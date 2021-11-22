Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»® Уряд лише на словах невпинно покращує умови для ведення бізнесу в Україні, звітує про реалізовані успішні заходи, які повинні сприяти стимулюванню розвитку бізнесклімату в країні та залученню інвестицій.

Насправді ж влада повинна реальними діями та позитивними стимулами для підприємців покращувати бізнесклімат в країні. В цьому переконані в політичній партії «УДАР Віталія Кличка».

«Згідно з даними проміжного звіту бізнес-омбудсмена Марчіна Свенчицького, кількість скарг від підприємців на порушення державних органів у липні-вересні 2021 року порівняно з показником за другий квартал 2021 року збільшилася на 20%. Це стало рекордом за весь час існування бізнес-омбудсмена в країні, – говорить лідер сумського «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Лантушенко. – І, як на мене, це далеко не позитивний сигнал для центральної влади. У такі складні часи для нашої країни потрібно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром впроваджуючи ініціативи на кшталт «інвестнянь».

В «УДАРі Віталія Кличка» переконані, що українській владі задля поліпшення бізнесклімату в країні необхідно відмовитися від згубних для бізнесу ініціатив, що посилюють фіскалізацію та тиск на бізнес. Яскравим прикладом цього є скандальний законопроєкт 5600, що атакує український бізнес та середній клас українців.

«УДАР Віталія Кличка» наполягає на тому, що зростання економіки можна і потрібно досягати іншими заходами, без посилення фіскального тиску, без збільшення бази оподаткування, а винятково заходами стимулювання.