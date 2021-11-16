“Птахопродукт” - натуральні продукти для здорового життя Невід’ємною складовою здорового способу життя є якісне харчування. Учасникам ринку харчових продуктів потрібно бути відповідальними у питанні якості. Добре, коли у виробника є розуміння важливості своєї місії. Але є й ті, для кого це - тільки бізнес.

Гідним прикладом господарювання та піклування про споживача є Група компаній “Птахородукт”. До її складу належать дві птахофабрики (у Липовій Долині та у Вільшані) загалом на 280 тисяч голів птиці. Також є комбікормовий завод потужністю до 2 тисяч тонн на місяць. І - торговельний дім, який займається продажами продукції виробництва - комбікормів та яєць. Для споживачів компанія впізнавана як торговельна марка “Супер Ко-Ко”

Про важливість своєї роботи та особливості виробництва яєць розповів засновник та власник “Птахопродукту” Олександр Стрілець.

15 років на ринку харчових продуктів

З чого починався “Птахопродукт”?

- Підприємству майже 15 років і початком «Птахопродукту» була купівля майже збанкрутілої птахофабрики у Липовій Долині. Компанія швидко зростала, і за два роки було придбано комбікормовий завод, далі – кілька птахофабрик у Сумській області (утримували курей, качок та гусей), три інкубаторні станції.

Згодом від багатьох фабрик та інкубаторів ми відмовились, залишили лише дві птахофабрики з виробництва яйця курячого – в Липовій Долині та у Вільшані. На цих об’єктах нам вдалося повністю змінити обладнання і модернізувати виробництво. До цього по 30 років не було вкладень в інфраструктуру цих підприємств, тож необхідно було замінити труби водопостачання, провести модернізацію кілометрів електропостачання, повне переобладнання умов утримання птиці. На це було витрачено не один мільйон доларів.

Як ви просунулися у технології виробництва за 15 років?

- Якщо згадати той час, коли я починав, перш за все, гострої уваги потребувало устаткування. Старе обладнання передбачало рідкий курячий послід, який виділяв стільки аміаку, що виїдав очі. Курка у цьому сиділа. Витрати кормів були великими за рахунок втрат. Завдяки новому оснащенню, втрати кормів мінімізовано, освітлення зовсім інше, курка дихає іншим повітрям, ми полегшуємо їй життя.

І, головне, що генетика не стоїть на місці - у виробництві використовуються птахи відбірних порід, завезені з Голландії, Чехії та Угорщини. Використання досвіду колег-птахівників та власні дослідження дали змогу значно збільшити терміни яйценосності поголів’я.

Повинен бути не тільки сильний керівник, але й сильна команда

Що спонукало вас до змін?

- У 2006-2007 роках, коли економіка була на підйомі, можна було легко кредитуватися і купувати об’єкти, птахофабрики. На той час ми придбали багато чого. Але в 2011-12 роках склалася вкрай скрутна ситуація у птахівництві України, близько 70 % невеликих компаній-виробників яєць збанкрутували.

Неймовірними зусиллями вдалося стабілізувати бізнес. І це дало розуміння, що треба змінювати менеджмент компанії та зробити виробництво більш компактним географічно. Тому було прийнято рішення продати всі активи, які були віддаленими, і зосередити зусилля на розвитку підприємств, розташованих у Липовій Долині і Вільшані.

До цього бізнес вели на інтуїції, та вчасно усвідомили, що це працює до відповідного рівня.

Перше, що необхідно, аби був якісний продукт - потрібна технологія, яка буде конкурентноспроможною. Аби вона була такою, потрібно щоб хтось оперативно слідкував за змінами ринку. Треба відстежувати, який сьогодні попит та потреби споживачів аби бути на крок попереду, а також аналізувати розвиток аграрного бізнесу в інших країнах світу.

Якщо ми виробляємо щось за технологіями 70-х років, то скоріше за все, ми випадемо з цього ринку. Щоб реалізовувати новітні починання, потрібні «ефективні» люди - “один у полі - не воїн”. Необхідна команда.

Потрібно зрозуміти що хоче «твій споживач» сьогодні і чи хоче «твій споживач» зараз те, що він хотів ще учора. Звісно він бажає дешеве та якісніше, але, якщо ти весь час будеш дешевим, ти не зможеш бути якісним. Якщо ти будеш прагнути якості, ти не зможеш бути дешевим. І тут потрібно шукати компроміс.

Тож ми вийшли на інший рівень менеджменту з оптимальною системою управління. Основною відмінністю “Птахопродукту” від інших фабрик є неповторні задуми, мета. Наш менеджмент унікальний, у нас хороша професійна команда, яка завжди в тонусі. Є чіткі правила, за якими ми працюємо, щоб досягати оптимальних рішень заради високих результатів на кожному етапі.

Виробництво натуральних продуктів для здорового життя - як місія

Чому Супер Ко-Ко?

- Яйце - це така субстанція, яка має в собі все те що потрібне для життя - там повинно було зародитися нове життя. Там є все, що необхідне - всі вітаміни, всі мінерали, а також корисні жири та білки. Саме тому воно таке корисне, але лише за умови, що воно свіже, і на виробництві не застосовувались якісь інтенсивні технології та не використовувалися для лікування антибіотики, що зводять автоматично нанівець всі потуги.

Наш секрет успіху полягає у натуральності продукту. Ми точно впевнені у якості, адже контролюємо кожен процес виробництва яєць. Курей на наших птахофабриках ми годуємо лише збалансованим комбікормом, який виробляється на власному заводі. Не використовуємо жодних домішок, антибіотиків, також дбаємо про належні умови утримання птиці та постійно їх поліпшуємо.

Наша місія - виробництво натуральних продуктів для здорового життя.

У чому особливість саме вашої продукції, адже на ринку курячого яйця доволі багато пропозицій?

- Коли ми кажемо “яйце” - це не значить, що це лише яйце. Є яйце від маленької птахофабрики чи від домашнього господарства, є яйце від середньої або великої фабрики. Це різні продукти. Така думка не моя - споживачів, тієї цільової аудиторій, яка звертає увагу на виробника продукту.

Яйце, яке корисне та безпечне, — ось наша родзинка, тому що наш споживач цінує це перш за все. А ми, коли проаналізували свою діяльність, з’ясували, що готові до цього. Наша технологія була на це налаштована. Коли підприємство невелике, на рівні власника можеш проконтролювати майже всі процеси.

Якщо ти не впевнений в тій структурі, що ти побудував, то немає впевненості в продукті. Я як власник можу відчувати своє виробництво, і як власник можу стверджувати, що моє виробництво є безпечним. Ми знаходимось у екологічно чистому регіоні, використовуємо зерно, вирощене нашими фермерами, курочок продаємо населенню, а не на забій. У цьому і є наша унікальність.

Чим наше яйце інше? Це чистий продукт, отриманий від здорової курки.

Від хворої птиці ми не виробляємо! І ми досягли, що наша курка завжди здорова, і це є моєю основною гордістю.

Як вам вдається тримати такий рівень якості своєї продукції?

- Наразі небагато хто міг би похвалитися такими можливостями: у нас свій комбікормовий завод, після звільнення ємностей від продукту кожного разу вони очищуються та дезинфікуються. І так кожного місяця. Це дало можливість вже протягом трьох років не мати у поголів’я птахів жодного випадку інфекційних хвороб, і жодного разу не використовувати антибіотики. Їх навіть не закуповувала компанія, що видно з відкритих джерел. Це далося нам не просто - ми дуже наполегливо працювали заради мети. І я вважаю це нашим великим досягненням.

Ми не можемо гарантувати, що у нас не проскоче якийсь токсин. Запас імунітету у птиці повинен бути таким потужним, щоб він зміг це все перебороти. Ми даємо птахам пробіотики, посилені вітаміни, аби підтримати на такий випадок імунітет курочки.

Наша унікальність у порівнянні з більшістю фабрик є у тому, що ми розташовані у регіоні, де зосереджені маленькі фермерські господарства, які постачають нам зерно, є основними постачальниками сировини. І якщо порівнювати з холдингами, де задіяні найінтенсивніші технології з використанням хімікатів, звісно, на виході отримують зерно далеке від ідеального. Фермери з більшою любов’ю ставляться до своєї землі, в роботі використовують курячий послід з наших птахофабрик, що є вигідним і для них, і для нас. Вони знають наші потреби щодо чистоти сировини.

Яким чином ви підтверджуєте високий рівень якості своєї продукції?

- Аби донести до споживача якість яєць нашого виробництва, я уклав з незалежною лабораторією угоду і на регулярній основі ми здаємо до неї корми, яйце, тушки птиці. Зараз ми переглядаємо політику з продажу, і у планах висновки лабораторії вкладати до упаковки, аби люди мали підтвердження якості продукту. Щоб бачили, що контроль здійснюється належним чином.

Пандемія - не привід для паніки

За останній рік у птахівництві падіння виробництва становить близько 25%, а ви в цей час продовжуєте нарощувати своє виробництво. У чому проблема скорочення виробництва в країні, на ваш професійний погляд?

- Ми дійсно за два останніх роки запустили два корпуси та готуємо до запуску ще один. Компанія постійно розширюється і ми не зупиняємося на цьому напрямку. Чому ж у інших виробників не така ситуація?

Це все залежить від точки зору власника. Більшість власників мислять категоріями короткими: два роки, п’ять. Я ж мислю десятиріччями. З цієї точки зору найлегше переживати кризу. Якщо побудувати графік на десять років вперед, то хвиля кризи на цьому відрізку буде виглядати незначною, якщо ж побудувати графік на один рік, то ця хвиля буде величезною.

Останнім часом ринок був перенасиченим, і яйце коштувало дуже дешево. Вартість виробництва в 3-4 рази перевищувало ціну продукту в продажу. Курку ж ми не можемо зупинити - її потрібно годувати. А для більшості наших колег місія - гроші. Хіба можна пережити таку кризу з подібною місією?

У нас є такий ключовий момент - команда розуміє, що вона працює не для того, аби власник багатів, а для того, щоб люди, які чекають від тебе певний продукт, і надалі його отримували. Це точка зору моя як власника і точка зору моєї команди. Вони збігаються. Наші цілі вищі за ті проблеми, з якими ми стикаємось. Нам це не страшно.

Якщо у тебе, як у власника, і у твоєї команди є ідея, яка вами рухає, є розуміння, куди ви йдете, хто вас зупинить? Жодні проблеми не стануть на заваді!

Над реалізацією яких задумів ви працюєте?

- Ми плануємо вийти ширше на ринок з кормами. Вони є якісними, то чому нам цим не ділитися з іншими?

Що стосується виробництва яєць, то є наміри збільшити виробництво десь у два рази у найближчі два роки. Потенціал є і, що найголовніше, у нас є на це бажання.

Для регіону це економічно вигідно, адже це робочі місця для місцевих жителів. Фермерам - можливість реалізовувати свою продукцію. А для своїх споживачів ми даємо той продукт, який їм потрібно – натуральний, для здорового життя.