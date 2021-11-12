Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:22199

Служба зайнятості Сумщини про переваги легальної праці

Виплата заробітної плати в «конверті» і нелегальна робота шкодять економіці країні та її громадянам.

- Сучасне життя створює такі умови сьогодення, що кожний працездатний громадянин має бути зацікавлений у власному матеріальному забезпеченні після досягнення пенсійного віку, коли основним джерелом доходів стають пенсійні виплати. Важливо пам’ятати, що від суми сплачених соціальних внесків залежить розмір пенсії, а від кількості років страхового стажу – вік виходу на пенсію, взагалі – право на її призначення, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Важливо кожному усвідомити, що згода отримувати зарплату в «конвертах» позбавляє соціального захисту. Громадяни, які працюють нелегально, позбавляють себе лікарняного, допомоги у разі отримання травми на виробництві, трудового стажу, пенсії, втрачають оплачувану відпустку.

На жаль, сьогодні виплата заробітної плати в «конверті» і нелегальна робота стали нормою життя та є тягарем, який тягне за собою негаразди для країни і для кожного з нас. Нелегальна зарплата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Основним джерелом, за рахунок якого фінансуються освіта, медицина, культура, пенсії та інші соціальні виплати, формуються місцеві бюджети та бюджет Пенсійного фонду.

В.Підлісний наголошує, що найнадійнішим методом у боротьбі із таким явищем як зарплата «у конвертах», насамперед може бути прагнення найманих працівників змусити роботодавців платити зарплату та соціальний внесок із дотриманням вимог чинного законодавства, чим забезпечити собі гідну пенсію в майбутньому.

- Зважаючи на актуальність питання, днями фахівці центрів зайнятості Сумщини організували для безробітних осіб передпенсійного віку низку вебінарів, які присвячені законодавчим вимогам для призначення пенсії та важливості легалізації зайнятості, ознайомили з електронними сервісами ПФУ, детально розповіли про особливості обчислення страхового стажу, терміни та умови виходу громадян на пенсію, вплив заробітної плати на розрахунок пенсійного забезпечення, - розповідає В.Підлісний. – Подібні заходи ми проводимо постійно. Такий юридичний всеобуч серед безробітних - один із кроків до легалізації трудових відносин.

Экономика
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