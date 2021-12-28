Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично

Более того — мода изменчива, следовательно, необходимо подобрать рисунок, который не выдаст владельца квартиры с головой: мол, а последний ремонт здесь прошел в 90-тых прошлого столетия. Также немаловажна финансовая составляющая — переделка помещений влетает в круглую сумму. Учитывая все требования, дадим одну рекомендацию — выбирайте линолеум.
Забудьте об унылых расцветках прошлого, неэстетичных пузырях и неровностях. Компания Tarkett предлагает линолеум бытовой, который:
1. Прослужит несколько десятилетий. Заявленный срок эксплуатации — минимум 15 лет, однако в реальности через 20–25 лет он будет выглядеть, как новый. Главное — подобрать соответствующий помещению тип напольного покрытия, правильно уложить его, обеспечить уход. Что касается типа, то смотрите на маркировку (цифры):
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• 21 указывают, что материал предназначен для малопроходных зон (спальня);
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• 22 — для средних нагрузок (гостиные);
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• 3 — для повышенной проходимости (кухня, холл).
2. Обеспечит шумо- и теплоизоляцию. Материал совместим даже с системой «теплый пол», однако существует ограничение: не выставлять температуру выше 27 ℃.
3. Имеет продуманную структуру, которая обеспечивает износостойкость, легкость монтажа, учитывает другие эксплуатационные требования. Кроме того, Tarkett выпускает покрытия с разными основами для тех или иных потребностей:
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• вспененной — для комнат, где необходима повышенная звукоизоляция (спальня);
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• компактной — для помещений с высоким уровнем проходимости;
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• каландрированной — для повышенных нагрузок;
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• дублированной, выдерживающей перепады температур (для неотапливаемых домов).
4. Отличается антистатичностью — не притягивает пыль, следовательно, гипоаллергенен, прост в уборке.
5. Экологичен и безопасен — исключено выделение вредных веществ во время эксплуатации, а при изготовлении не используются формальдегиды, фталаты.
6. Впишется в любой интерьер благодаря разнообразию дизайнерских вариантов.
Чтобы реализовать любую дизайнерскую идею, производитель предлагает широкий выбор расцветок, узоров, текстур. Вы можете купить бытовой линолеум с:
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• абстрактными принтами;
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• геометрическими рисунками;
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• графическими узорами;
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• орнаментом;
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• поверхностью, имитирующей дворцовую плитку, паркет, кафель, дерево, бетон и даже ткань.
Возможно создавать и оригинальные покрытия с помощью технологии «живая структура», 3D-дизайна.
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