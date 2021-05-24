Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора В чиїх інтересах діють посадові особи Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області?

Представник АТ «Сумське НВО» Танчик О.М. звернувся з відкритим листом до Міністра юстиції України та Генерального прокурора України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами зазначених установ в інтересах ТОВ «Північ Агро Сервіс» та притягнення винних до кримінальної відповідальності:

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

25.05.2021 року представнику АТ «Сумське НВО» з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо про те, що 26.05.2021 року в Офісі протидії рейдерству відбудеться засідання центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (надалі – Колегія) двох скарг, складених посадовими особами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (зареєстровані 21.04.2021 за № 5114-32-21 та 17.05.2021 за № 6149-32-21) на реєстраційні дії державного реєстратора Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області Панченко І.В. щодо реєстрації нової редакції статуту та реєстрації відомостей про юридичну особу (зміна складу учасників) ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ».

Після ознайомлення з матеріалами скарг було встановлено, що скаржником суттєво порушено строк на оскарження рішень державного реєстратора, визначений пунктом 3 статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (60 днів), що є підставою для відмови в розгляді скарги без розгляду її по суті.

В той же час, з метою приховування факту порушення строку оскарження рішень державного реєстратора, посадовими особами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області були внесені до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обставини ознайомлення з оскаржуваними рішеннями лише після отримання претензії від ТОВ «Північ Арго Сервіс» 19.04.2021року.

Фактично скаржник дізнався про вчинені державним реєстратором оскаржувані реєстраційні дії ще 18.12.2020 року, після чого 21.12.2020 року та 29.12.2020 року представники скаржника робили запити до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань і отримували всю необхідну інформацію та документи, в тому числі копії рішень учасників і статуту в новій редакції, про що скаржник неодноразово повідомляв судові органи та інших осіб.

На засіданні колегії 26.05.2021 року представник скаржника, ігноруючи неспростовні докази отримання ним оскаржуваних рішень в грудні 2020 року, наполягав на достовірності зазначених в скарзі обставин.

На переконання АТ «Сумське НВО» оформлення і подання наведених вище скарг свідчить про зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області в інтересах приватної компанії ТОВ «Північ Агро Сервіс» (ст. 364 КК України), при цьому такі дії пов’язані з внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ст. 366 КК України).

Дії зазначених посадових осіб не сумісні зі статусом державного службовця, направлені на порушення прав та інтересів учасників ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ», завдають непоправної шкоди авторитету державних інституцій та створюють в суспільстві уявлення про системну корупційність органів державної влади, зокрема тих, що входять в підпорядкування Міністерства юстиції України.

Просимо вас вжити невідкладних заходів щодо припинення протиправних дій посадовими особами зазначених установ та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

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