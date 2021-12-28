Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично Ремонт мы делаем раз в 8–10 лет, а покрытие для пола меняем еще реже. Потому подойти к его выбору нужно со всей серьезностью, чтобы пол выдержал многолетнюю эксплуатацию, не потеряв внешних качеств.

Более того — мода изменчива, следовательно, необходимо подобрать рисунок, который не выдаст владельца квартиры с головой: мол, а последний ремонт здесь прошел в 90-тых прошлого столетия. Также немаловажна финансовая составляющая — переделка помещений влетает в круглую сумму. Учитывая все требования, дадим одну рекомендацию — выбирайте линолеум.

Преимущества линолеума

Забудьте об унылых расцветках прошлого, неэстетичных пузырях и неровностях. Компания Tarkett предлагает линолеум бытовой, который:

1. Прослужит несколько десятилетий. Заявленный срок эксплуатации — минимум 15 лет, однако в реальности через 20–25 лет он будет выглядеть, как новый. Главное — подобрать соответствующий помещению тип напольного покрытия, правильно уложить его, обеспечить уход. Что касается типа, то смотрите на маркировку (цифры):

• 21 указывают, что материал предназначен для малопроходных зон (спальня);

• 22 — для средних нагрузок (гостиные);

• 3 — для повышенной проходимости (кухня, холл).

2. Обеспечит шумо- и теплоизоляцию. Материал совместим даже с системой «теплый пол», однако существует ограничение: не выставлять температуру выше 27 ℃.

3. Имеет продуманную структуру, которая обеспечивает износостойкость, легкость монтажа, учитывает другие эксплуатационные требования. Кроме того, Tarkett выпускает покрытия с разными основами для тех или иных потребностей:

• вспененной — для комнат, где необходима повышенная звукоизоляция (спальня);

• компактной — для помещений с высоким уровнем проходимости;

• каландрированной — для повышенных нагрузок;

• дублированной, выдерживающей перепады температур (для неотапливаемых домов).

4. Отличается антистатичностью — не притягивает пыль, следовательно, гипоаллергенен, прост в уборке.

5. Экологичен и безопасен — исключено выделение вредных веществ во время эксплуатации, а при изготовлении не используются формальдегиды, фталаты.

6. Впишется в любой интерьер благодаря разнообразию дизайнерских вариантов.

Супермодный пол

Чтобы реализовать любую дизайнерскую идею, производитель предлагает широкий выбор расцветок, узоров, текстур. Вы можете купить бытовой линолеум с:

• абстрактными принтами;

• геометрическими рисунками;

• графическими узорами;

• орнаментом;

• поверхностью, имитирующей дворцовую плитку, паркет, кафель, дерево, бетон и даже ткань.

Возможно создавать и оригинальные покрытия с помощью технологии «живая структура», 3D-дизайна.

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