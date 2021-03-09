Во что одевать новорожденного Появление малыша связано не только с радостными моментами для всей семьи, но и с необходимостью ежедневно решать ряд важных вопросов.

И одним из наиболее актуальных становится, во что одевать новорожденного, чтобы обеспечить ему комфорт? Но данный вопрос имеет целый спектр дополнительных критериев для выбора изделий малышам. И интернет-магазин https://ilovemommy.com.ua/ru/odezhda-dlya-novorozhdennykh.html поможет решить дилемму.

Как одевают новорожденных?

На разнообразных ресурсах в сети можно найти рекомендации мам и педиатров. Но практически все они сводятся к одному тезису: многослойка. При этом нужно чувствовать самим, какая погода и одевать на 1 слой ребенку больше, чем одеваете на себя.

Но и это еще не все. Практичность изделий для малышей включает:

• гипоаллергенность материала и использованных красителей;

• износоустойчивость, сопряженная с качеством швов и характеристиками материала на водо- и грязеотталкивающие свойства;

• воздухопроницаемость или защита от ветра, пр. факторы, гарантирующие оптимальный температурный режим и комфорт тонкой коже новорожденного в определенный сезон года;

• удобство одевания и фиксации одежды благодаря продуманности фасона и типа застежек;

• легкость ухода за изделием (молодым мамам на стирку и глажку нужно обеспечить минимум времени).

Новорожденных часто в течение дня переодевают ввиду особенностей пищеварения (срыгивания после каждого кормления, смена памперса и пр. моменты). Разнообразные расцветки и стильные фасоны одежды также очень красиво смотрятся на снимках. А главное – обеспечивают максимальный комфорт во время движения малышам, необходимое для нормального физиологического развития новорожденного.

Список вещей для новорожденных на первое время

Помимо пеленок и слюнявчиков, в арсенале молодых родителей должны иметься:

• боди;

• человечки;

• комплекты двойки (штанишки и кофточки);

• носочки и маечки;

• пижамы;

• платьица, штанишки, футболочки;

• ползунки и распашонки;

• курточки, ветровки и пр.

Наилучшим материалом является высококачественный трикотаж, шерсть. Флисовая байка в качестве подкладки оптимальна для межсезонья. Принты, узоры, рисунки делают изделия привлекательными и оригинальными. Наличие молнии или заклепок, вместо пуговиц, гарантирует быстрый и комфортный процесс одевания и снимания одежды.

В качестве обуви используют тапочки, сандалики, сапожки. Тип фиксации – преимущественно липучки, чтобы подобрать оптимальный подъем для ножки и обеспечить удобство малышу.

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