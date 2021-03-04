Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?

На ці запитання відповіла радниця з питань місцевих фінансів та управління Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Ірина АЛЄЄВА. Радницею був підготовлений моніторинг показників бюджетів об'єднаних громад області за 2020 рік, за матеріалами, які були опубліковані на сайті Департаменту фінансів Сумської облдержадміністрації.
«4 млрд 199,5 млн грн – це сума сукупних власних доходів 38 територіальних громад області, які мали прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2020 році. Якщо цей показник надходжень порівняти з 2019 роком, то він виріс тільки на 284 млн грн або +7%. За підсумками 2019 року приріст доходів відносно 2018 року становив 18%, отже маємо зменшення темпів приросту до 2018 року аж на 11%», – зазначає Ірина Алєєва.
За словами радниці, на надходження до бюджетів тергромад у 2020 році суттєво вплинули карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу:
«У цілому громади недоотримали 59 млн грн. Так найбільший спад темпів приросту по Чернеччинській територіальній громаді (ТГ) – 6,3% та Комишанській ТГ – 4,1%.
Лідерами серед ТГ щодо зростання доходів є Андріяшівська ТГ +30,1% та Буринська ТГ +26,9%», – коментує Ірина Алєєва.
За словами Ірини Алєєвої, у питанні наповнення бюджетів ТГ можна визначити головні джерела наповнення місцевих бюджетів: ПДФО – 2млрд 671,5 млн грн = 64% власних доходів, плата за землю – 499,2 млн. грн = 12% власних доходів, єдиний податок – 547, 7 млн грн = 13% власних доходів.
«Найбільшу питому вагу у доходах бюджетів громад займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – у середньому цей показник складає 64% і коливається від 33% у Березівській ТГ до 76% у Миколаївській ТГ (Сумського району).
У порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 207,6 млн грн, або на 8,4%. Найбільший спад темпів приросту по Бочечківській ТГ – 8,1%. Лідером серед ТГ щодо зростання надходжень ПДФО є Миропільська ТГ +60,5%», – зазначає радниця.
Іншим вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю.
Як повідомила Ірина Алєєва, у 2020 році було отримано 499,2 млн грн. Спостерігається спад надходжень, темп приросту склав лише 8,3 млн грн, +1,7%. 15 громад недоотримали 26,8 млн грн цього податку, а найбільші втрати по Комишанській ТГ –15,5%.
«Недоодержання плати за землю пов’язано з «податковими канікулами. Маємо й позитивний результат: Буринська ТГ вдвічі збільшила надходження цього податку порівняно з 2019 роком», – акцентувала радниця.
Значна частка у структурі місцевих бюджетів ТГ належить надходженням єдиного податку. Його сума склала 547,7 млн грн, що на 11,8% (на 42 млн грн) перевищує надходження минулого року. Також вагому частку займає і рентна плата за користування надрами, і в 2020 році надійшло 41,5 млн грн, але спостерігається недоотримання 15,8 млн грн у бюджети 17 громад області, і найбільші втрати має Чернеччинська ТГ».
«Цікавими є фінансові показники власних доходів у розрахунку на 1 мешканця громади у 2020 році. У середньому по ТГ Сумщини це й показник склав 5150 гривень.
Лідером в цьому питанні як і в минулому році є Комишанська громада –12 тис. 324 гривень на одного мешканця, в якої цей показник майже в 2,5 раза більший за середній по громадах Сумщини. Найменший показник як і минулому році в Чупахівській громаді – 1910 гривень», – зазначає Ірина Алєєва.
5 млрд 995,8 млн грн. – сума, яку витратили місцеві бюджети ТГ (загальний та спеціальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у 2020 році.
2 млрд 818,5 млн грн або 47% від загальної суми видатків у 2020 році громади спрямували на фінансування галузі освіти. У порівнянні з 2019 роком, витрати на освіту збільшилися на 12,3 млрд грн або на 6,6%.
На охорону здоров’я було витрачено 491,6 млн грн, або 8%. Витрати на житлово-комунальне господарство – 10% і склали 627,6 млн грн, а на утримання органів місцевого самоврядування – 766,8 млн грн або 13% від загальної суми видатків.
«Що ж до питання витрат ТГ, то найбільшим у цьому показнику за обсягом видатків є бюджет Сумської ТГ – 2 млрд 569,4 млн грн, а найменшим – бюджет Чупахівської ТГ – 22,7 млн грн.
Видатки на одного мешканця в середньому по ТГ області складають 7352 гривень. У розрізі окремих громад цей показник коливається від 3881 гривні у Андріяшівській ТГ до 16231 гривні у Комишанській ТГ.
За підсумками 2020 року в середньому по всіх ТГ Сумської області витрати на утримання апарату управління становлять 18%. Найбільший показник у Шалигинській та Чупахівській ТГ – 43%, найменший показник у Сумській ТГ (13%) та КомишанськійТГ – 14%», – підсумувала Ірина Алєєва.
Довідково
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.
За матеріалами Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою»