Экономика

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Сегодня 19:07141

«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®

Партія «УДАР Віталія Кличка» розробила антикризовий план, який містить ряд заходів, спрямованих на боротьбу з епідемією та пом’якшення соціальних й економічних наслідків пов’язаних з впливом на різні сфери суспільного життя коронавірусної інфекції.

Держава має реалізувати конкретні кроки в підтримці бізнесу для подолання наслідків епідемії коронавірусу, а саме:

- Спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу. Зокрема, на рефінансування раніше виданих кредитів;

- Зменшити орендну плату з відповідною компенсацією з бюджету для тих, хто не може вести бізнес через карантин;

- Ввести мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень;

- Визначити медичну галузь пріоритетним напрямком державних інвестицій.  Посилити контроль за ефективністю витрат у медичній галузі. Повернути всі закупівлі у медичній галузі на систему Прозорро;

- Передбачити у державному бюджеті на наступний рік додаткові інвестиції для відновлення галузей, що найбільше постраждали від корона кризи;

- Перезавантажити роботу експортно-кредитного агентства та посилити заходи з просування експорту у 2022 році за рахунок збільшення статутного капіталу агентства. Здійснити цільове інформування українських виробників про можливості та переваги використання ними Експортно-кредитного агентства;

- Збільшити прямі субсидії і ввести податкові пільги для агропромислового комплексу.

- Спрямувати банківське кредитування у реальний сектор економіки.

«Коронавірус вніс свої корективи в роботу багатьох підприємців, особливо тих, хто працює офлайн. Для того, щоб люди й надалі мали змогу працювати, розвивати свій бізнес, держава повинна втрутитись і створити такі умови, при яких підприємці не будуть змушені закриватись, – впевнені у Сумському УДАРі. – Крім того, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України скандальний законопроект 5600, норми якого передбачають посилення фіскального тиску на підприємців».

Экономика
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«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
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