Экономика

admin
admin
Сегодня 14:16261

Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути

В Украине только несколько крупных работающих предприятий могут похвалиться своей более чем столетней историей.

К счастливчикам, над которыми оказались не властны ни время, ни обстоятельства, относится и Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, которое отмечает 125-ю годовщину со дня своего основания.

За это время меняла название и страна, в которой оно было основано, да и само предприятие меняло название, структуру, но при этом всегда оставалось и остается современным, бюджетообразующим и близким каждому сумчанину.

А начиналось все так…

...В конце XIX века, в 1896 году, на окраине маленького уездного городка начали возводиться первые корпуса нового предприятия – Бельгийского акционерного общества под названием «Сумские машиностроительные мастерские» (анонимное общество). Основано оно было по инициативе известного сахарозаводчика, мецената Павла Ивановича Харитоненко, заводы которого постоянно нуждались в установке, обновлении и замене производственного оборудования, в машинах и аппаратуре, жизненно необходимых для эффективной работы его предприятий.

Акционерами анонимного общества были 28 местных и иностранных предпринимателей. Главными иностранными акционерами стали бельгийцы, поскольку они имели высококачественное современное оборудование, передовые технологии и свободные капиталы для инвестирования за рубежом. Среди отечественных акционеров наибольшим количеством акций - 400 из всех 3240, или 12,35% - владел П.И. Харитоненко. Владельцами акций были также Д.И. Суханов, А. А. Гебиндер, Л.Е. Кениг, И.А. Асмолов и другие.

Весной 1896 г. члены анонимного общества обратились в городскую думу с предложением продать им участок городской земли – пустырь площадью 6 десятин вблизи железнодорожной станции «Сумы». Именно близость железной дороги облегчила в будущем для предприятия решение проблем с поставками материалов, сырья и вывозом продукции. Акционеры обязывались построить производственные помещения, оборудовать их и организовать выпуск продукции через 3 года. В случае нарушения обязательств, право на владение участком терялось. Работы шли в полную силу и днем, и ночью. Строители, а среди них преобладали крестьяне из окрестных селений, работали по 10-15 часов в сутки.

Указ об утверждении условий деятельности Бельгийского акционерного общества «Сумские машиностроительные мастерские» (анонимное общество). 1896 год 

В ноябре 1896 года Указом российского императора были утверждены условия деятельности в стране акционерного общества под названием «Сумские машиностроительные мастерские». Согласно этим условиям, предприятию разрешалось начинать свою деятельность с эксплуатации строительной, котельной и литейной мастерских, выпускать паровые машины, аппараты для сахарных заводов, оборудование для железных дорог, а также изготавливать котлы, осуществлять литье железа, стали и других металлов.

Уже в конце 1896 года были построены кирпичные корпуса кузнечного, литейного, механического, модельного и котельного цехов, паровозного и машинного отделений, а также административное здание и несколько домов для рабочих. Начался монтаж оборудования. Через год предприятие выпустило первую партию продукции.

Заграничные специалисты

Квалифицированных специалистов в таком провинциальном городе, как Сумы, не было ни среди рабочих, ни среди мастеров. Поэтому администрация была вынуждена приглашать их из-за границы. Многие из них впоследствии стали известными на предприятии людьми. Так, чех по национальности, Иосиф Иосифович Гибнер начинал свою карьеру на заводе молотобойцем-клепальщиком, а завершил ее начальником котельного цеха. Его сыновья Борис и Константин получили славу хороших специалистов. Первый в советское время стал заместителем директора завода по производству, второй - технологом в котельном цехе. Большим уважением среди рабочих пользовался Алоиз Зосимович Кочи, который приехал 1896 году из Чехии. Работал модельным мастером, начальником литейного цеха. С уважением относились и к работающему на заводе с 1896 года чеху Коларжу – начальнику механосборочного цеха.

Администрация анонимного общества «Сумские машиностроительные мастерские. В центре - первый директор предприятия Альбрехт Бероунский и начальник производства Коларж (слева от директора), 1906 год 

В 1900 - 1902 г. завод освоил производство выпарных аппаратов, свекловичных резок, водяных насосов, фильтр-прессов, а также начал выпускать семафоры и крестовины железнодорожных стрелок. Вскоре было организовано производство подъемных лебедок для шахт Донбасса, паровых машин и первых центрифуг для сахарных заводов.

«Сумские машиностроительные мастерские», трудно пережив экономический кризис 1900-1903гг. и жесткую конкуренцию немецких производителей, сумели заявить о себе всерьез. Расширилось производство, хватало заказов. Продукция сумчан поставлялась в различные регионы

Особую роль в развитии предприятия сыграл его первый директор Альбрехт Иосифович Бероунский, которого пригласили из Австро-Венгрии. Он руководил предприятием в 1896 - 1897 годах, работал техническим директором и снова возглавлял его с 1904 по 1919 г. Благодаря его усилиям, обновили оборудование на предприятии, получили новые заказы для реконструкции Кияницкого сахарного завода. В 1908 году была изготовлена первая отечественная паровая машина мощностью 300 лошадиных сил.

Рабочие будни

На заводе успешно работали конструкторские группы по перепроектированию сахарных заводов, разработке документации на изготовление насосов и металлических конструкций. По их проектам завод изготовил конструкции перекрытия для рынка в Киеве (1910 г.), для театра в Николаеве (1911 г.), для железнодорожного депо в Ташкенте (1912г.) и др.

В 1912 году изменилось название акционерного общества. Теперь оно стало называться «Анонимное общество «Сумские машиностроительные заводы». В это время здесь работало уже около 700 человек.

Заводская жизнь протекала в соответствии с определенными правилами, хотя срочные подряды и обязательства время от времени вносили свои коррективы. Рабочие работали в одну смену – с 7:00 до 18:00 часов, а при необходимости организовывалась вторая смена – с 18:00 до 5:00. Для обеих смен предусматривался часовой перерыв. Было специальное помещение для питания рабочих, оборудованное плитой для подогрева пищи и баком для горячей воды. Рабочие пользовались бесплатной медицинской помощью, однако зарплата на время болезни не начислялась. Врач посещал завод дважды в неделю. Существовал на предприятии и «приемный покой», где фельдшер оказывал первую помощь пострадавшим на производстве.

В ожидании перемен

С началом Первой мировой войны предприятие довольно быстро переориентировалось на выпуск продукции для фронта. Речь идет, прежде всего, о снарядном цехе с отделением взрывателей, который построили в рекордно короткие сроки. Также поступали заказы на изготовление аппаратуры для пороховых заводов.

Работая на пределе возможностей, со временем производство постепенно начало пробуксовывать: давали о себе знать устаревшее оборудование, нехватка металла и рабочих, большинство из которых ушло на фронт. С каждым месяцем обострялась социально-политическая ситуация, накладывая безжалостный отпечаток на деятельность завода.

Рабочий день был увеличен до 12-14 часов. Конечно же, это вызвало недовольство малочисленного коллектива. В 1915 году вышли на забастовку литейщики, через год – работники цеха взрывателей. Все требовали перемен. И они случились в октябре 1917-го.

В том же году на общем собрании АО «Сумские машиностроительные заводы» было принято решение о создании профсоюза металлистов, который обязался отстаивать лучшие условия труда, обеспечение работников питанием и вести культурно-просветительную деятельность.

Обработка маховика в механическом цехе №1, 1916 год 

От упадка – к возрождению

В течение 1917-1920 годов предприятие сильно лихорадило. Оно то останавливаясь, то возобновляло работу. Не единожды в городе менялась власть. И каждый раз это оборачивалось очередным грабежом для завода. Комиссия, обследовавшая состояние завода после завершения гражданской войны, пришла к неутешительному выводу: он в состоянии полного паралича.

Сумы, 1917 год 

Так, производство останавливалось в конце декабря 1917 года, поскольку не было топлива. Это же произошло и в январе 1919-го... Но самое ужасное – в военной канители завод потерял станки, инструменты, запасы черного и цветного металлов, архивы важных чертежей и т.п. Были периоды, когда в штате оставались только 18 сторожей, которые охраняли уцелевшее заводское имущество.

Относительное затишье наступило в начале 1920 года, когда местная власть взялась за восстановление предприятия и, в первую очередь, кузнечного цеха. Уже через несколько месяцев здесь начали изготавливать топоры, молотки, мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Стартовал ремонт центральной силовой станции, станков, другого оборудования, а осенью заработала автомобильная мастерская 12-й Армии.

 
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Сумскому машиностроительному объединению 125 лет: начало большого пути
Сегодня 14:16
Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы
Сегодня 13:10
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: ТОП 5 нюансів оформлення трудових відносин
Сегодня 13:08
Бюджет для влади чи громади?
Сегодня 12:17
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
08.11.2021 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за вторник 867 случаев заболевания COVID-19: 33 летальных
Сегодня 08:43
Сумчане массово жалуются на работу маршруток
Сегодня 15:11
На Сумщине будут судить заказчика и исполнителя заказного убийства
Сегодня 15:05
Студенти СумДУ відзначились на всеукраїнських мистецьких конкурсах
Сегодня 14:29
Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой
Сегодня 13:52
Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн
Сегодня 12:59
На Сумщине в ДТП погиб велосипедист
Сегодня 12:49
В «АТБ» отправили миллион использованных батареек, собранных покупателями сети, на переработку
Сегодня 12:34
Сумчане голосуют за введение в школах предмета «Половое воспитание»
Сегодня 12:21
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание зерносушилки (видео)
Сегодня 12:00
Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом
Сегодня 11:32
На Сумщине осужден мошенник, который украл 117 тонн кукурузы
Сегодня 10:51
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.