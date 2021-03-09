И одним из наиболее актуальных становится, во что одевать новорожденного, чтобы обеспечить ему комфорт? Но данный вопрос имеет целый спектр дополнительных критериев для выбора изделий малышам. И интернет-магазин https://ilovemommy.com.ua/ru/odezhda-dlya-novorozhdennykh.html поможет решить дилемму.
На разнообразных ресурсах в сети можно найти рекомендации мам и педиатров. Но практически все они сводятся к одному тезису: многослойка. При этом нужно чувствовать самим, какая погода и одевать на 1 слой ребенку больше, чем одеваете на себя.
Но и это еще не все. Практичность изделий для малышей включает:
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• гипоаллергенность материала и использованных красителей;
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• износоустойчивость, сопряженная с качеством швов и характеристиками материала на водо- и грязеотталкивающие свойства;
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• воздухопроницаемость или защита от ветра, пр. факторы, гарантирующие оптимальный температурный режим и комфорт тонкой коже новорожденного в определенный сезон года;
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• удобство одевания и фиксации одежды благодаря продуманности фасона и типа застежек;
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• легкость ухода за изделием (молодым мамам на стирку и глажку нужно обеспечить минимум времени).
Новорожденных часто в течение дня переодевают ввиду особенностей пищеварения (срыгивания после каждого кормления, смена памперса и пр. моменты). Разнообразные расцветки и стильные фасоны одежды также очень красиво смотрятся на снимках. А главное – обеспечивают максимальный комфорт во время движения малышам, необходимое для нормального физиологического развития новорожденного.
Помимо пеленок и слюнявчиков, в арсенале молодых родителей должны иметься:
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• боди;
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• человечки;
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• комплекты двойки (штанишки и кофточки);
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• носочки и маечки;
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• пижамы;
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• платьица, штанишки, футболочки;
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• ползунки и распашонки;
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• курточки, ветровки и пр.
Наилучшим материалом является высококачественный трикотаж, шерсть. Флисовая байка в качестве подкладки оптимальна для межсезонья. Принты, узоры, рисунки делают изделия привлекательными и оригинальными. Наличие молнии или заклепок, вместо пуговиц, гарантирует быстрый и комфортный процесс одевания и снимания одежды.
В качестве обуви используют тапочки, сандалики, сапожки. Тип фиксации – преимущественно липучки, чтобы подобрать оптимальный подъем для ножки и обеспечить удобство малышу.
В магазине I Love Mommy можно подобрать высококачественные и практичные изделия на любой вкус. Большой ассортимент, доступные цены и продуманный сервис с вариативностью форм оплаты и оперативной доставкой по всей Украине делают сотрудничество выгодным.
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