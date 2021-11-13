Страницы 125-летней истории: Сумской машиностроительный завод в годы войны Сумское машиностроительное объединение отмечает 125-ю годовщину со дня своего основания. За эти годы предприятие несколько раз, как птица Феникс, возрождалось из пепла.

Одними из самых сложных были годы Второй мировой войны.

На промышленном взлете

Для Сумского машиностроительного завода 30-е - 40-е годы прошлого века были одними из самых продуктивных. Он стремительно развивался, наращивал производство, осваивал новые виды продукции, многие из которых ранее в стране вообще не изготавливались. В течение 1938 года освоено изготовление 36 новых видов машин и агрегатов, впервые в СССР в Сумах начали сваривать аппаратуру из никелевых и хромоникелевых сталей. А в следующем году заводчане добавили к новым видам продукции еще 40 наименований. Среди самых значительных достижений того времени – создание сверхмощного азотно-водородного компрессора давлением 850 атмосфер. Подобной техники не выпускала ни одна западноевропейская фирма, не говоря уже об СССР. Поэтому за предприятием постепенно закреплялся имидж одного из самых мощных и новаторских комплексов тяжелого машиностроения. И кто знает, каким бы сейчас было предприятие, если бы не война…

Эвакуация

Весть о начале войны 22 июня 1941 года заставила перестроить производство в соответствии с потребностями военного времени – изготовление вооружения, боеприпасов. Но фронт приближался. Чтобы материально-технические ценности не достались фашистам, в августе 1941 года принимается решение об эвакуации. Быстрыми темпами оборудование было демонтировано и подготовлено к отправке. Работникам завода помогали местные жители. Станки срывали с фундаментов и грузили на платформы вместе с заготовками, чтобы по прибытии на место люди могли сразу приступить к работе. Основную часть оборудования и запасы металла вывезли в Чирчик (Узбекистан). Для этого задействовали 1800 вагонов. Последний эшелон с оборудованием и специалистами ушел из Сум на восток 25 сентября, а в октябре гитлеровцы оккупировали Сумы. В некоторых источниках есть упоминание о том, что фрунзенцы заботились не только о технике. В глубокий тыл успели вывезти, а позже вернуть важные экспонаты Сумского художественного музея: картины Шевченко, Репина, Куинджи, Васильковского и других.

Дорога на восток была не легкой, несколько раз поезда с оборудованием попадали под обстрелы. Прибыв в пункт назначения, машиностроители сразу же взялись за дело. Работали в основном женщины, дети, а также те, у кого было слабое здоровье, в связи с чем, их не призвали в армию. Для рабочих с очень низким ростом ставили специальные ящички, чтобы они могли дотянуться до станка. Рабочие завода внесли свой вклад в налаживание серийного выпуска реактивных установок «Катюша» и снарядов к ним.

Сумские машиностроители за работой в Чирчике, 1942 год

Компрессорные установки для авиации, изготовленные Сумским машиностроительным заводом в эвакуации. Чирчик, 1943 год

Стали своими

Оборудование обратно в Сумы из Чирчика не вывозили, что и послужило толчком к созданию завода «Узбекхиммаш» и отрасли химического машиностроения в Узбекистане, в целом. Здесь же нашли свой новый дом и часть заводчан, выехавших в эвакуацию. Для них Узбекистан стал с тех пор вторым домом. Среди них был и Константин Михайличенко - отец известного художника-акварелиста Виктора Михайличенко (1949-2021). Его считают своим и жители г. Чирчик, где он родился, и Сум, куда он переехал в 1993 году, где работал главным художником в театре им. Щепкина, оформив более 60 спектаклей. В своей биографии он вспоминает отца, который работал на заводе в Чирчике и рисовал стенгазеты, увлекался живописью и сумел увлечь этим делом сына. Работы В.К. Михайличенко находятся во многих частных коллекциях и музеях мира, а его самого называют акварелистом всеукраинского масштаба.

Домой

После того, как 2 сентября 1943 года советские войска освободили Сумы, встал вопрос о возвращении в родной город. Путь домой был сложным. По дороге - одни руины и пепелище... Дома, на месте завода - то же. Восстановление завода проходило с трудностями: не хватало ни специалистов, ни оборудования. За станки ставали 60-70 летние рабочие.

Но ничто не смогло перевесить силу духа коллектива. 14 сентября заводчан посетил глава украинского правительства Никита Хрущев. Тогда же разработали план возрождения, задействовав все имеющиеся резервы. Поскольку время шло к зиме, то южный пролет будущего литейного цеха обнесли хворостом, чтобы хоть как-то уберечься от морозов. Уже в октябре (!) 1943 года здесь изготовили первый чугун для фронта. Впоследствии производили фугасные бомбы, боеприпасы, другую военную продукцию.

В литейном, котельном и механическом цехах установили 64 металлообрабатывающих станка, 8 мостовых кранов, 4 вагранки, 3 паровых котла, турбогенератор и столь необходимую для обеспечения производственного процесса кислородную станцию.

Уже в 1948 году предприятие достигло довоенного уровня производства.

В годы войны сотни работников завода ушли на фронт, 169 из них не вернулись с полей сражений, более тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Одиннадцати рабочим завода присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а летчик Степан Павлович Супрун удостоен этого звания дважды.

Абсорбционная колонна для содовых заводов, изготовленная из чугуна: вес оборудования более 280 тонн, высота - 52 м, 1947 год