Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:05280

Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?

НБУ обязал украинские банки предоставлять исполнителям информацию о реквизитах счетов должников и остатке средств на них.

А Минюст утвердил приказ, согласно которому банки могут арестовывать счета своих клиентов из-за задолженности. Но всем ли украинцам известно, что у них "висят" долги? Для некоторых арест счета – как "снег на голову". Что делать, если в какой-то момент вы выяснили, что не можете больше воспользоваться банковской карточкой и где проверить себя на наличие задолженности – советы YouControl.

В последнее время некоторые клиенты украинских банков могли столкнуться с проблемой автоматизированного ареста средств на своих счетах по исполнительным производствами. Каким же образом накладывается такой арест? Сначала исполнитель получает информацию о счетах должника в банках и наличии средств на них. Затем выносит постановление (в электронной форме) о наложении/снятии ареста по средствам на этих счетах и направляет ее в банк. После чего банк принимает ее к исполнению и осуществляет фактическое блокирование средств на счете.

Счета уже арестованы: что делать? 

Во-первых, следует обратиться в банк, в котором обслуживается ваш счет и выяснить причины блокировки. Банк сообщит, что деньги на счетах арестованы на основании постановления государственного/частного исполнителя. Во многих отечественных банках такая информация уже отображается в мобильном приложении.

Для того, чтобы быть уверенными, что вы или ваши родные не окажутся в похожей ситуации стоит перестраховаться. Есть немало способов как настроить мониторинг самих себя или близких людей и получать уведомления об изменении статуса по запрашиваемому лицу. На рынке есть автоматизированные решения, решают эти вопросы, скажем, инструмент YouControl People. Там, по результатам ввода фамилии, имени, отчества лица и даты ее рождения можно отслеживать:

 информацию об открытых исполнительные производства;

 данные о личности взыскателя;

• категорию взыскания;

 исполнительный документ и контактные данные исполнителя.

Если взыскание производится на основании судебного решения – ознакомьтесь с его содержанием. Для удобства можно воспользоваться ботом, который будет оперативно сообщать обо всех изменениях статусов запрашиваемого лица, в удобном для вас мессенджере.

Во-вторых, следует обратиться к исполнителю за информацией, в т.ч. для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это крайне важно, чтобы понять основания возникновения долга, по которому открыто производство и наложен арест на средства.

В-третьих, после выполнения предыдущих двух действий, у вас появляются несколько вариантов развития событий. Вы можете выбрать оптимальный из них для решения конкретной ситуации:

• оплатить задолженность по исполнительным документом (в т.ч. сбор и другие расходы производства) – для его окончания и снятия ареста;

 направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (к примеру, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи);

 обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и/или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.

Стоит заметить, что во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью адвоката или опытного юриста, поскольку существует много правовых нюансов от которых будет зависеть положительное решение ситуации.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
Сегодня 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
Сегодня 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
Сегодня 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Сегодня 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Сегодня 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Сегодня 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Сегодня 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
02.08.2021 09:37
view counter

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:28
Лыжники с Сумщины отличились в Белой Церкви
Сегодня 12:45
Рятувальники провели профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району
Сегодня 12:00
В Глухове мотоцикл сбил пешехода: оба в больнице
Сегодня 11:49
В Сумах молились за турок, страдающих от пожаров
Сегодня 11:30
Сумскую таможню возглавил Азаров
Сегодня 11:24
Вспышка COVID-19 в Украине ожидается через две недели
Сегодня 11:14
Сумской атлет, занявший предпоследнее место на Олимпиаде, поблагодарил болельщиков
Сегодня 10:58
В Сумах определили самую спортивную семью области
Сегодня 10:38
Під Сумами відбудеться фестиваль коноплярства «HEMPFEST»
Сегодня 10:00
В Глухове ребенка укусила Аргиопа Брюнниха
Сегодня 09:35
Сумчан приглашают посоревноваться на открытой воде
Сегодня 09:20
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.