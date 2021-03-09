Общество

admin
admin
Сегодня 13:13337

Во что одевать новорожденного

Появление малыша связано не только с радостными моментами для всей семьи, но и с необходимостью ежедневно решать ряд важных вопросов.

И одним из наиболее актуальных становится, во что одевать новорожденного, чтобы обеспечить ему комфорт? Но данный вопрос имеет целый спектр дополнительных критериев для выбора изделий малышам. И интернет-магазин https://ilovemommy.com.ua/ru/odezhda-dlya-novorozhdennykh.html поможет решить дилемму.

Как одевают новорожденных?

На разнообразных ресурсах в сети можно найти рекомендации мам и педиатров. Но практически все они сводятся к одному тезису: многослойка. При этом нужно чувствовать самим, какая погода и одевать на 1 слой ребенку больше, чем одеваете на себя.

Но и это еще не все. Практичность изделий для малышей включает:

  • • гипоаллергенность материала и использованных красителей;

  • • износоустойчивость, сопряженная с качеством швов и характеристиками материала на водо- и грязеотталкивающие свойства;

  • • воздухопроницаемость или защита от ветра, пр. факторы, гарантирующие оптимальный температурный режим и комфорт тонкой коже новорожденного в определенный сезон года;

  • • удобство одевания и фиксации одежды благодаря продуманности фасона и типа застежек;

  • • легкость ухода за изделием (молодым мамам на стирку и глажку нужно обеспечить минимум времени).

Новорожденных часто в течение дня переодевают ввиду особенностей пищеварения (срыгивания после каждого кормления, смена памперса и пр. моменты). Разнообразные расцветки и стильные фасоны одежды также очень красиво смотрятся на снимках. А главное – обеспечивают максимальный комфорт во время движения малышам, необходимое для нормального физиологического развития новорожденного.

Список вещей для новорожденных на первое время

Помимо пеленок и слюнявчиков, в арсенале молодых родителей должны иметься:

  • • боди;

  • • человечки;

  • • комплекты двойки (штанишки и кофточки);

  • • носочки и маечки;

  • • пижамы;

  • • платьица, штанишки, футболочки;

  • • ползунки и распашонки;

  • • курточки, ветровки и пр.

Наилучшим материалом является высококачественный трикотаж, шерсть. Флисовая байка в качестве подкладки оптимальна для межсезонья. Принты, узоры, рисунки делают изделия привлекательными и оригинальными. Наличие молнии или заклепок, вместо пуговиц, гарантирует быстрый и комфортный процесс одевания и снимания одежды.

В качестве обуви используют тапочки, сандалики, сапожки. Тип фиксации – преимущественно липучки, чтобы подобрать оптимальный подъем для ножки и обеспечить удобство малышу.

В магазине I Love Mommy можно подобрать высококачественные и практичные изделия на любой вкус. Большой ассортимент, доступные цены и продуманный сервис с вариативностью форм оплаты и оперативной доставкой по всей Украине делают сотрудничество выгодным. 

®

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Сегодня 14:58
Во что одевать новорожденного
Сегодня 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Сегодня 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
10.03.2021 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
10.03.2021 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.