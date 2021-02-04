Экономика

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Вчера 20:50244

Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста

Финансовый директор - это специалист, который нужен каждой большой компании и предприятию. Хотя, на самом деле, малому предприятию такой специалист тоже нужен, но его владельцы далеко не всегда понимают, зачем.

На самом деле без такого специалиста действительно сложно обойтись - без него эффективное управление принадлежащими компании ресурсами просто невозможно.

Но найти хорошего топ-менеджера не всегда является простой задачей. В этом случае очень правильным будет воспользоваться специализированным интернет-сервисом по поиску работы и персонала grc.ua. И если вам, к примеру, нужен финансовый директор в Одессе, то резюме потенциальных кандидатов на эту должность всегда можно найти на odessa.grc.ua/resumes/finansovyy_direktor.

Что входит в обязанности такого специалиста? Прежде всего, конечно, это организация системы управленческого учета с упором на бюджетирование. Также он обязательно налаживает текущее управление деньгами и делает так, чтобы поступления и расходы денежных средств происходили без опозданий. Хороший финдиректор в обязательном порядке оптимизирует систему налогообложения и будет следить за движением оборотных средств в компании.

Хороший специалист знает, за что ему платят зарплату - и старается сэкономить деньги компании, поскольку постоянный контроль издержек и смет позволяет выявить и заткнуть бюджетные дыры - довольно быстро выясняется, что деньги можно было бы потратить более разумно.

Кроме того, с финдиректором легче развивать бизнес, поскольку он, с одной стороны, привлекает средства, которые нужны для реализации новых проектов, а с другой - снабжает коммерческие службы той информацией, которая необходима им, чтобы повысить продажи. Также важная функция такого специалиста заключается в том, что он помогает генеральному директору в вопросах управления коллективом.

Далеко не всегда после принятия на работу специалиста его руководитель может определить, насколько хорошо он выполняет свои должностные обязанности, хотя на самом деле сделать это достаточно просто. Так, когда денежные потоки под контролем, то все средства поступают вовремя, вовремя распределяются и нет никаких задолженностей по расчетам. Также у компании всегда достаточно средств для того, чтобы исполнять текущие обязательства - это говорит о ее финансовой устойчивости.

Наконец, можно посмотреть на то, насколько эффективно оборачиваются финансы. А вот на уровень прибыли такой специалист напрямую как раз не влияет. Его задача заключается в том, чтобы оптимизировать бизнес в целом, что повышает его эффективность.

Таким образом, принимая на работу финансового директора, следует учесть массу нюансов - от опыта его работы до состояния дел предыдущей компании. Найти стоящего специалиста непросто, но на самом деле поиски полностью окупятся благодаря результаты его работы. А если искать на grc.ua, то задача существенно упростится. На этом сайте более 85 тыс. компаний ищут сотрудников, более 10 тыс. разнообразных вакансий по всей Украине. Работодатели и сотрудники находят друг друга благодаря простой и эффективной системе, а также подробным анкетам, которые еще на этапе отбора помогают понять, подходят ли они друг другу. 

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Экономика
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Зачем нужен финансовый директор на предприятии и как найти нужного специалиста
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Астрология
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