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Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ

Сотрудничество с Китаем – отличный способ организовать собственный бизнес. Чтобы наладить поставки товаров, необходимо найти надежного поставщика, выбрать надежный и доступный способ перевозки.

Для доставки большинства грузов оптимальным выбором будет морской транспорт. Его главный плюс заключается в низких транспортных расходах.

Преимущества морских грузоперевозок

Доставить товар с Китая морем в Украину можно в сборных контейнерах. Этот вариант идеален для малогабаритных грузов, к числу которых относятся одежда, посуда, предметы быта, гаджеты, мелкая бытовая техника и прочие популярные группы. К основным преимуществам перевозок данного типа относятся:

  • • низкая стоимость;

  • • универсальность;

  • • высокий уровень безопасности;

  • • отсутствие ограничений по весу, объему грузов;

  • • простота консолидации товаров от разных поставщиков.

Единственным недостатком морских грузоперевозок можно назвать их большую продолжительность. В среднем срок доставки товаров в Украину составляет 50-65 дней. Поэтому необходимо тщательно планировать закупки. Это позволит избежать нежелательных задержек и отсрочек.

Как организовать доставку грузов морем

Самостоятельно организовать перевозки из Китая не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблемы могут появиться на разных этапах. Для их предупреждения нужно воспользоваться комплексными услугами посредника. Компания M3Cargo предлагает максимально выгодные условия сотрудничества. Ее специалисты помогут организовать доставку под ключ, включающую в себя следующее:

  • • поиск производителей, поставщиков товаров;

  • • проверку надежности партнеров;

  • • портовые, упаковку, погрузочные, разгрузочные работы;

  • • оформление документов;

  • • доставка в киевскую либо днепровскую таможню;

  • • растаможка;

  • • отправка грузов по адресу клиента.

Прежде чем заказывать доставку морем под ключ, необходимо познакомиться со списком товаров, подлежащих перевозке данным способом. Этот метод не подойдет для транспортировки предметов искусства, лекарственных препаратов, скоропортящихся продуктов питания, радиоактивных веществ. Естественно, под запретом находятся наркотические соединения, оружие. Для многих групп популярных товаров ограничения не действуют. Это дает возможность сэкономить расходы, соответственно предложить своим покупателям максимально выгодные конкурентные цены.

Что влияет на стоимость услуги

Если обратиться в профессиональную компанию, морские грузоперевозки из Китая можно организовать в короткие сроки. Стоимость доставки продукции зависит от многих факторов, и основные из них:

  • • конечный пункт назначения,

  • • порт, где проводится загрузка,

  • • судоходная линия, которая выбрана для перевозки.

Также цена работы будет зависеть от типа выбранного контейнера, а еще от мер предосторожности, которые заранее оговариваются с клиентом. Воспользовавшись услугами проверенной компании, можно быть уверенным в том, что товар прибудет в срок целым и невредимым. 

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Экономика
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