У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу? Юридичний всеобуч від служби зайнятості Сумщини: у яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?

Це питання все частіше звучить від жителів Сумщини на особистих прийомах спеціалістів служби зайнятості. Тож відповідь на нього дає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Згідно зі статтею 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", страховий стаж - період (строк), за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Зокрема, як зазначено у ст. 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, до страхового стажу зараховується:

- час перебування на обліку в центрі зайнятості в періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримувала допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);

- отримання допомоги з часткового безробіття;

- отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину зв'язку з пандемією коронавірусу;

- а також отримання матеріальної допомоги під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.