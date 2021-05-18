Как избежать чрезмерных расходов на газ? «Сумыгаз сбыт» предлагает своим клиентам воспользоваться европейским подходом к оплате за газ и перейти на тариф «Твой газ Равномерный платеж».

С 1 мая, согласно требованию правительства и НКРЕКП, все бытовые потребители ООО «Сумыгаз сбыт» были автоматически переведены на базовый годовой тариф «Твой газ Годовой» с фиксированной ценой. Он будет действовать до 30 апреля 2022 года. Стоимость газа в рамках этого тарифа зафиксирована на год и составляет 7,99 грн за кубометр.

При этом следует помнить, что каждый клиент имеет право изменить базовый годовой тариф на любой другой, который является для него удобным.

Потребители могут платить за газ равными частями

«Сумыгаз сбыт» предлагает своим клиентам воспользоваться европейским подходом к оплате за газ и перейти на тариф «Твой газ Равномерный платеж».

Этот тариф понравится тем клиентам, которые стремятся спрогнозировать свои семейные расходы и избежать чрезмерной нагрузки на кошелек в отопительный период. Суть тарифного предложения заключается в том, что прошлогодний объем потребления умножается на зафиксированную в год цену и потребитель ежемесячно платит равные части от полученной суммы. Если в течение срока действия тарифа клиент не использует весь запланированный объем газа, сэкономленная сумма вернется на его банковский счет или останется на лицевом счете для будущих платежей.

«Этот тариф будет особенно интересным для домохозяйств, использующих газ комплексно: для приготовления пищи, подогрева воды и отопления, поскольку он позволяет равномерно разложить финансовую нагрузку на семейный бюджет в течение года и более стабильно пережить период пикового потребления зимой», - отмечает директор ООО «Сумыгаз сбыт» Елена Руденко.

Цена на голубое топливо в рамках тарифа «Твой газ Равномерный платеж» составляет 7,99 грн за кубометр. Подключиться к тарифу можно до 31 августа 2021 года. Действовать он будет до 30 апреля 2022 года.

А что еще?

Также ООО «Сумыгаз сбыт» подготовил для своих клиентов еще два тарифных предложения: «Твой газ Месячный» и «Твой газ на зиму».

«Твой газ Месячный» подойдет тем клиентам, которые привыкли постоянно следить за изменением цены. Цена газа в рамках этого тарифа будет определяться текущей ситуацией на рынке и может меняться ежемесячно.

Тариф «Твой газ на зиму» - это продолжение традиционной Акции компании «Твоя энергонезависимость». Он позволит клиентам создать собственный газовый запас на отопительный сезон. Потребитель заказывает голубое топливо заранее по летним ценам, чтобы использовать его в течение отопительного сезона.

Как изменить тариф

Изменить тариф можно посетив ближайшее отделение ТВІЙ ГАЗЗБУТ или клиентского пространства 104.ua. Адреса отделений можно найти на сайте ООО «Сумыгаз сбыт» sm.gaszbut.com.ua в разделе «Контакты».

Также вы можете позвонить в контакт-центр по телефону (0542) 76 73 04 или заполнить онлайн-форму на сайте и с вами свяжется менеджер. Вас проконсультируют по условиям каждого тарифа и помогут быстро и легко изменить тариф.