Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:34208

В марте повысят пенсии, но не всем

Плановая индексация пенсий в 2021 году пройдет с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснется 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получат не все.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №127, которое обнародовано на Правительственном портале, пишет РБК-Украина.

Кому повысят пенсии

Согласно законодательству, надбавку к выплатам получат те, кто получает пенсии:

- по возрасту;

- за выслугу лет;

- в связи с потерей кормильца;

- по инвалидности.

При этом Пенсионный фонд проводит перерасчет автоматически по материалам пенсионных дел. Индексация не требует дополнительных обращений граждан.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Согласно постановлению, минимальная пенсионная выплата вырастет до 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Кого не коснется индексация пенсий

Согласно действующим нормам, пенсии не индексируют:

- госслужащим;

- научным работникам;

- тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи, прокуроры);

- тем, кому пенсии впервые назначили в 2019-2021 годах

Также не меняются пенсии, назначенные в минимальном размере.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

- пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,

- по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,

- в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,

- за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,

- социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,

- пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен.

Экономика Индексация пенсий
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