"Налог на огород" - кого коснется

Однако граждане стали волноваться, что придется уплачивать налоги за огороды, приусадебные и дачные участки, которые могут достигать внушительной площади.
В принятом Верховной Радой законопрокте №5600 есть исключение - некоторых освободят от МНО.
От уплаты нового "налога на огород", как его стали называть в обществе, освобождают физлиц, если они используют собственные земельные участки исключительно для своих нужд. Или же если эти физлица уплачивают налоги с продажи выращенной на этой земле продукции.
Так что дачники и владельцы приусадебных участков, площадь которых не превышает 50 соток, могут не волноваться по поводу нового налога.
От уплаты минимального налогового обязательства освободили собственников земельных паев, расположенных в пределах населенных пунктов, дачных и садовых кооперативах, а также участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
"Людям, которые предоставляют свою землю в аренду таким аграриям тоже нечего волноваться, поскольку платят налоги уже самые добродетельные арендодержатели", - пишет нардеп Людмила Билозир.
А тем, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью и не уплачивает необходимые налоги, должны будут платить большие суммы. Например, за один гектар МНО в среднем составляет 2300 гривен.
В то же время, уплата налога обязательна для тех собственников земельных паев, которые платят с 1 гектара налогов менее 1100 гривен минимального налогового обязательства.
В МНО входят:
- налог на землю;
- налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
- налог на доходы физических лиц;
- военный сбор с зарплаты наемных работников.
Билозир отметила, в некоторых случаях гражданам придется доплачивать в бюджет, например, если уплаченная сумма с 1 гектара земли меньше МНО. Обычно речь идет об арендующих у людей землю без официального оформления аренды.
"Теневая обработка земли в настоящее время наносит ущерб бюджету на почти 12 млрд гривен ежегодно. И большинство этих средств теряют местные бюджеты. А это содержание садов и школ, медицины и инфраструктуры", - объясняет нардеп.
Новый налог будет распределяться следующим образом:
в местные бюджеты – 60 %,
в государственный бюджет – 25 %
в областной бюджет – 15 %.
Источник: Хвиля