятиях. Эти пистолеты изготавливаются разными производителями, имеют разные параметры и маркировку моделей ‒ чтобы не запутаться в них, нужно рассмотреть каждую характеристику по отдельности.

Купить пистолет для печати этикеток можно в магазине “Ютис” на сайте, по номеру телефонов: +38(093) 394-74-44, +38(048) 737-75-17 или по адресу компании в Одессе: улица Нежинская, 75.

Что может делать этикет-пистолет?

Само по себе это устройство достаточно простое и все модели имеют схожесть в конструкции по таким ее элементам:

Наборный валик ‒ деталь для составления печатных комбинаций. Он совмещает цифры, буквы и по необходимости служебные символы. В зависимости от конструкции, информация может вводиться на одну, две или три строки ‒ соответственно выделяют и модели по таким количествам строк. Чернильный валик ‒ деталь, которая наносит чернила на печатные символы наборного валика. В этой конструкции есть картридж с чернилами, который время от времени нужно заменять ‒ его лучше покупать от того же производителя, что и сам пистолет. Этикет-контейнер ‒ отсек, в который помещается лента этикеток. Эта часть может быть разной в размерах в зависимости от заданных производителем параметров.

Этикет-пистолет ‒ достаточно простое по принципу работы устройство. Наборный валик выставляет нужную комбинацию символов, чернила из картриджа попадают на чернильный валик, который печатает эти символы на этикетке. После этого нажатием на курок запускается механизм, протягивающий ленту к выходу ‒ в процессе она избавляется от защитного слоя бумаги и становится готовой к поклейке. В итоге на товар через валик прижимается готовая этикетка.

У разных моделей этикет-пистолетов можно встретить разные варианты маркировки. Чаще всего указывается количество строк и символов в каждой строке. Есть производители, которые предпочитают указывать размеры этикеток и даже совмещать их в одной маркировке с количеством символов на одну строку.

Какие есть этикет-пистолеты и как их выбирают?

Есть несколько параметров, которые определяют основную классификацию этих аппаратов:

Количество строк: есть одно-, двух-, и трехстрочные пистолеты. Однострочные при этом лучше всего подходят для мелкой торговли, где на ценнике размещается только основная информация. Более информативная маркировка предполагает использование двухстрочных пистолетов. Тип символов: есть модели, которые могут печатать только цифры. Также есть аппараты, работающие как с цифрами, так и с алфавитными символами ‒ они нужны для ввода сложной информации на ценнике. Если нужно печатать только артикул и цену, подойдет и обычный цифровой пистолет. Размер этикеток: однострочные пистолеты могут использовать разные по ширине и высоте наклейки, большинство двухстрочных имеют ширину 26 миллиметров, так как нужно больше места для информации.

При выборе могут появиться некоторые нюансы ‒ их важно учитывать, чтобы этикет-пистолет работал качественно и не нуждался в частой замене или ремонте.

Лучше всего использовать продукцию известных производителей, особенно если до этого вы еще ни разу не покупали такое оборудование. Изучите отзывы, просмотрите тематические форумы ‒ на это стоит потратить время, так как покупка дешевого и некачественного устройства приведет к необходимости в скором времени заменить его чем-то более эффективным.

Сам пистолет должен быть удобным в работе. Нажатие курка должно быть плавным, а полученные артикулы и цены на этикетках ‒ четкими. Лента при этом должна легко отделяться от защитной подложки.

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