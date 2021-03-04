Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік? Скільки громади Сумщини заробили спільно за 2020 рік? Як вплинули карантинні обмеження на місцеві бюджети громад? Які джерела наповнюють найбільше за всі інші бюджети громади? Скільки коштів у середньому було передбачено на одного мешканця ОТГ у 2020 році? Яка з громад більше за всіх витрачає зароблене та на вирішення яких питань?

На ці запитання відповіла радниця з питань місцевих фінансів та управління Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Ірина АЛЄЄВА. Радницею був підготовлений моніторинг показників бюджетів об'єднаних громад області за 2020 рік, за матеріалами, які були опубліковані на сайті Департаменту фінансів Сумської облдержадміністрації.

Скільки громади Сумщини заробили спільно за 2020 рік?

«4 млрд 199,5 млн грн – це сума сукупних власних доходів 38 територіальних громад області, які мали прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2020 році. Якщо цей показник надходжень порівняти з 2019 роком, то він виріс тільки на 284 млн грн або +7%. За підсумками 2019 року приріст доходів відносно 2018 року становив 18%, отже маємо зменшення темпів приросту до 2018 року аж на 11%», – зазначає Ірина Алєєва.

За словами радниці, на надходження до бюджетів тергромад у 2020 році суттєво вплинули карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу:

«У цілому громади недоотримали 59 млн грн. Так найбільший спад темпів приросту по Чернеччинській територіальній громаді (ТГ) – 6,3% та Комишанській ТГ – 4,1%.

Лідерами серед ТГ щодо зростання доходів є Андріяшівська ТГ +30,1% та Буринська ТГ +26,9%», – коментує Ірина Алєєва.

За словами Ірини Алєєвої, у питанні наповнення бюджетів ТГ можна визначити головні джерела наповнення місцевих бюджетів: ПДФО – 2млрд 671,5 млн грн = 64% власних доходів, плата за землю – 499,2 млн. грн = 12% власних доходів, єдиний податок – 547, 7 млн грн = 13% власних доходів.

«Найбільшу питому вагу у доходах бюджетів громад займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – у середньому цей показник складає 64% і коливається від 33% у Березівській ТГ до 76% у Миколаївській ТГ (Сумського району).

У порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 207,6 млн грн, або на 8,4%. Найбільший спад темпів приросту по Бочечківській ТГ – 8,1%. Лідером серед ТГ щодо зростання надходжень ПДФО є Миропільська ТГ +60,5%», – зазначає радниця.

Іншим вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю.

Як повідомила Ірина Алєєва, у 2020 році було отримано 499,2 млн грн. Спостерігається спад надходжень, темп приросту склав лише 8,3 млн грн, +1,7%. 15 громад недоотримали 26,8 млн грн цього податку, а найбільші втрати по Комишанській ТГ –15,5%.

«Недоодержання плати за землю пов’язано з «податковими канікулами. Маємо й позитивний результат: Буринська ТГ вдвічі збільшила надходження цього податку порівняно з 2019 роком», – акцентувала радниця.

Значна частка у структурі місцевих бюджетів ТГ належить надходженням єдиного податку. Його сума склала 547,7 млн грн, що на 11,8% (на 42 млн грн) перевищує надходження минулого року. Також вагому частку займає і рентна плата за користування надрами, і в 2020 році надійшло 41,5 млн грн, але спостерігається недоотримання 15,8 млн грн у бюджети 17 громад області, і найбільші втрати має Чернеччинська ТГ».

Скільки коштів у середньому було передбачено на одного мешканця ОТГ у 2020 році?

«Цікавими є фінансові показники власних доходів у розрахунку на 1 мешканця громади у 2020 році. У середньому по ТГ Сумщини це й показник склав 5150 гривень.

Лідером в цьому питанні як і в минулому році є Комишанська громада –12 тис. 324 гривень на одного мешканця, в якої цей показник майже в 2,5 раза більший за середній по громадах Сумщини. Найменший показник як і минулому році в Чупахівській громаді – 1910 гривень», – зазначає Ірина Алєєва.

Яка з громад більше за всіх витрачає зароблене та на вирішення яких питань?

5 млрд 995,8 млн грн. – сума, яку витратили місцеві бюджети ТГ (загальний та спеціальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у 2020 році.

2 млрд 818,5 млн грн або 47% від загальної суми видатків у 2020 році громади спрямували на фінансування галузі освіти. У порівнянні з 2019 роком, витрати на освіту збільшилися на 12,3 млрд грн або на 6,6%.

На охорону здоров’я було витрачено 491,6 млн грн, або 8%. Витрати на житлово-комунальне господарство – 10% і склали 627,6 млн грн, а на утримання органів місцевого самоврядування – 766,8 млн грн або 13% від загальної суми видатків.

«Що ж до питання витрат ТГ, то найбільшим у цьому показнику за обсягом видатків є бюджет Сумської ТГ – 2 млрд 569,4 млн грн, а найменшим – бюджет Чупахівської ТГ – 22,7 млн грн.

Видатки на одного мешканця в середньому по ТГ області складають 7352 гривень. У розрізі окремих громад цей показник коливається від 3881 гривні у Андріяшівській ТГ до 16231 гривні у Комишанській ТГ.

За підсумками 2020 року в середньому по всіх ТГ Сумської області витрати на утримання апарату управління становлять 18%. Найбільший показник у Шалигинській та Чупахівській ТГ – 43%, найменший показник у Сумській ТГ (13%) та КомишанськійТГ – 14%», – підсумувала Ірина Алєєва.

Довідково

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.

За матеріалами Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»