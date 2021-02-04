Экономика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році

Розпорядники коштів Сумської міської ради прозвітували онлайн про виконання бюджету за 2020 рік. Розповідаємо скільки та куди витрачали найбільше.

До бюджету Сумської міської територіальної громади за 2020 рік надійшло 2 580,9 млн грн, що становить 95,2% до затвердженого плану на рік та на 408 млн грн менше надходжень у порівнянні з 2019 роком. Надходження до загального фонду - 2 млрд 435,8 млн грн, що на 13,7% менше надходжень за 2019 рік. Виконання видаткової частини бюджету громади за 2020 рік склало майже 2 млрд 592 млн грн, що становить 92,9% до затверджених бюджетних призначень, йдеться в сюжеті Суспільного.

скільки та на що витратили у 2020 році
Суспільне Суми

Структура виконання бюджету розподілилась наступним чином: 46% усіх грошей - оплата праці працівників. На капітальні видатки витратили близько – 16,5%, передача коштів з бюджету тергромади до державного та місцевих бюджетів склала 5,1 % . Майже 4,5% - оплата комунальних послуг та енергоносіїв. На соціальне забезпечення пішло близько 3% бюджету. Понад 2% від загальної суми бюджетні установи заробити самостійно. По одному відсотку витратили на продукти харчування та перев’язувальні матеріали. Інші видатки склали 20% усього бюджету.

скільки та на що витратили у 2020 році
Суспільне Суми

Найбільше з бюджету витратили на освітню галузь – трохи більше ніж 946 мільйонів. З них майже 902 млн 668,7 тис. грн - кошти загального фонду та 43,5 млн – спеціального. З цієї суми 658 млн пішли на оплату праці. Майже 58,5 млн сплатили за комунальні послуги. На розвиток галузь мала 14,8 млн грн.

скільки та на що витратили у 2020 році
Суспільне Суми

"Говорячи про ремонтні роботи, зупиняю увагу, що протягом двох років відбувався капітальний ремонт шкільної їдальні школи №23. Вона приведена до вимог ХАСП і нового санітарного регламенту. Ми продовжуємо облаштовувати систему погодозалежного регулювання у школах №29 та №18. Це дає змогу і економити кошти і по-розумному їх витрачати", - говорить начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко.

На охорону здоров’я витратили майже 247 млн грн. З них майже 200 млн - гроші загального фонду, майже 67 млн – спеціального. З них майже 36 млн грн пішли на оплату комунальних послуг, майже 75 млн – віддали медзакладам, які не фінансувалися з Національної служби здоров’я.

скільки та на що витратили у 2020 році
Суспільне Суми

Видатки медзакладам, які не підпадають під програму державних гарантій медичного обслуговування населення, – 74 млн 881,6 тис. грн.

"Лікувальні заклади міста додатково отримали від НСЗУ 482 млн 925 тис. грн, тому загальна суми видатків склала 779 млн 738 тисяч гривень, що в півтори раза більше ніж надходження 2019 року. Але враховуючи епідситуацію в державі і те, що в державі були додатково передбачені кошти це і є причиною того, що лікувальні заклади міста", - розповідає начальниця управління охорони здоров'я Сумської міськради Олена Чумаченко.

Видатки галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" склали 104 489,5 тис. грн. З них трохи більш ніж 36, 5 млн перерахували за пільговий проїзд громадян в міському електро- та автотранспорті – 36 644,3 тис., 16 млн витратили на заробітні плати працівникам галузі. На придбання житла учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів витратили 10 млн 850 тис. грн.

"Уперше в 2020 році надано компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів для людей з інвалідністю. Торік чотирьом особам проведено компенсацію. У тому числі 1,7 млн грн було профінансовано мешканцям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах. І потребували допомоги", - каже в. о. директора департаменту соцзахисту населення Сумської міськради Світлана Маринченко.

На житлово-комунальне господарство витратили 381 млн 766,9 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 246 597,3 тис. грн, спеціальний фонд – 135 169,6 тис. грн, з них - на 44,3 млн грн спрямували на ремонти та заміни у водопровідно-каналізаційних мережах. На ремонти ліфтів витратили трохи більше ніж 12 млн грн. На обслуговування житлового фонду спрямували 10 млн 300 тис. грн. Благоустрій населених пунктів громади обійшовся у 304 млн. На підтримку комунальних підприємств спрямували 4 млн 271 тис. грн.

скільки та на що витратили у 2020 році
Суспільне Суми

"Один із найбільш стратегічних об’єктів було будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС №9 до проспекту М. Лушпи. роботи виконані на суму 9 млн грн", - говорить директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба.

"Є розпорядниками коштів також багато комунальних підприємств, установ, організацій. Ці звіти потрібні. Бажано, щоб вони були офлайн, щоб можна було подивитися один одному в очі, поставити запитання, послухати відповіді. Вони це роблять для галочки, а ніж для того, щоб бути дійсно відкритими й прозорими. І тому Суми вже кілька років як повзе вниз. І якщо ще років 7-8 тому воно займало перші місця в Україні з прозорості та відкритості, то зараз далеко вже не так. І все через те, що вони відбувають", - каже аналітик громадської організації "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

Два дні тому, троє депутатів сумської міськради, які представляють різні політичні сили, зареєстрували проєкт рішення міської ради, де пропонують провести аудит усіх 17-ти комунальних підприємств міської ради, аби визначити фактичний їх стан та ефективність використання коштів.

"Ми б хотіли, щоб дали відповідь, чому так відбувається: не самостійно чиновники чи керівники, бо більшість з них ще й є депутатами СМР і вони не зможуть дати об’єктивної картини і будуть розповідати, що хтось винен, люди, що ситуація така в країні і так далі. Враховуючи який розголос, який галас піднявся з боку тих самих керівників. Мені вже хто тільки не телефонував. Можу сказати, що вони дійсно хвилюються за це і будуть робити все можливе, щоб це рішення не пройшло", - зазначив депутат Сумської міськради (фракція "Європейська солідарність") Вадим Акпєров.

Депутат Сумської міськради (фракція "Слуга народу") Владислав Куц говорить: "Комунальні підприємства у нас - збиткові, чому вони збиткові. Обленерго - прибутковий, "Сумигаз" - прибутковий, водоканал – збитковий. Такого ж не буває. Люди платять за воду за завищеною ціною. "Інфосервіс", "Електроавтотранс" , водоканал, стільки дотацій вони отримують, що це копійки на фоні цих всіх дотацій".

"Нас цікавить, чому більшість великих комунальних підприємств є збитковими , які фактори впливають на цю збитковість, за якими цінами проводять закупівлі товарів , робіт, послуг. Чи відповідають ці закупівлі, можливо, там є корупційна складова. Хочемо перевірити, нічого тут страшного немає, тому що на будь-якому приватному підприємстві - проводять раз на рік. Ми виділяємо такому підприємству як водоканал десятки мільйонів гривень, то на фоні цих десятків мільйонів, ціна становитиме від 250 до 500 тисяч - це не великі кошти", - розповів депутат Сумської міськради (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Олександр Соколов.

Якщо вартість одного аудиту від 250 до 500 тисяч гривень, то з міського бюджету для цього необхідно витратити від 4 до майже 9-ти млн грн. Якщо всі представники трьох фракцій, депутати яких ініціювали проєкт рішення, підтримають його, то рішення набере 26 голосів з необхідних 22-х для прийняття рішення. Наступне заплановане засідання, де його і мають розглянути, має відбутися 24 лютого.

 
Экономика
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Бюджет Сумської тергромади: скільки та на що витратили у 2020 році
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