Какие страховки можно оформить онлайн? ® Диджитализация - тренд, который набрал масштабного значения. Благодаря автоматизации процессов многие услуги можно получить гораздо быстрее и без особых усилий, в том числе страховые.

Как следствие, это скачек темпа жизни для потребителей и оптимизация процессов для бизнеса. К тому же в условиях пандемии диджитализация - необходимость, которую прочувствовали все украинцы.

Что такое страхование онлайн?

В Украине уже не первый год внедрено и успешно функционирует электронное страхование. Важные страховки доступны онлайн без посещения офисов страховых компаний, контакта с агентом и переплаты. Чтобы получить полис, человеку достаточно иметь под рукой смартфон и подключение к интернету. Несколько кликов и готовый договор на e-mail в формате PDF. Говоря о преимуществах, выделим 4 главных:

• Безопасность сделки . Онлайн договор невозможно подделать (в отличие от бумажного варианта). Он автоматически фиксируется в базе страховой компании.

• Качество страховки. Человек самостоятельно выбирает компанию, предварительно ознакомившись с ее предложениями. Решение принимается без влияния страхового агента. Вы взвешиваете “за” и “против” без давления и сомнений.

• Приемлемая цена. Стоимость электронного договора выгодней из-за отсутствия комиссии сотрудника СК, который подбирает и оформляет полис. Также на государственном уровне предусмотрена скидка до 10% на все Е-договора.

• Удобное хранение. Онлайн страховка не нуждается в печати. А значит ее нельзя потерять или забыть. Она хранится в телефоне на почте или в мобильном приложении. В любой момент вы можете без проблем воспользоваться полисом и оперативно решить неприятности.

Однако, помимо информации о страховании онлайн нужно знать о трастовых сервисах для приобретения такого полис. Например, агрегатор hotline.finance поможет не только купить Е-договор, но и расскажет о всех “подводных камнях” программы, рейтинге страховщика и отзывах клиентов. В каталоге собраны топовые СК Украины и их продукты.

Пользователю нужно всего лишь сравнить предложенные варианты и определиться с выбором. Оплата происходит картой на сайте, а актуальный договор, традиционно, высылается на e-mail. Ненадолго остановимся на 3 главных страховках, которые доступны в электронном виде:

Автогражданка

ОСАГО - обязательная автостраховка для каждого водителя. По Закону запрещается садиться за руль без наличия действительного полиса. Электронный ОСАГО постепенно вытесняет бумажный экземпляр. По статистике Моторно-транспортного бюро с 2018 года (запуск Е-автогражданки) было оформлено более 3,8 шт. онлайн договоров. Специально для комфорта водителей существует приложение “Дії”, в котором можно сберегать страховку до востребования. В придачу к Е-ОСАГО функционирует электронный Европротокол, позволяющий зафиксировать ДТП без вызова полиции и общедоступная база МТСБУ для проверки ОСАГО по номеру ТС или номеру страховки.

Туристический полис

Туристическая страховка - документ номер один при выезде за границу. Ее наличие проверяется на таможенном контроле. Человека просят предъявить договор с экрана мобильного устройства. Принцип работы страховки следующий: если произошел форс-мажор со здоровьем за пределами родины, туристу в срочном порядке связывается с ассистансом, который сориентирует, как действовать (в какую больницу обращаться, например). Оформив правильную тур. страховку, получится получить компенсацию не только при болезни или травме, но и при утере багажа, задержке рейса и т.д.

В условиях пандемии туристы обязаны покупать договор, покрывающий лечение COVID-19. Страховые компании разработали несколько пакетов от базовых до премиум для сегодняшних путешествий. Они отличаются по цене и количеству опций.

Договор страхования имущества

Живя в квартире нельзя быть на 100% уверенным в завтрашнем дне. Потопы, утечка газа, кражи - это лишь немногие риски, подстерегающие жильцов. Договор страхования жилья предусматривает компенсацию до 1 000 000 грн при страховом событии. То есть человек не остается один на один с бедой, а имеет подспорье для восстановления имущества. Интересно, что застраховать можно как собственную квартиру (дом), так и съемную. А срок действия договора бывает 15, 30 и 365 дней.

К слову, на сервисе hotline.finance помимо указанных страховок получится приобрести полис Зеленая карта для выезда за границу на авто, подать заявку на КАСКО с бонусом 10% и докупить ассистанс для водителей.