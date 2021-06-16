Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах Не так давно багато жінок і дівчат із задоволенням користувалися послугами салонів краси для підтримки своєї краси і доглянутого зовнішнього вигляду.

Але тепер, через карантинні обмеження, коли ваші улюблені майстри були недоступні, вам доведеться вивчати нові навички і відкривати несподівані здібності.

Вибір інструментів для домашнього манікюру

Скориставшись зручним кабінетним сервісом, ви можете придбати косметику, Інструменти та інструменти, які вам знадобляться, щоб навчитися робити гарний, акуратний і стійкий манікюр в домашніх умовах. І ця навичка буде величезною підмогою в майбутньому, адже ви зможете значно заощадити на відвідуваннях салону.

Для початку потрібно зробити якісний гігієнічний манікюр. Це дуже важливий і відповідальний етап, від якого залежить довговічність і краса покриття. І без деяких спеціальних інструментів та інструментів ви не зможете це зробити, тому дуже важливо знати, що вам знадобиться для кожної дії, щоб досягти найкращого результату.

Етапи догляду

• Щоб видалити залишки старого манікюру, нанесіть на нігті щедру кількість рідини для зняття лаку і протріть паперовими серветками.

• Потім підстрижіть відросли нігті вигнутими ножицями або щипцями. Головне - не поспішати, акуратно формуючи вільний край.

• Використовуйте пилку для нігтів або різак, щоб створити бажану форму. Потім ретельно відшліфуйте нігті бафом, щоб лак добре прилягав.

• Наступний етап не менш важливий. Вам потрібно відсунути кутикулу. Це слід робити обережно і акуратно, не пошкоджуючи ні шкіру, ні нігтьову пластину. Вам знадобиться апельсинова паличка або спеціальний металевий інструмент з манікюрного набору.

• Якщо кутикулу важко відсунути, нанесіть засіб для видалення на 20-30 секунд або густий і жирний крем. Потім видаліть його сухою тканиною.

• Відсуньте кутикулу. На цьому етапі вона повинна залишатися в тому положенні, яке необхідно для остаточного манікюру.

• Видаліть задирки за допомогою відповідних кусачок.

• Змочіть руки в зволожуючому кремі.

• Протріть нігті рідиною для зняття лаку, щоб знежирити їх для подальшого нанесення лаку.

• Базовий шар запобіжить пожовтіння, зміцнить роговий шар і збільшить міцність фінішного шару.

Тепер ви можете приступити до самого захоплюючого етапу і виконати обраний декоративний манікюр.

Що вам знадобиться для нанесення гель-лаку

Важливо пам'ятати, що при нанесенні гель-лаку в домашніх умовах не обійтися без спеціальної лампи для полімеризації покриття. Вам також знадобляться різні кольорові лаки для простої класики, Французькі лаки, мармурові, глянцеві або матові покриття, блискітки, стрази, наклейки. І не забувайте про розріджувачі, щоб зробити загуслий лак більш зручним для нанесення.

Поступово ви зможете освоїти і інші салонні процедури, такі як корекція і фарбування брів. Всі необхідні інструменти та аксесуари представлені на шафі:

• олівці для брів і гелі;

• щипчики;

• коректори для брів і туш для вій;

• фарба, пудра, віск, Набори для догляду за бровами і віями.

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