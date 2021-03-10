Жители Сумщины, получавших субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, в Сумской области Министерством финансов Украины в 2020 году проведено верификацию соцвыплат по 444,7 тыс. получателям и обнаружили 73,4 тыс. случаев, когда получатели требовали дополнительных проверок.

В 78% таких случаев было подтверждено наличие нарушений. Как известно, по итогам местных проверок, например, могут заставить вернуть государству субсидию.

Именно по субсидиям и обнаружили больше всего несоответствий - 71% от общего количества. Наиболее распространенными проблемами являются: выплаты уже после смерти получателя; выплаты семьям, которые сделали покупки более чем на 50 тыс. гривен; выплаты тем, у кого есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет; получения субсидий одновременно по двум разным адресам.

С 1 января 2021 года введена превентивная верификация информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Как сообщалось, незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд. В Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации привели самые распространенные примеры таких ситуаций.

1. При обращении за предоставлением жилищной субсидии гражданка не указала в декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, что в собственности есть транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет, а также не сообщила в течение 30 календарных дней , что ее муж совершил покупку автомобиля. Общая сумма переплаты за период с 01.10.2018 по 30.04.2020 составляет 16412,12 гривны.

2. При получении жилищной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданка не сообщил в течение 30 календарных дней, о совершении покупки транспортного средства, стоимость которого на дату покупки превышает 50 тыс. гривен. Общая сумма переплаты за период 01.05.2018 г. по 29.02.2020 составляет 12844,93 гривны.

3. Заявителем не задекларировано транспортное средство менее 5 лет с даты выпуска (скутер - дата выпуска 2017 и 14.09.2018 зарегистрирован, согласно генеральной доверенности этот же день на владение и пользование, эксплуатацию и использование на другое лицо). Общая сумма переплаты за период с 01.11.2018 по 29.02.2020 составила 26 414,23 гривны.

4. Заявителем не сообщается об изменении состава зарегистрированных лиц домохозяйства. Общая сумма переплаты за период 5642,26 гривны.

Справка

Напомним, в Украине существует три этапа проверок получателей субсидий:

- превентивная верификация - в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

- текущая верификация - в процессе назначении пособия;

- ретроспективная верификация - после выплат от государства.

После этих трех этапов органы социальной защиты населения осуществляют дополнительную проверку и определяют, нужно ли человеку вернуть полученные деньги.