Який матеріал краще для підошви взуття: носкість, комфортність та інші характеристики Перед тим як купити зимове взуття, необхідно вивчити його характеристики. Особливу увагу слід приділяти підошві, яка може виготовлятися з різних матеріалів.

Перед тим як купити зимове взуття, необхідно вивчити його характеристики. Особливу увагу слід приділяти підошві, яка може виготовлятися з різних матеріалів.

Поліуретан

Поліуретан (ПУ) - це один з кращих матеріалів для виготовлення підошви. Його отримують шляхом з'єднання 2 полімерів, кожен з яких має особливі властивості.

Найчастіше з ПУ роблять взуття весна-осінь. Також його застосовують для створення деяких зимових моделей. Серед позитивних характеристик матеріалу виділяють його легкість, гнучкість, зносостійкість, прекрасні теплоізоляційні властивості, наявність ефекту амортизації. При цьому поліуретан не витримує занадто сильні морози і ковзає на крижаній поверхні.

Термополиуретан

Термополиуретан (ТПУ) є популярним матеріалом, який отримують шляхом термічної обробки ПУ. У більшості випадків його використовують для виготовлення двошарових підошов зимового взуття.

ТПУ виділяється своєю зносостійкістю, завдяки якій легко витримує декілька сезонів. Крім цього, він не ковзає на крижаній і мокрій поверхні. До негативних якостей даного матеріалу відносять лише його велику вагу, погану теплоізоляцію і недостатню еластичність.

Полівінілхлорид

Полівінілхлорид (ПВХ) є термопластичним полімером. З ним зимове взуття стане не тільки більш привабливим, з естетичної точки зору, але і довговічним. Серед інших позитивних характеристик виділяють оптимальну еластичність, стійкість на слизькій поверхні і простоту виготовлення.

До негативних якостей ПВХ відносять велику вагу, через яку взуття стає досить важким. Також мінусом вважають поступову втрату еластичності (при частому використанні) і погану поведінку матеріалу при дуже низьких температурах.

Етиленвінілацетат

Етиленвінілацетат (ЕВА) - це ще один популярний полімер, який часто використовують під час виробництва весняного, осіннього і зимового взуття. Він має пористу структуру, завдяки якій отримує малу вагу і стає хорошим теплоізолятором. До плюсів матеріалу також відносять стійкість до невеликих морозів, еластичність і вміння рівномірно розподіляти навантаження на стопи.

Головним мінусом ЕВА є недовговічність. Тому взуття з такою підошвою рідко служить більше 1 сезону. Крім цього, матеріал кришиться при дуже низьких температурах.

Термопластична гума

Термопластична гума (ТПГ) є штучним матеріалом, який отримують з синтетичного каучуку. Вона має прекрасні амортизаційні властивості, що дозволяє знижувати навантаження на ноги. Також перевагами вважають вологостійкість і еластичність.

ТПГ - це дорогий матеріал, для отримання якого виробнику доводиться застосовувати спеціальне обладнання. Крім цього, він володіє не найкращими теплоізоляційними властивостями.

Термоеластопластів

Термоластопласт (ТЕП) є універсальним матеріалом, який використовують при виготовленні взуття для різних сезонів. Підошва з нього завжди виходить міцною і зносостійкою. Також ТЕП прекрасно проявляє себе при невеликих морозах.

Основним недоліком матеріалу є нездатність протистояти дуже низьким температурам. Від їх впливу ТЕП швидко втрачає свої властивості і стає досить крихким.

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