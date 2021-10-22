Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь? Ціни на енергоресурси для споживачів в Україні стрімко пішли вгору починаючи з жовтня. Для значної частини промислових підприємств вони стануть вбивчими.

У Сумській області залишилось не багато діючих великих підприємств, які можна назвати бюджетоутворювальними, втім через непомірні ціни на енергоносії і вони можуть скоротити виробництво… І це ще оптимістичний варіант розвитку подій.

Зокрема, в АТ «СМНВО-Інжиніринг» вже задумуються як і на чому економити. Деякі цехи тут вже давно використовують альтернативні джерела енергії. Втім, все виробництво з технічних причин не може бути переведене на альтернативні джерела. А тим часом на 1 листопада постачальником газу для АТ «СМНВО-Інжиніринг» визначена ціна газу на технологічні потреби - 36 грн за м³. Для порівняння, рік тому ця сума складала 4,5 грн за м³. Така ціна є вбивчою для підприємства та загалом української промисловості, яка єдина в Європі на 100% закуповує газ за спотовими цінами, та ще й на порядок вищими, ніж У Європі. До прикладу, там газ для підприємств коштує 800 доларів, а в Україні - 1400 за 1000 м³. Це робить продукцію українських виробників неконкурентною на ринку, адже вартість енергоресурсів є суттєвою складовою її ціни.

Із підняттям цін на газ, АТ «СМНВО-Інжиніринг» зіткнулося ще з однією проблемою – контракти на постачання продукції, що були укладені задовго до стрибка цін. Вони апріорі стали збитковими. Тепер підприємство має удатися до обмеження використання природного газу у технологічних процесах, що може призвести до невиконання контрактних зобов’язань, зриву строків постачання готової продукції, скорочення обсягів товарного випуску. Це, своєю чергою, матиме інші негативні наслідки, адже при скороченні виробництва виникнуть складнощі з виплатою заробітної плати для понад 5000 працівників, відповідно, не дорахується коштів і бюджет міста.

Крім того, газ, як відомо, є головним енергоносієм для теплогенерувальних підприємств. У жовтні цього року НАК «Нафтогаз» встановила ціну на природний газ для опалення приміщень юридичних осіб у розмірі 35,9 грн за м³. Для мінімально необхідного опалення виробничих і побутових приміщень АТ «СМНВО-Інжиніринг» на весь опалювальний період потрібно витратити суму еквівалентну 25-30 мільйонам доларів США. Для об’єднання це непідйомна сума, тому нинішню зиму воно буде змушене прожити без опалення. Підприємство вже мало гіркий досвід такої зимівлі. Після чого на відновлення виробництва довелось витратити багато часу і ресурсів. І от знову…

У разі відсутності невідкладних кроків з боку влади щодо стабілізації ситуації з ціною на природний газ для промисловості, на підприємствах відбудеться скорочення виробництва, що надалі призведе до скорочення працівників, закриття виробництв і зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів, і, як наслідок, краху економіки. А після краху далеко не всі та все відновлюється…