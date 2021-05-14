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Вчера 17:38776

Робота в таксі «Болт»: можливість, якою варто скористатися

Робота водієм таксі невипадково вважається вигідною та однією з найпопулярніших у Києві.

Вона приносить досить непоганий дохід і дає можливість самому планувати свій робочий день, поєднуючи перевезення пасажирів з іншими видами діяльності. Та й стати таксистом сьогодні досить просто. Для цього потрібно мати лише бажання, права та смартфон. Усе, що потрібно від потенційного водія, – це приєднатися до одного або кількох агрегаторів таксі. 

Кого обрати?

В останні роки на ринку України з'явилося безліч міжнародних сервісів таксі. Найпопулярніші з них – Uber, Uklon, Bolt. Операторами таксі ці компанії не вважаються. Вони називають себе транспортними онлайн-платформами, які надають водіям інформацію про замовлення, тобто «зводять» їх із пасажиром, виступаючи в ролі посередника.

З яким сервісом співпрацювати – справа особистих уподобань водія. Однак ті, хто мають досвід роботи на ринку таксомоторних перевезень, радять вибирати в якості віртуального диспетчера добре відому компанію, що працює в декількох містах і навіть країнах, наприклад, Bolt.

Історія цієї компанії почалася у 2013 році, коли естонський студент Маркус Віллінг загорівся ідеєю об'єднати перевізників Таллінна та Риги на одній платформі. Йому вдалося, і це виявилося лише початковим етапом діяльності. Сьогодні сервіс таксі «Болт» став міжнародним. Його послугами користуються в Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австралії, Кенії, Нігерії. У компанію вкладають гроші такі гіганти бізнесу, як Daimler, Didi Chuxing та інші інвестори зі світовим ім'ям. Це дає можливість безперервно розвиватися, освоювати нові сервіси (доставка їжі, прокат скутерів), розширювати географію надання послуг.

Переваги співпраці з Bolt

Працює «Болт» і в Україні. Перевагу саме цьому сервісу перевезень надають дуже багато клієнтів. Їх приваблює доступна вартість послуг та оперативність виконання замовлень, яка стала трендом.

Не менш цікава компанія і для тих, хто хоче заробляти на перевезеннях. Серед основних переваг роботи в таксі Болт в Києві слід зазначити:

  1. Вільний графік. Водій може виходити на лінію й закінчувати зміну в зручний час. Він має право в будь-який момент взяти вихідний або зробити перерву, працювати вечорами та у вихідні, поєднувати роботу в таксі з іншими видами діяльності.

  2. Відсутність простоїв. Сервіс «Болт» користується популярністю у споживачів, тому у таксистів компанії завжди є клієнти. Звести до мінімуму ризик простою дозволяє і впровадження опції Back-to-Back. Водії мають право брати в роботу нове замовлення ще до завершення попереднього.

  3. Грамотний розподіл замовлень. У його основу покладено територіальний принцип. Система направляє заявки тим водіям, які знаходяться в безпосередній близькості від клієнта. Це позбавляє таксиста від зайвої витрати часу й палива.

  4. Відсутність необхідності державної реєстрації діяльності. Займатися перевезенням пасажирів можуть всі, хто відповідає вимогам компанії. Для цього не треба реєструвати підприємство та оформляти ліцензію.

Ставши членом команди «Болт», водій отримує цілодобову технічну підтримку. При виникненні непередбачених ситуацій співробітники служби Bolt успішно вирішать проблеми, нададуть тематичну консультацію з будь-яких питань.

А що з заробітком

Дохід, який може отримувати таксист, є вищим, ніж у таксистів інших компаній. Він забезпечується внаслідок:

  • • невеликих комісійних. Для Києва цей показник складає 15%;

  • • наявності декількох тарифних планів. Водії підбирають оптимальний варіант, виходячи з особливостей транспортного засобу;

  • • підвищених коефіцієнтів. В окремих випадках, наприклад, у «годину пік» або при поганій погоді, тарифікація поїздки здійснюється на особливих умовах. Робота за підвищеними коефіцієнтами забезпечує збільшення заробітку;

  • • надання бонусів за виконання певної кількості заявок.

Крім того, таксисти можуть отримувати додатковий дохід за брендування (до 15 тисяч грн на місяць).

В цілому ж, виконуючи достатню кількість замовлень, водій здатен заробити від 40 тисяч грн та більше. Таке можливе далеко не в кожній успішній фірмі. Виплата заробітної плати відбувається раз у тиждень на картку. Розрахунок проводиться точно в обумовлений час, без найменших затримок і нагадувань. 

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