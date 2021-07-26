Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:28471

Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства

Без кадастрового номера невозможно ни оформить право собственности на землю, ни продать ее на рынке земли, ни юридически грамотно оформить договор аренды.

Рынок земли, который начал функционировать в Украине, предъявляет к землевладельцам довольно жесткие условия по оформлению документов на землю. В частности, на каждом участке должен быть присвоен кадастровый номер. Это даст возможность владельцу этого участка оформить право собственности на землю. Если к 1 января 2025 право собственности не будет оформлено, такая земля будет считаться отказной, и потенциальный владелец потеряет на нее право.

Такие разъяснения дало Министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook.

Без кадастрового номера невозможно ни оформить право собственности на землю, ни продать ее на рынке земли, ни юридически грамотно оформить договор аренды.

В Украине до сих пор много земельных участков, находящихся в собственности пайщиков, не имеют присвоенных кадастровых номеров. Это, в первую очередь, касается земли, которая была отдана бывшим колхозникам на паи при ликвидации колхозов - до 2004 года.

Такие участки не имеют кадастровых номеров и не внесены в Государственный реестр земель. А значит, оформить право собственности на них невозможно, пока не будет кадастрового номера.

"Кадастровый номер земельного участка важен не только потому, что без него вы не сможете продать объект, находящийся на этом участке. Законодательством Украины установлено, что, если в 1 января 2025 владелец невостребованного земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в информации от Минюста.

Как присвоить своем участке кадастровый номер

Нужно обратиться с заявлением в Держгеокадстр, предоставив такой пакет документов:

- заявление (можно подавать и в бумажной, и в электронной форме) о государственной регистрации земельного участка;

- оригинал документации по землеустройству, который является основанием для формирования земельного участка;

- документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Что касается земельных участков, полученных в собственность до 2004 года, сведения о которых не внесены в Государственный реестр земель, то их госрегистрация имеет свои особенности. Она проводится на основании технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на той местности, где он находится) по заявлению владельца.

В Держгеокадастри должны в течение 14 дней рассмотреть эти документы и принять свой вердикт: либо присвоить участку кадастровый номер, или, в случае отказа, предоставить владельцу мотивацию. 

Источник: biz.today.ua

Экономика Земельный пай Земля в собственность Пай
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