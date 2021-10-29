Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути В Украине только несколько крупных работающих предприятий могут похвалиться своей более чем столетней историей.

К счастливчикам, над которыми оказались не властны ни время, ни обстоятельства, относится и Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, которое отмечает 125-ю годовщину со дня своего основания.

За это время меняла название и страна, в которой оно было основано, да и само предприятие меняло название, структуру, но при этом всегда оставалось и остается современным, бюджетообразующим и близким каждому сумчанину.

А начиналось все так…

...В конце XIX века, в 1896 году, на окраине маленького уездного городка начали возводиться первые корпуса нового предприятия – Бельгийского акционерного общества под названием «Сумские машиностроительные мастерские» (анонимное общество). Основано оно было по инициативе известного сахарозаводчика, мецената Павла Ивановича Харитоненко, заводы которого постоянно нуждались в установке, обновлении и замене производственного оборудования, в машинах и аппаратуре, жизненно необходимых для эффективной работы его предприятий.

Акционерами анонимного общества были 28 местных и иностранных предпринимателей. Главными иностранными акционерами стали бельгийцы, поскольку они имели высококачественное современное оборудование, передовые технологии и свободные капиталы для инвестирования за рубежом. Среди отечественных акционеров наибольшим количеством акций - 400 из всех 3240, или 12,35% - владел П.И. Харитоненко. Владельцами акций были также Д.И. Суханов, А. А. Гебиндер, Л.Е. Кениг, И.А. Асмолов и другие.

Весной 1896 г. члены анонимного общества обратились в городскую думу с предложением продать им участок городской земли – пустырь площадью 6 десятин вблизи железнодорожной станции «Сумы». Именно близость железной дороги облегчила в будущем для предприятия решение проблем с поставками материалов, сырья и вывозом продукции. Акционеры обязывались построить производственные помещения, оборудовать их и организовать выпуск продукции через 3 года. В случае нарушения обязательств, право на владение участком терялось. Работы шли в полную силу и днем, и ночью. Строители, а среди них преобладали крестьяне из окрестных селений, работали по 10-15 часов в сутки.

Указ об утверждении условий деятельности Бельгийского акционерного общества «Сумские машиностроительные мастерские» (анонимное общество). 1896 год

В ноябре 1896 года Указом российского императора были утверждены условия деятельности в стране акционерного общества под названием «Сумские машиностроительные мастерские». Согласно этим условиям, предприятию разрешалось начинать свою деятельность с эксплуатации строительной, котельной и литейной мастерских, выпускать паровые машины, аппараты для сахарных заводов, оборудование для железных дорог, а также изготавливать котлы, осуществлять литье железа, стали и других металлов.

Уже в конце 1896 года были построены кирпичные корпуса кузнечного, литейного, механического, модельного и котельного цехов, паровозного и машинного отделений, а также административное здание и несколько домов для рабочих. Начался монтаж оборудования. Через год предприятие выпустило первую партию продукции.

Заграничные специалисты

Квалифицированных специалистов в таком провинциальном городе, как Сумы, не было ни среди рабочих, ни среди мастеров. Поэтому администрация была вынуждена приглашать их из-за границы. Многие из них впоследствии стали известными на предприятии людьми. Так, чех по национальности, Иосиф Иосифович Гибнер начинал свою карьеру на заводе молотобойцем-клепальщиком, а завершил ее начальником котельного цеха. Его сыновья Борис и Константин получили славу хороших специалистов. Первый в советское время стал заместителем директора завода по производству, второй - технологом в котельном цехе. Большим уважением среди рабочих пользовался Алоиз Зосимович Кочи, который приехал 1896 году из Чехии. Работал модельным мастером, начальником литейного цеха. С уважением относились и к работающему на заводе с 1896 года чеху Коларжу – начальнику механосборочного цеха.

Администрация анонимного общества «Сумские машиностроительные мастерские. В центре - первый директор предприятия Альбрехт Бероунский и начальник производства Коларж (слева от директора), 1906 год

В 1900 - 1902 г. завод освоил производство выпарных аппаратов, свекловичных резок, водяных насосов, фильтр-прессов, а также начал выпускать семафоры и крестовины железнодорожных стрелок. Вскоре было организовано производство подъемных лебедок для шахт Донбасса, паровых машин и первых центрифуг для сахарных заводов.

«Сумские машиностроительные мастерские», трудно пережив экономический кризис 1900-1903гг. и жесткую конкуренцию немецких производителей, сумели заявить о себе всерьез. Расширилось производство, хватало заказов. Продукция сумчан поставлялась в различные регионы

Особую роль в развитии предприятия сыграл его первый директор Альбрехт Иосифович Бероунский, которого пригласили из Австро-Венгрии. Он руководил предприятием в 1896 - 1897 годах, работал техническим директором и снова возглавлял его с 1904 по 1919 г. Благодаря его усилиям, обновили оборудование на предприятии, получили новые заказы для реконструкции Кияницкого сахарного завода. В 1908 году была изготовлена первая отечественная паровая машина мощностью 300 лошадиных сил.

Рабочие будни

На заводе успешно работали конструкторские группы по перепроектированию сахарных заводов, разработке документации на изготовление насосов и металлических конструкций. По их проектам завод изготовил конструкции перекрытия для рынка в Киеве (1910 г.), для театра в Николаеве (1911 г.), для железнодорожного депо в Ташкенте (1912г.) и др.

В 1912 году изменилось название акционерного общества. Теперь оно стало называться «Анонимное общество «Сумские машиностроительные заводы». В это время здесь работало уже около 700 человек.

Заводская жизнь протекала в соответствии с определенными правилами, хотя срочные подряды и обязательства время от времени вносили свои коррективы. Рабочие работали в одну смену – с 7:00 до 18:00 часов, а при необходимости организовывалась вторая смена – с 18:00 до 5:00. Для обеих смен предусматривался часовой перерыв. Было специальное помещение для питания рабочих, оборудованное плитой для подогрева пищи и баком для горячей воды. Рабочие пользовались бесплатной медицинской помощью, однако зарплата на время болезни не начислялась. Врач посещал завод дважды в неделю. Существовал на предприятии и «приемный покой», где фельдшер оказывал первую помощь пострадавшим на производстве.

В ожидании перемен

С началом Первой мировой войны предприятие довольно быстро переориентировалось на выпуск продукции для фронта. Речь идет, прежде всего, о снарядном цехе с отделением взрывателей, который построили в рекордно короткие сроки. Также поступали заказы на изготовление аппаратуры для пороховых заводов.

Работая на пределе возможностей, со временем производство постепенно начало пробуксовывать: давали о себе знать устаревшее оборудование, нехватка металла и рабочих, большинство из которых ушло на фронт. С каждым месяцем обострялась социально-политическая ситуация, накладывая безжалостный отпечаток на деятельность завода.

Рабочий день был увеличен до 12-14 часов. Конечно же, это вызвало недовольство малочисленного коллектива. В 1915 году вышли на забастовку литейщики, через год – работники цеха взрывателей. Все требовали перемен. И они случились в октябре 1917-го.

В том же году на общем собрании АО «Сумские машиностроительные заводы» было принято решение о создании профсоюза металлистов, который обязался отстаивать лучшие условия труда, обеспечение работников питанием и вести культурно-просветительную деятельность.

Обработка маховика в механическом цехе №1, 1916 год

От упадка – к возрождению

В течение 1917-1920 годов предприятие сильно лихорадило. Оно то останавливаясь, то возобновляло работу. Не единожды в городе менялась власть. И каждый раз это оборачивалось очередным грабежом для завода. Комиссия, обследовавшая состояние завода после завершения гражданской войны, пришла к неутешительному выводу: он в состоянии полного паралича.

Сумы, 1917 год

Так, производство останавливалось в конце декабря 1917 года, поскольку не было топлива. Это же произошло и в январе 1919-го... Но самое ужасное – в военной канители завод потерял станки, инструменты, запасы черного и цветного металлов, архивы важных чертежей и т.п. Были периоды, когда в штате оставались только 18 сторожей, которые охраняли уцелевшее заводское имущество.

Относительное затишье наступило в начале 1920 года, когда местная власть взялась за восстановление предприятия и, в первую очередь, кузнечного цеха. Уже через несколько месяцев здесь начали изготавливать топоры, молотки, мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Стартовал ремонт центральной силовой станции, станков, другого оборудования, а осенью заработала автомобильная мастерская 12-й Армии.