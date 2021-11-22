Экономика

admin
admin
Сегодня 10:15168

Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®

Уряд лише на словах невпинно покращує умови для ведення бізнесу в Україні, звітує про реалізовані успішні заходи, які повинні сприяти стимулюванню розвитку бізнесклімату в країні та залученню інвестицій.

Насправді ж влада повинна реальними діями та позитивними стимулами для підприємців покращувати бізнесклімат в країні. В цьому переконані в політичній партії «УДАР Віталія Кличка».

 «Згідно з даними проміжного звіту бізнес-омбудсмена Марчіна Свенчицького, кількість скарг від підприємців на порушення державних органів у липні-вересні 2021 року порівняно з показником за другий квартал 2021 року збільшилася на 20%. Це стало рекордом за весь час існування бізнес-омбудсмена в країні, – говорить лідер сумського «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Лантушенко. – І, як на мене, це далеко не позитивний сигнал для центральної влади. У такі складні часи для нашої країни потрібно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром впроваджуючи ініціативи на кшталт «інвестнянь».

В «УДАРі Віталія Кличка» переконані, що українській владі задля поліпшення бізнесклімату в країні необхідно відмовитися від згубних для бізнесу ініціатив, що посилюють фіскалізацію та тиск на бізнес. Яскравим прикладом цього є скандальний законопроєкт 5600, що атакує український бізнес та середній клас українців.

«УДАР Віталія Кличка» наполягає на тому, що зростання економіки можна і потрібно досягати іншими заходами, без посилення фіскального тиску, без збільшення бази оподаткування, а винятково заходами стимулювання.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
Вчера 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
Вчера 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
Вчера 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
Вчера 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Світлодіодні світильники та їх переваги
24.11.2021 13:33
Заказ и доставка цветов по всей Украине ®
22.11.2021 15:30
Особенности и преимущества наращивания зубов
22.11.2021 13:54
У Сумах відкрили партійний офіс «УДАРу Віталія Кличка»®
22.11.2021 10:59
view counter
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.