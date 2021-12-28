"Налог на огород" - кого коснется С 1 января 2022 года в Украине на владельцев земельных участков наложат минимальное налоговое обязательство (МНО).

Однако граждане стали волноваться, что придется уплачивать налоги за огороды, приусадебные и дачные участки, которые могут достигать внушительной площади.

В принятом Верховной Радой законопрокте №5600 есть исключение - некоторых освободят от МНО.

Кто не должен платить налог?

От уплаты нового "налога на огород", как его стали называть в обществе, освобождают физлиц, если они используют собственные земельные участки исключительно для своих нужд. Или же если эти физлица уплачивают налоги с продажи выращенной на этой земле продукции.

Так что дачники и владельцы приусадебных участков, площадь которых не превышает 50 соток, могут не волноваться по поводу нового налога.

От уплаты минимального налогового обязательства освободили собственников земельных паев, расположенных в пределах населенных пунктов, дачных и садовых кооперативах, а также участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Людям, которые предоставляют свою землю в аренду таким аграриям тоже нечего волноваться, поскольку платят налоги уже самые добродетельные арендодержатели", - пишет нардеп Людмила Билозир.

Кто заплатит "налог на огород"?

А тем, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью и не уплачивает необходимые налоги, должны будут платить большие суммы. Например, за один гектар МНО в среднем составляет 2300 гривен.

В то же время, уплата налога обязательна для тех собственников земельных паев, которые платят с 1 гектара налогов менее 1100 гривен минимального налогового обязательства.

В МНО входят:

- налог на землю;

- налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

- налог на доходы физических лиц;

- военный сбор с зарплаты наемных работников.

Билозир отметила, в некоторых случаях гражданам придется доплачивать в бюджет, например, если уплаченная сумма с 1 гектара земли меньше МНО. Обычно речь идет об арендующих у людей землю без официального оформления аренды.

"Теневая обработка земли в настоящее время наносит ущерб бюджету на почти 12 млрд гривен ежегодно. И большинство этих средств теряют местные бюджеты. А это содержание садов и школ, медицины и инфраструктуры", - объясняет нардеп.

Новый налог будет распределяться следующим образом:

в местные бюджеты – 60 %,

в государственный бюджет – 25 %

в областной бюджет – 15 %.

Источник: Хвиля

