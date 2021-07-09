Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46332

З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму

Департамент соціального захисту населення повідомляє, що з 1 липня зріс розмір прожиткового мінімуму на одну особу.

Так, з розрахунку на місяць, він збільшився на 105 грн і становить 2289 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:

  • - для дітей віком до 6 років: з січня – 1921 грн, з липня – 2013 грн (тобто зросте на 92 грн);
  • - для дітей віком від 6 до 18 років: з січня – 2395 грн, з липня – 2318 грн (тобто зросте на 100 грн);
  • - для працездатних осіб: з січня – 2102 грн, з липня – 2510 грн (тобто зросте на 115 грн);
  • - для осіб, які втратили працездатність: з січня – 1769 грн, з липня − 1854 грн (тобто зросте на 85 грн).

Разом із тим, підвищено окремі соціальні виплати, розміри яких залежать від прожиткового мінімуму:

  • - допомоги одинокій матері;
  • - державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • - державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;
  • - допомоги по вагітності і пологах;
  • - тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • - допомоги на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням;
    - прийомним сім’ям;
  • - допомоги на догляд за особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу;
  • - державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника;
  • - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;
  • - тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • - щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
    - оплати послуг патронатного вихователя.

Сумчанам також нагадують, у зв’язку з затвердженням нового розміру прожиткового мінімуму розміри державних соціальних допомог перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця їх зміни.

Департамент провів автоматичний перерахунок деяких видів допомог без звернень громадян. Йдеться про допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; тимчасову державну допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: 78-88-88, 78-71-22, 78-71-23, (050)4078199.

Экономика
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