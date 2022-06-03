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Вчера 15:29372

Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности

Электрогенератор - это специализированное устройство, предназначенное для питания различных электроприборов в местах, где отсутствуют линии электропередач или наблюдаются регулярные проблемы с подачей электроэнергии. Электростанция потребляет топливо и вырабатывает из него электричество.

 Выбрать качественный немецкий генератор, можно на странице - ks-ukraine.com.ua/generatory. В статье будут представлены основные виды генераторов, рассмотрена их сфера применения, расчет мощности, а также некоторые советы, как выбрать генератор для дома, для дачи или прочих нужд.

Электростанция для дома: ключевые особенности

Устройства оборудованы двигателями, которые приводят в действие якорь электромотора, выполненного по принципам генератора. За счет продолжительной работы на высоких оборотах устройство вырабатывает электрическое напряжение, которое снимается клеммами и выводится на розетку. В эту розетку можно включить любой электрический прибор.

Устройства могут работать постоянно или включаться только в необходимые моменты, по этому принципу они делятся на два типа.

  • Резервные. Применяются в местах, где часто наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, они позволяют обеспечить питание для различных приборов в периоды отсутствия электричества.

  • Постоянные. Используются в местах, где электричество отсутствует вообще. Учитывая, что устройство будет постоянно работать, лучше выбрать наиболее экономичный вариант.

Устройства работают достаточно шумно, поэтому предусмотрены специальные модели, оборудованные шумопоглощающими корпусами. Также генераторы оборудуются системами охлаждения. Она может быть воздушная или водяная. Первые способны эффективно защитить устройство от перегрева на несколько часов, вторые способны обеспечить охлаждение продолжительно время при постоянной работе.

Наиболее распространенными сегодня являются дизельные и бензиновые генераторы, однако, также существуют газовые и инверторные модели.

Бензогенератор

Данные устройства работают на бензине, они стоят дешевле остальных, но их обслуживание обойдется дороже остальных. Выбрать генератор стоит в тех случаях, когда от устройства требуется мобильность, они имеют малый вес и габариты. большинство моделей можно легко перевести в багажнике обычного автомобиля. Такие устройства подходят в качестве резервных источников тока, для этих задач бензиновый агрегат является вполне экономичным решением. Для постоянной работы его использовать не рекомендуется, так как они потребляют много топлива и имеют сравнительно небольшой рабочий ресурс.

Дизель генератор

Это более массивное и дорогостоящее устройство в сравнении с бензиновыми аналогами, но дизельный генератор потребляет существенно меньше топлива, кроме того устройства являются более долговечными. Многие модели могут на одной заправке отработать более десяти часов без перерыва. Они наиболее актуальны в качестве постоянного источника энергии, только при таком использовании они оправдывают свою высокую стоимость. Устройства издают больше шума, чем бензиновые аналоги, но являются наиболее надежными. Очень часто их применяют для обеспечения электричеством дачных участков, где оно отсутствует, а также они часто используются на строительных объектах.

Расчет мощности электрогенератора

Сегодня на рынке представлено множество устройств, мощность их может существенно варьироваться, поэтому очень важно предварительно рассчитать необходимую мощность устройства.  Для этого важно понимать, какие именно приборы будут питаться от генератора. Для примера стоит рассмотреть ситуацию, когда генератор должен обеспечить током дачу, где находятся следующие приборы:

  • • холодильник - 800 Вт;

  • • телевизор - 60 Вт;

  • • светильники - 25 Вт;

  • • кондиционер - 1000 Вт.

Получается, что генератор должен вырабатывать 1885 Вт. Однако, многие приборы в момент запуска могут потреблять гораздо больше тока. Например, коэффициент пускового тока холодильника может составлять 3,5. Следовательно, для бесперебойной работы всех устройств даже в момент включения потребуется мощность 6597,5 Вт (1885*3,5). Кроме того, специалисты рекомендуют добавить к расчетному показателю около 20 процентов для избежания проблем. 

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Общество
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Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
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