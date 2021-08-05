Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту Галузь освіти є найбільш затратною галуззю з усіх в територіальних громадах Сумщини, якщо проаналізувати підсумки півріччя.

Про це свідчить дашборд з фінансовими показниками громад, який створили експерти Програми "U-LEAD з Європою" та SKL International.

«Загалом, витрати місцевих бюджетів ТГ Сумської області (загальний та спеціальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у І півріччі 2021 року склали 4,2 млрд. грн.

У структурі місцевих бюджетів за функціональною класифікацією витрат, найбільше коштів протягом першого півріччя 2021 року було витрачено на фінансування освіти – 2,5 млрд.грн, що становить 59% від загальної суми видатків в місцевих бюджетах усіх територіальних громад», - зазначила Ірина Алєєва, радниця з питань муніципальних фінансів та управління Сумського регіонального офісу Програми U-LEAD.

Що стосується інших сфер життєдіяльності, за словами Ірини Алєєвої, на охорону здоров’я громадами було витрачено 236 млн грн, або 6 %.

Витрати на житлово-комунальне господарство - 7% і склали 313 млн. грн., на утримання органів місцевого самоврядування - 570 млн. грн або 13% від загальної суми витрат.

«Аналізуючи витрати на освіту цікавими є і дані, щодо вартості утримання одного учня в громадах Сумщини. Так середньому на 1-го учня по Україні витрачається 23,4 тис.грн.

У Сумській області цей показник становить 25,7 тис.грн. Найдорожче коштує один учень Есманській ТГ – 42,5 тис.грн, а найефективніше витрачаються кошти в Охтирській громаді, оскільки утримання одного учня коштує 13,9 тис.грн.», - зазначила радниця.

Щодо витрат на освіту з розрахунку на одного мешканця, то в середньому по ТГ області це - 1,9 тис.грн. У розрізі окремих громад цей показник коливається від 3,2 тис. грн у Комишанській ТГ до 1,3 тис.грн у Конотопській, Шосткінській та Ворожбянській ТГ.

«Більшість громад країни витрачають на галузь освіти значну частину свого бюджету. Цей показник є різним в залежності від кількості шкіл, дитячих садків, школярів. Держава, міжнародні програми, такі як і наша Програма U-LEAD, надають громадам консультативну підтримку в напрямку створення спроможної освітньої мережі, яка дозволить покращити рівень надання освітніх послуг на території громади, а також дозволить ефективніше витрачати кошти місцевих бюджетів.

Тож, показник витрат напряму залежить від кількості навчальних закладів, кількості учнів, які навчаються на індивідуальній формі навчання, витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також використання приміщень враховуючи їх проєктні потужності у порівнянні з реальними показниками наповненості класів», - підсумувала Ірина Алєєва.