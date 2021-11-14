Ремонт балкона «под ключ»: обустройте комфортное и полезное пространство Холодное и неуютное помещение с легкостью можно превратить в удобную зону отдыха, оранжерею или рабочий кабинет.

Сомневаетесь, что такое возможно? Достаточно обратиться в компанию «Стандарт Окна» и заказать балкон «под ключ» в Киеве. Опытные мастера выполнят всевозможные виды работ, чтобы дополнительная конструкция максимально удобно использовалась для сушки белья или хранения вещей, стала частью смежной жилой комнаты или террасой для отдыха.

Какой комплекс работ включает в себя ремонт балкона «под ключ»

В зависимости от предназначения балкона, например, это может быть сушка белья или создание полноценной жилой зоны, его можно сделать холодным или теплым. Для первого варианта не требуется дополнительное утепление пола и стен, приемлемо использование однокамерных стеклопакетов, для отделки выбираются материалы, устойчивые к влаге, сырости, перепадам температур. Во втором случае утепляются пол и стены, устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты, проводится электропроводка. Кроме этого, при необходимости ремонта балкона «под ключ» выполняются следующие работы:

Вынос. Он выполняется «в пол», где увеличивается площадь подоконника, а нагрузка перераспределяется на перекрытие «по полу» с использованием металлических швеллеров, которые расширяют площадь. Также можно выполнить вынос подоконника, когда к перилам приваривается дополнительная стальная конструкция. Остекление. Оно может быть Г- или П-образным, французским, полукруглым с поворотно-откидными окнами на специальных эркерах с металлическим армированием. Остекление лоджии имеет преимущества, поскольку конструкция, удерживаемая стенами, выдерживает большой вес. Соответственно, здесь можно установить массивные стеклопакеты. Утепление. Балкон утепляется пенопластом, который устойчив к влаге, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, на нем не образовываются грибок и плесень. Также используется стиродур на основе пенополистирола. Он характеризуется звуко- и теплоизоляционными свойствами, долговечностью (прослужит до 40 лет). Минеральная вата устойчива к огню, не пропускает посторонние звуки с улицы, поддерживает комфортную температуру на балконе благодаря высокому теплосопротивлению. Внутренняя отделка. Для нее используется деревянная вагонка из сосны, ольхи, ели. Материалы хорошо защищены от влаги, не гниют, наполняют помещение приятным ароматом. Пластиковая вагонка подходит для неутепленных балконов с высокой влажностью. Панели из МДФ не содержат токсичных смол и фенола, обеспечивают шумоизоляцию. Отделку влагостойким гипсокартоном можно декорировать под обои, покраску, отделать штукатуркой, придав материалу влагостойкости. Для покрытия пола применяются плитка, ламинат, линолеум.

Для защиты балкона сверху изготавливается специальная крыша из профнастила, ондулина, металлочерепицы, которые выдерживают ураганный ветер, защищены от коррозии, прослужат до 30 лет.

Преимущества заказа ремонта балкона «под ключ» в компании «Стандарт Окна»

В штате компании — 22 бригады опытных мастеров, которые выполнят замеры, разработают проект, подберут комплектующие (например, среди брендов Rehau, Salamander, Glass Trösch, Guardian), выполнят монтаж и отделочные работы, вынесут строительный мусор. Возможна бесплатная доставка материалов и готовых изделий, предоставляется гарантийное обслуживание. Узнать стоимость балкона «под ключ» в Киеве и сделать заказ можно, заполнив специальную форму или позвонив по указанному номеру.

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