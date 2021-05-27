Экономика

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Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»

Бизнесом заниматься в Украине сложно. Об этом говорилось неоднократно. Кому-то мешает коррупция, кому-то непомерные налоги, а кто-то становится жертвой самодурства уже на местном уровне. И, казалось бы, бизнес, который мог приносить деньги в казну, давать рабочие места, обеспечивать семьи – становится бессмысленным с финансовой точки зрения, а то и убыточным.

О том, как бизнес, который имел все предпосылки быть успешным для конкретного лица, был задавлен благодаря закулисным играм руководства универмага Киев, поведал предприниматель Игорь Клищенко.

Многообещающее знакомство

Я частный предприниматель. Занимаюсь торговлей парфюмерией. Работаю по франчайзингу под известной  торговой маркой и имею красивое и оригинальное торговое оборудование и товар, зарекомендовавший себя по всей Украине.

Год с лишним назад в ТЦ Киев проводился ремонт первого этажа, и я решил узнать, не сдаются ли места в аренду. В администрации меня приветливо встретили - места сдавались. Директор торгового центра отвела меня в отдел аренды, где я написал заявление на аренду площади и попросила предоставить визуализацию торгового оборудования, рассказав как им уже надоели “те гробы”,  имея в виду старые торговые точки и  пообещала перезвонить после рассмотрения обращения.

Недели ожидания

Прошла неделя, но никто не перезвонил. Наверно занятые люди, подумал я и решил зайти еще раз. Зашел. Получил ответ, что они еще думают и обещание от директора, что мне перезвонят. Прошла еще неделя, но звонка не было. Я снова зашел. Меня попросили еще раз сбросить визуализацию,  потому что на первой им было что-то не понятно. И снова -  твердое обещание,что мне перезвонят. Прошла еще неделя. Никто традиционно не перезвонил. Я снова зашел. Директора не было на месте. Отдел аренды ничего о результатах не знает. Это уже вызывало недоумение.

Неделя шла за неделей. В торговый зал уже начали заезжать арендаторы, а мне ответ так и не приходил. Здесь нужно понимать, что в той локации уже была точка парфюмерии другого производителя. Видя там перспективу своего бизнеса, и поняв, что просто так в универмаг не попасть, будь у тебя хоть трижды красивое оборудование. Стать арендатором там вы можете всегда: свободных мест там много, но вам предложат место “в конце коридора”, “за углом” и т.д. в общем, те места, которые и даром не нужны.

Но я решил добиваться своего до конца - уже ради принципа. Через день ходил в универмаг, но  принять меня  не было времени. Бывало даже, встречал директора на лестничной площадке. Когда ей некуда было деться, она говорила: «мы думаем, кем вас дополнить», имея в виду свободное место при стене, коего было еще вдоволь и, конечно, твердое обещание перезвонить.

Ни разу за все время мне не сказали “нет”. Я снова ждал и, как и раньше, не было ответа. Снова шел. Ждал. И так по кругу два месяца. За это время никто из администрации ТЦ Киев не вышел со мной на связь - ни менеджеры, ни начальник отдела аренды, ни директор. Это со мной - с человеком, который просто несет им деньги. Почему так происходило,  я еще не понимал.

Почти свершилось

Но видимо я их уже просто достал. Отмахиваться от меня у не было уже никаких аргументов, т.к. мое оборудование на голову превосходило те “коробки”, что стояли на тот момент в универмаге. А “тянуть резину” в надежде, что я сам плюну на это мутное болото, было уже некуда.

   Мне ответили добром, сказав, что выделят место, которое я просил - которое просматривается с «Экомаркета» и должно быть наиболее презентабельным. Я позвонил в Харьков своим партнерам и заказал выезд менеджера по франчайзингу в Сумы с целью выбора наиболее подходящего формата оборудования, которое делается в Одессе, снятия замеров и т.д. (фирма серьезная, работает по всей территории Украины и перед открытием представитель обязательно выезжает на место).

Неприятный сюрприз

В намеченный день мы с менеджером по франчайзингу заходим в универмаг и... у меня отвисает челюсть. Мои конкуренты, улыбаясь, устанавливают витрины на мое место! Я за годы своей деятельности встречал разное, но вот такого еще не было. Сказать, что я был в шоке - ничего не сказать. Это удивило и менеджера, который к слову, и сам был предпринимателем, а сейчас занимается развитием сети по всей стране и соответственно “видал виды”, но такого беспредела,  как в Сумах,  не видел.

В тот вечер мне вызывали скорую - впервые в жизни поднялось давление. Почему администрация ТЦ решила отдать обещанное мне место моим конкурентам под  их второй отдел, остается только догадываться. Спустя два месяца все вернулось к исходной точке.

По второму кругу

Я снова ходил и добивался. В скором времени, когда я был в командировке, мне позвонила директор ТЦ и сообщила, что мне нужно приехать в универмаг. На уточняющий вопрос ответила, что ей не нравится оборудование, которое установили конкуренты и “мы хотим вас на это место”. Я бросаю все, лечу в Сумы. Через три часа я на месте  и... меня посылают с инженерами перемерять какое-то другое место. На вопрос “что это было” ответ: «мы оставляем их”. Порешали оперативно…

Свершилось

В общем, так набрали всех арендаторов, и остался только кусочек 1.3 метра. То ли сжалились, то ли никто не хотел брать и его отдали мне.

Дела пошли неплохо, отношения с администрацией нормализовались и через полгода я взял еще одно место уже на втором этаже. Там тоже начал понемногу раскручиваться. Директору даже нравилось мое оборудование. Заслужил даже такой похвалы как “вы украшение универмага” в присутствии начальника отдела аренды!

Ветер перемен

Но универмаг затеял ремонт. То, что стену (перегородку), у которой я стою на втором этаже, будут сегодня сносить, а мне нужно куда-то переезжать, я узнал случайно, встретив в коридоре директора и обратившись к ней по другому вопросу!

Звучало это так:

- Мы сегодня будем сносить “вашу” стену. Вы уже собрались?

У меня квадратные глаза.

- Я не знал!

- Поздравляю!

Не владею информацией, кто конкретно должен предупреждать арендаторов о таких вещах заранее, обсудить планы, предложить новое место, куда можно переехать. Но я точно знаю, что этим там никто не занимается. Говорить, что люди, которые вкладывают большие деньги и платят за аренду имеют право узнавать не днем, что их место “сносят” вечером, а заранее - излишне.

По третьему кругу

Так с переездами я простоял на втором этаже до зимы - до большой реконструкции. Точку со сменой места (а первое было очень удачным) держать стало не выгодно. Но я, полагая, что если стою и вношу плату, мне - как действующему арендатору,  в числе первых предложат аренду (так год назад мне объясняли, почему мне не находится места, а моим конкурентам дают место под вторую точку) и продолжал “держать место”.

О, как же я жестоко ошибался. Зайдя по очередному вопросу в отдел аренды, я узнал от менеджера, что на втором этаже уже распределяют места под аренду после окончания реконструкции. В свою очередь, я серьезным тоном спросил, почему меня не предупредили, но менеджер там ничего не решает. На вопрос отреагировала занятая разговором с другим арендатором, начальник отдела:

- Мы сами выбираем, кто там будет стоять.

- Но я же плачу аренду, как так?

- Я занята!

Моему возмущению не было предела.

- Вы же сами говорили, что предлагаете место, прежде всего действующим арендаторам.

- Выйдите! Закройте дверь!

И это уже, переходя на крик. В общем, тогда у нас был тяжелый разговор. Я таки написал заявление на аренду “во входной группе” где и стоял, но понятно, что ничего не получил. Точка простояла всего пять месяцев. Деньги были выброшены в никуда.

Но самое интересное было впереди. В канун Нового года снова позвонила начальник отдела аренды и попросила зайти. В спокойном тоне , опираясь головой на руку,она сообщила, что мою точку уже на первом этаже тоже будут убирать. Я “офигел” от новости и от ее подачи. Оказывается на мое место “положил глаз” другой арендатор со второго этажа.

Разговор вкратце:

 - Почему на мое место, а не на место конкурентов?

 - Они должны быть у входа.

 - Ок. Если вы можете убрать меня, значит, можете убрать и вторую точку конкурентов.

- Мы их убирать не будем.

- Но у них две точки, а я просто съеду, а так у них останется одна точка и у меня одна.

- Была бы моя воля, вы бы вообще нигде не стояли. Мы их трогать не будем.

Я крайне возмутился и сказал, что никуда не уйду.

- (спокойным тоном) Тогда мы вам сделаем доп. соглашение на 3000 грн за метр - сами уйдете!

Вот так! И то, что у меня на руках действующий договор аренды - до лампочки. И тут выяснился любопытный нюанс. Обращаюсь к малым арендаторам - загляните в свои договора и вы удивитесь: в договорах аренды, по крайней мере в моем, ТЦ Киев на странице планограммы этажа не отмечает размещение конкретно вашей площади. На самом деле вы находитесь где-то на этаже, но конкретное местоположение не указано. Предполагаю, это делается для того, чтобы людей можно было без проблем свободно передвигать. Другое место они конечно предлагают, ведь  пустых площадей в универмаге много - “в конце коридора”, “за углом” и т.д.

Поэтому, дорогие мои, будущие арендаторы (нынешним уже не поможешь)), требуйте, чтобы ваше место было отмечено в договоре на планограмме этажа. И не ручкой (я знаю, о чем говорю), а распечатано с соответствующими пометками. Ну, а если на ваше место положил глаз кто - то более денежный - даже это вам не поможет.  Действует схема “А мы вам доп. соглашение на... и сами уйдете”.

Мы ни о чем не договорились. Я ушел с твердым намерением стоять там до конца. Может начальник отдела аренды поняла, что это вообще был перегиб. Может, проснулась совесть, что вряд ли для человека проработавшего в универмаге с самого открытия, при всех директорах и за десятилетия обросшего связями по типу ”у нас есть старые арендаторы”, но в понедельник она мне сама позвонила и предложила решить вопрос ”чтобы все были довольны”. Мы договорились, что те арендаторы становятся на мое место, а я переезжаю напротив - под эскалатор. Место совершенно неподходящее для торгового оборудования, но компромисс нужно было находить. Я выдохнул с облегчением. Но, как оказалось,  рано.

И снова перемены

Через две недели меня пригласила уже директор ТЦ Киев. Разговор был следующий: в начале месяца в ТЦ должна была пройти пожарная проверка и мне нужно было на время забрать свое оборудование. Договорились, что мне позвонят. Я в свою очередь даже предложил сделать новое оборудование, чтобы оно гармонично вписывалось в скос под эскалатором. На том и разошлись. Нужно сказать, что я уже тогда понял куда меня “сплавили”, но имея личное обещание директора, в принципе был спокоен.

Прошло три недели. Никто не позвонил, как обычно. Поэтому решил наведаться сам. Захожу  в торговый зал. И как вы думаете, что я там увидел? Да. Витрину конкурентов на своем месте! Третью в радиусе двух метров одна от другой! Все три с духами!

Разговор напоследок

Я снова поднялся в администрацию... Но это уже было не как в прошлые сто раз. Я четко знал, что это будет наш последний разговор. И представлял его спокойным и очень коротким. Больше терпеть это не было возможности. Но прежде я хотел проверить меру цинизма директора.

Зайдя в кабинет, я спросил:

- Когда мне можно заезжать?

- Не сейчас.

- Но там уже стоят люди.

- Да, стоят.  (невозмутимо ответила она)

Я не ошибся. Дальше  я только хотел сказать ей три слова. Ноона категорически не хотела вообще ничего от меня слышать, кричала, не давая сказать ни слова. Бухгалтер положил мне руки на грудь и начал выталкивать меня с кабинета. А я только повторял одну фразу: ”три слова... три слова...”. Но она на отрез не хотела слышать их, набирала охрану и кричала: «Парфюмера не пускать. Парфюмера не пускать».

«Три слова и я больше сам сюда никогда не зайду», -  повторял я. Но за это я совсем не обижаюсь. Здесь я ее понимаю. Видно было, что она понимала свой поступок и никак не хотела слышать прямой укор за него (в простонародье этот момент, когда тебе указывают на неприемлемость твоих действий,  немного по-другому называется), но я и не собирался ее корить. Просто потому,что там это совершенно бесполезно. Однако, она все-таки замолчала и я, через голову бухгалтера, проговорил: “Я дойду до Дашутина, если это не поможет, я пойду в газету, а если и там не получится, я стану с плакатом перед центральной лестницей, чтобы люди знали , что вы здесь делаете”.

Больше я не собирался ничего говорить, выяснять отношения или доказывать - развернулся и пошел. Но не успел дойти до выхода из приемной, как меня окликнула директор: “А ну-ка, подождите, сейчас мы поговорим!”

Сбежались все: начальник службы безопасности, юрист, менеджер по аренде, начальник отдела аренды. Бухгалтер тоже стоял на своем месте, как страж. Разговор был долгим и для меня неинтересным. Все, что хотел я уже сказал в тех “трех словах”. Несколько раз я порывался уходить, но меня не отпускали. Моя позиция была проста - меня нагло обманули и переливать “из пустого в порожнее” было уже бессмысленно. Я встал и вышел. Но снова, не успев выйти из приемной, меня окликнула директор. Дальше было то, что не ожидал даже я, привыкший, казалось бы уже к любой подлости в этом ТЦ.

“Вы помните, что у нас остался ваш гарантийный платеж в размере 5500 грн?”- спросила директор торгового центра.  “Да”,  – ответил я. “Мы можем отдавать его вам очень долго”

Шантаж, да еще в присутствии четырех человек, был для меня шоком. Как сейчас модно говорить “думали, что достали до дна, но тут снизу постучали”. Я ушел.

Вместо вывода

Если вы думаете, что вложив много денег в свое торговое место, вы имеете какие-то права там стоять - вы глубоко ошибаетесь. Всегда найдется способ вас убрать. Ошибаетесь, если думаете, что они по-человечески к вам отнесутся. Там звериные законы. А вы - временный способ заткнуть пустующее место до более выгодного предложения. И не нужно думать, что это нормально! В других ТЦ, одноэтажном магазине или просто “в палатке” на рынке есть моральная этика, но не в универмаге “Киев”.Кто-то дорожит имиджем  своего торгового центра, кто-то просто дорожит тем , что он человек, здесь же на любое поползновение в эту сторону вам ответят: ”а если кто-то придет и предложит больше чем вы - вам будет приятно если мы вас выгоним?”.

Не хеппи енд

Вот на этом и закончилась история одного арендатора в ТЦ “Киев”. Деньги до сих пор у них. А вложенные деньги попросту потеряны. Но я на сто процентов уверен, что есть и другие арендаторы, которые столкнулись с таким отношением и такими же проблемами. И у них тоже есть не менее интересные истории. Сам был свидетелем сцен выяснения отношений между арендаторами и администрацией в отделе аренды. Люди, пишите!

Игорь Клищенко

Редакция готова предоставить возможность администрации ТЦ "Киев" дать свой комментарий или изложить собственную точку зрения на сложившуюся ситуацию.

Экономика
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Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
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