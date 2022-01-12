Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам З настанням опалювального сезону значно зростає і вартість комунальних послуг. Найдорожчим пунктом у переліку є опалення.

Для мешканців багатоповерхових будинків, де встановлено вузол комерційного обліку теплової енергії, а простіше - лічильник тепла, зазвичай значно дешевше виходить зігрітися в оселі, ніж у тих, хто мешкає в будинках, де немає такого прилада. Як показує практика, різниця може становити близько 50%. Лічильник тепла встановлюють у підвалі будинку. Звісно, враховуючи наші реалії, під замок. Як і за будь-яким обладнанням, за лічильником потрібен нагляд - його треба обслуговувати, ремонтувати, повіряти, а у період опалювального сезону знімати показники спожитої теплової енергії та передавати їх надавачу послуг для подальшого обчислення спожитого тепла за розрахунковий період.

Не тариф, а послуга

Вартість послуги обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку до тарифу опалення не входять і це визначено на законодавчому рівні.

Згідно Закону України “2119-VІІІ від 22.06.2017р. “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, який введено в дію з 02.08.2017р, витрати на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії були виключені зі структури тарифів на постачання теплової енергії та надання послуги з централізованого опалення.

Тобто, обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку є окремими видами діяльності та не належать до робіт з надання житлово-комунальних послуг.

Формування, встановлення та застосування внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням вищезазначеного закону та нормативно-правових актів.

В Сумах розмір внесків у розрізі кожного будинкового вузла обліку теплової енергії було встановлено Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2019 року №745 та від 16.06.2020 року №307. Нарахування внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії проводились щокварталу. Кошти, сплачені споживачами на оплату внесків, повинні направлятися виключно на обслуговування та заміну вузла комерційного обліку теплової енергії у випадку, якщо вузол піде з ладу.

Коригування внесків, згідно фактично виконаних робіт, проводиться після закриття календарного року. Тобто, у січні буде зроблено споживачам перерахунки, що відповідатимуть обсягу послуг, які було надано протягом 2021 року.

Що входить до послуги

До переліку робіт з обслуговування вузла комерційного обліку теплової енергії входять:

- опломбування та розпломбування вузла обліку теплової енергії

- повірка (демонтаж вузла обліку, транспортування, повірка, монтаж вузла обліку)

- ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовими вузла обліку теплової енергії (заміна елементу живлення та інших складових частин)

- проведення періодичних техоглядів з метою виявлення механічних ушкоджень

- перевірка наявності та цілісності пломб, антимагнітної наліпки, кабелів та засобів вимірювальної техніки

- зняття показників з теплообчислювача та витратоміру

- аналіз роботи вимірювальної техніки

- зняття інформації з внутрішнього архіву теплообчислювача

- промивка фільтра.

Замість послуги - абонплата

У жовтні 2021 року окрему послугу з обслуговування вузла комерційного обліку теплової енергії було скасовано, а замість неї введено абонплату, яка враховує цю послугу.

Становить вона 17,05 грн на місяць з ПДВ, у розрахунку на один особовий рахунок для послуг з постачання теплової енергії. Абонплата споживачам нараховується щомісяця.

Хто знімає показники з будинкових лічильників тепла

Зазвичай, у Сумах щороку напередодні опалювального сезону в будинках, що обладнані вузлами комерційного обліку теплової енергії, збирають кошти для обслуговування лічильників взимку - на період сезону. Відповідальна людина передає покази лічильника надавачу послуги з опалення та корегує подачу тепла у будинках. Після багаточисельних скарг практика підкручування лічильників задля зниження теплоподачі в будинки, щоб зменьшити суму у платіжках, значно зменшилася. Та і вмішуватись в систему теплопостачання не дозволяється. Адже несанкціоноване втручання у внутрішньобудинкову систему опалення може призвести до розбалансування системи: порушень температурного та гідравлічного режиму. Більш того, законом передбачено покарання гривнею: якщо встановлено факт несанкціонованого втручання окремих споживачів у внутрішньобудинкову систему опалення, що призвело до її розбалансування, обсяг теплової енергії, необхідний для досягнення нормативної температури в приміщеннях, перерозподіляється на таких споживачів.

З введенням послуги з обслуговування вузла комерційного обліку теплової енергії, зняття показників лічильників тепла у багатоквартирних будинків входить до обов’язків організацій теплопостачальників.Тобто, те, за що раніше збирали кошти з мешканців будинків, тепер входить до абонплати. Зараз потрібно тільки надати доступ працівника такого підприємства до обладнання. Як правило, в будинках де є ОСББ, це робить голова об’єднання, мешканець будинку, якому довірили ключі від приміщення з обладнанням або представник обслуговуючої організації.

Але у Сумах ще є випадки, коли гроші збирали і у цьому сезоні. Виходить, що мешканці таких будинків платять двічі - теплопостачальній організації та людині, яка взяла на себе обов'язки тепловиків.

Законодавством не заборонено, щоб представник будинку знімав показники з вузла комерційного обліку теплової енергії. Але це повинно вирішуватися загальними зборами всіх мешканців будинку, під час яких призначають відповідальну особу. Рішення фіксується у протоколі зборів. Тобто, мешканці добровільно дають згоду співпрацювати з теплопостачальником через довірену особу. В інших випадках показники лічильників тепла у кінці кожного місяця, коли надається послуга, знімають представники Теплоенерго або Котельні Північного Промвузла.

Отже, якщо мешканці будинку не обрали на зборах особу, що буде знімати показники лічильника, а “самопроголошена” людина зібрала на це кошти, то скоріше за все, єдиною справою для неї буде на період опалювально сезону - відчинити двері тепловикам раз на місяць, аби дати доступ до лічильника, щоб вони зняли показники.