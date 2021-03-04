"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ® Фармацевтическая сфера в Украине уже длительное время является перспективным направлением и имеет большой потенциал роста. Надпись «Произведено в Украине» уже не вызывает у потребителей недоверия, скорее наоборот, свидетельствует о качестве и доступности лекарственных препаратов.

Ярким примером этому может служить фармацевтический завод «Кусум Фарм» в Сумах, который зарекомендовал себя не только как производитель высококачественных лекарств, но и как сторонник мирового тренда Green Pharmаcy (Зеленая фармация). Его суть заключается в том, что оборот медикаментов, начиная с их производства и заканчивая потреблением, должен быть абсолютно безопасным для окружающей среды. О том, как это воплощается в жизнь, в интервью с директором завода «Кусум Фарм» Александром Марыниным.

- Нам известно, что недавно ваше предприятие прошло экологический аудит. Что это была за проверка и каковы ее результаты?

- Согласно законодательству Украины все фармацевтические компании в обязательном порядке должны проходить подобную проверку, так как их работа напрямую связана с использованием природных ресурсов, а результат деятельности может оказывать негативное влияние на окружающую среду. Наша задача, в таком случае, свести к минимуму возможные негативные последствия и то, что нам это удается, подтвердили результаты экологического аудита. Незначительные замечания по проверке были учтены, и мы уже работаем над их исправлением.

- Какое оборудование, решающее проблему охраны окружающей среды сегодня используется на вашем предприятии?

- С момента основания завод стремился быть социально ответственным предприятием. Наша цель предполагала не только производство высококачественных медицинских препаратов и создание рабочих мест, но и обязательно — заботу об окружающей среде. Для этого предприятие закупало самое современное оборудование, которое не только обеспечивает полный цикл производства лекарственных средств, но и при этом не имеет негативного влияния на природу и здоровье сотрудников. К примеру, все инновационные технологические процессы производства жидких и твердых лекарственных препаратов сегодня обеспечивают минимизацию пылеобразования. Для осуществления контроля этого процесса используются современные газоочистные установки (ГОУ), которые улавливают мельчайшие частички загрязняющих веществ и препятствуют их попаданию в атмосферный воздух. Эти установки регулярно проходят очистку и проверку, при необходимости осуществляется замена фильтров. Также большое внимание уделяется постоянному контролю предельно допустимых выбросов в атмосферу. И это только несколько примеров.

- Какие еще меры для обеспечения экологической безопасности принимаются на заводе «Кусум Фарм»?

- Так как мы всегда занимали активную позицию в вопросах защиты окружающей среды, важнейшей задачей для нас было радикальное решение проблем, связанных с образованием и утилизацией отходов. В этом направлении мы действуем решительно, стараясь максимально сократить все отходы нашего производства, а оставшиеся передать специализированным организациям, которые занимаются утилизацией. Кроме того, тщательно организован раздельный сбор бытовых отходов: макулатуры, пластика, стекла, отработанных пальчиковых батареек. Большое внимание мы уделяем и таким, казалось бы, простым вещам, как источники света. На сегодняшний день мы практически отказались от люминесцентных ламп, отдав предпочтение энергосберегающим светодиодным лампам, которые не содержат ртути или других вредных примесей, что, безусловно, более экологично. Также мы поддерживаем концепцию управления производством, основанную на уменьшении потребления воды, энергии и других ресурсов, повторном использовании материалов, потреблении товаров и услуг, которые сводят к минимуму негативное влияние на окружающую среду. Ну и, естественно, заботимся о непосредственно окружающей нас среде — занимаемся озеленением и созданием благоприятной обстановки для наших сотрудников. В 2020 году было уложено 2 500 м2 рулонных газонов, которые обеспечены системой автоматического полива. Примечательно то, что для полива используется собранная дождевая вода.

- Как влияет ваша «экологичность» на потребителей продукции и партнеров?

- Поскольку это мировой тренд, мы надеемся, что благодаря этому мы будем еще привлекательнее для своих партнеров. Что касается потребителей, покупая наши лекарственные препараты, они могут быть уверены не только в их качестве, но и в том, что их производство не принесло вреда окружающей среде. Могут быть спокойны и жители нашего города, так как завод не загрязняет ни воздух, ни воду.

И в завершение скажу очевидное: в нашей жизни все взаимосвязано, поэтому наша задача сегодня — здоровье не только людей, но и природы. И мы будем делать для этого все возможное.