Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить? НБУ обязал украинские банки предоставлять исполнителям информацию о реквизитах счетов должников и остатке средств на них.

А Минюст утвердил приказ, согласно которому банки могут арестовывать счета своих клиентов из-за задолженности. Но всем ли украинцам известно, что у них "висят" долги? Для некоторых арест счета – как "снег на голову". Что делать, если в какой-то момент вы выяснили, что не можете больше воспользоваться банковской карточкой и где проверить себя на наличие задолженности – советы YouControl.

В последнее время некоторые клиенты украинских банков могли столкнуться с проблемой автоматизированного ареста средств на своих счетах по исполнительным производствами. Каким же образом накладывается такой арест? Сначала исполнитель получает информацию о счетах должника в банках и наличии средств на них. Затем выносит постановление (в электронной форме) о наложении/снятии ареста по средствам на этих счетах и направляет ее в банк. После чего банк принимает ее к исполнению и осуществляет фактическое блокирование средств на счете.

Счета уже арестованы: что делать?

Во-первых, следует обратиться в банк, в котором обслуживается ваш счет и выяснить причины блокировки. Банк сообщит, что деньги на счетах арестованы на основании постановления государственного/частного исполнителя. Во многих отечественных банках такая информация уже отображается в мобильном приложении.

Для того, чтобы быть уверенными, что вы или ваши родные не окажутся в похожей ситуации стоит перестраховаться. Есть немало способов как настроить мониторинг самих себя или близких людей и получать уведомления об изменении статуса по запрашиваемому лицу. На рынке есть автоматизированные решения, решают эти вопросы, скажем, инструмент YouControl People. Там, по результатам ввода фамилии, имени, отчества лица и даты ее рождения можно отслеживать:

• информацию об открытых исполнительные производства;

• данные о личности взыскателя;

• категорию взыскания;

• исполнительный документ и контактные данные исполнителя.

Если взыскание производится на основании судебного решения – ознакомьтесь с его содержанием. Для удобства можно воспользоваться ботом, который будет оперативно сообщать обо всех изменениях статусов запрашиваемого лица, в удобном для вас мессенджере.

Во-вторых, следует обратиться к исполнителю за информацией, в т.ч. для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это крайне важно, чтобы понять основания возникновения долга, по которому открыто производство и наложен арест на средства.

В-третьих, после выполнения предыдущих двух действий, у вас появляются несколько вариантов развития событий. Вы можете выбрать оптимальный из них для решения конкретной ситуации:

• оплатить задолженность по исполнительным документом (в т.ч. сбор и другие расходы производства) – для его окончания и снятия ареста;

• направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (к примеру, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи);

• обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и/или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.

Стоит заметить, что во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью адвоката или опытного юриста, поскольку существует много правовых нюансов от которых будет зависеть положительное решение ситуации.