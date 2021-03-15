Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:06213

Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%

На Сумщине публично представили информацию об исполнении областного бюджета Сумской области по 2020 год.

Как сообщила директор Департамента финансов Сумской облгосадминистрации Елена Батраченко, в 2020 году в областной бюджет Сумской области поступило 3 185,6 млн гривен, из них в общий фонд 2 191,5 млн гривен, что составляет 93,9% к утвержденным объемов, в специальный фонд – 994,1 млн гривен, или 92,9%

«Из государственного бюджета получено: дотаций – 293,6 млн гривен, субвенций – 1 651 млн гривен, из них переданы для распределения между местными бюджетами области – 328,9 млн гривен, - рассказала Елена Батраченко. - В общий фонд областного бюджета налогов и сборов (собственного финансового ресурса) получено 1 082,3 млн гривен, что составляет 92,1% к утвержденным на год показателей. В специальный фонд – 104,9 млн гривен (109,4%).

По ее словам, расходы областного бюджета составили 3 217,2 млн гривен, или 89,3% к утвержденному годовому плану, из них общий фонд – 2 036,4 млн гривен (92,7%), специальный – 1 180,8 млн гривен (84,1%).

Расходы общего фонда (без учета трансфертов местным бюджетам области) составили 1 635,4 млн гривен, из них расходы социальной направленности – 1 582,9 млн гривен, из которых: 801 млн гривен направлено на образование (93% к утвержденным назначениям на год), 365,7 млн гривен - здравоохранение (94,3%); 213,5 млн гривен - социальная защита и социальное обеспечение (95,3%); 115,1 млн гривен - культуру и искусство (95,3%); 85,4 млн гривен - физическую культуру и спорте (86,1%).

На выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений направлено 1 225,9 млн гривен, что обеспечило ее полную и своевременную выплату. На приобретение продуктов питания использовано 55,2 млн гривен, медикаментов – 30,4 млн гривен, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей из областного бюджета в отчетном периоде было направлено 121,4 млн гривен.

По специальному фонду за счет различных источников (средства областного, государственного и местных бюджетов) на финансирование строительства, реконструкции, капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения и на обновление материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы использовано 230,9 млн гривен.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по общему фонду по состоянию на 1 января 2021 года составляет 18,9 млн гривен.

Экономика
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