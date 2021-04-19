Вино херес производят в южной части Испании в автономной области Андалусия, используя определенные сорта винограда:
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• Паломино Бьянко;
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• Мускат;
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• Педро Хименес.
Паломино Бьянко — сладкий и традиционный виноградный сорт, который используют для производства большей части хереса высшего качества.
Другую традиционную виноградную лозу, Педро Хименес, используют исключительно для изготовления сладких испанских белых вин.
Москатель, или Мускат — виноградный сорт, который применяют для купажирования из-за его сладкого медового аромата.
Виноградные лозы, которые используют для приготовления этого испанского белого вина, выращивают в условиях специфического терруара (почвенно-климатических условий):
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• Альбариза;
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• Барро;
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• Арена.
Альбариза — уникальный терруар, богатый минеральными веществами, которые формируют белоснежную поверхность почвы, состоящую из органического мергеля.
Барро имеет темноватый оттенок и крупную песчаную почву, а вот Арена славится песком низшего качества, на котором выращивают лишь часть винограда для производства хереса.
Собранный Паломино Бьянко сразу же отправляют в прессовальный центр в подготовленных пластиковых контейнерах.
Другие сорта винограда специально оставляют на открытом солнце, чтобы получить максимальную концентрацию сахара, необходимую для производства сладких белых вин.
Затем собранный виноград трижды прессуют в специальных чанах, используя разную силу нажатия.
Следующий этап — ферментация. К свежеотжатому виноградному соку добавляют ферментированное сусло, используя один и тот же штамм дрожжей.
Смесь выдерживают около 7 дней, получая молодой херес, содержание алкоголя в котором составляет от 11 до 12.5%.
Поскольку шерри — вариант крепленого вина, по окончанию ферментации в него добавляют спирт, предварительно определяя нужный класс испанского напитка.
Дальше молодое вино переливают в подготовленные дубовые бочки и отправляют на биологическую или окислительную выдержку.
Заключительный этап — проведение декантации, осветления и фильтрации, после чего производят розлив шерри.
Настоящий херес различается не только за содержанием алкоголя, но и за сладостью:
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• Сухой, включая “Фино”, “Амонтильядо”, “Олоросо”, “Мансанилья”, “Пало Кортадо”;
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• Сладкий, объединяющий “Педро Хименес” и “Москатель”;
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• Сладкий купажированный, разделенный на “Медиум”, “Пейл Крим” и “Крим”.
Сорта “Фино” и “Мансанилья” лучше подавать охлажденным и сочетать с рыбой, морепродуктами, сырными нарезками.
“Амонтильядо” отлично дополнит первые блюда, а также твердые сорта сыров. Вечерний напиток — “Пало Кортадо”.
Сладкий херес предпочитают подавать с легкими закусками, брускеттами или крекером, сыром с плесенью.
Купажированный сладкий шерри сочетают с паштетом, свежими фруктами и сладкими десертами. Больше интересных рецептов в которых используется херес мы нашли на сайте masterclass.
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