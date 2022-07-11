Виды гранита для памятников Выбирая памятник из гранита, люди в первую очередь интересуются свойствами камня. И дело не только во внешнем виде – всегда хочется, чтобы стелы служили как можно дольше. А это значит, что нужно хотя бы примерно понимать, какие виды материалов используют производители мемориальной продукции.

В большинстве случаев выбор потребителей падает на Габбро эконом – его черный цвет идеально соответствует торжественной тишине кладбища. Изделия из такого камня могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Стоят стелы Габбро сравнительно недорого, и поэтому почтить память близкого человека с их помощью решают многие. А если бюджет позволяет, можно приобрести эксклюзивную модель из Букинского Габбро с мелкозернистой структурой и насыщенно-черным цветом.

Но ассортимент гранита гораздо шире, и об этом мы поговорим подробнее (информация предоставлена менеджментом компании Украинский Гранитный Холдинг).

Виды гранита для памятников и их особенности

Ни для кого не секрет, что гранит – камень прочный, устойчивый к атмосферным влияниям и механическим воздействиям. Но это еще не все преимущества материала: он удивительно разнообразен. Рассмотрим разновидности гранитного сырья для памятников:

Лезниковский гранит – красивейший натуральный продукт из тех, которые добывают в Украине. Он отличается от аналогов особой твердостью, демонстрирует поразительную морозоустойчивость. Цвет – ярко-красный. Хороший выбор, если вы решили заказать памятник из двух видов гранита, так как гармонично смотрится с плитами из Букинского Габбро.

Покостовский – светло-серый гранит с черными включениями. Имеет среднезернистую структуру, может служить как основным материалом для стелы, так и дополнением к черному граниту.

Токовский – представлен в диапазоне между коричневым и бордовым цветами. Из такого гранита изготавливают не только памятники – он хорош для столов и скамеек, без которых редко обходится оформление захоронений.

Лабрадорит. Крупнозернистый темный камень с полированной поверхностью, на которой играют эффектные сине-зеленые кристаллы. Из такого материала делают статусные, красивые памятники с минимальным количеством художественного декора.

Дидковичский гранит – полихромный ископаемый продукт с нежно-розовой окраской, дополненной коричневыми примесями. Среднезернистая структура позволяет наносить оригинальные декоративные элементы.

Выше перечислены наиболее популярные разновидности. Но, рассматривая виды гранита для изготовления памятников, нельзя не вспомнить о Маславском (зеленый, с серо-черными вкраплениями), Васильевском (светло-коричневый с зелеными отблесками), Капустиносом (красный, часто применяется на Габбро памятники в качестве дополнения) гранитах. Для людей, предпочитающих сдержанные, но необычные расцветки, на рынке присутствуют памятники из Корнинского гранита – он имеет темно-серый цвет с розовыми леопардовыми вкраплениями.

Влияет ли вид гранита на время и процесс установки мемориальных комплексов?

Тип камня редко предопределяет время и сложность установки, так как основные свойства у всех видов похожие. Ставить памятники следует в теплые месяцы года, также, как и лавочки, столы, оградки. Специалисты рекомендуют производить установку с мая по сентябрь. Сложным процесс монтажа будет в том случае, если приобретен массивный эксклюзивный памятник с большим количеством украшений. Чтобы поставить такое изделие, лучше привлекать профильных специалистов.

®