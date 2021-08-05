Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание? Еще совсем недавно возможность отказаться от ежедневного использования очков и при этом хорошо видеть казалась для многих людей настоящим чудом.

Но сейчас практически каждый может испробовать такое чудо на себе. Контактные линзы — это замечательная находка, которая поможет отлично видеть в любой ситуации. Но как их правильно выбирать?

Можно ли выбрать контактные линзы самостоятельно?

Казалось бы, в выборе линз нет ничего особенно сложного. Но на самом деле, такие изделия лишь кажутся одинаковыми, а при выборе необходимо учитывать не один десяток характеристик, чтобы не навредить собственному здоровью и не ухудшить зрение. В частности, нужно определиться со следующими характеристиками:

• оптической силой линз;

• материалом изготовления;

• фактурой (уровнем жесткости);

• предназначением;

• длительностью ношения;

• окраской (дополнительная опция — изменение цвета глаз).

Для определения большинства вышеперечисленных характеристик необходимо обязательно посетить врача-офтальмолога. Он проведет полную диагностику зрения, в том числе, измерит показатели внутриглазного давления, оценит кривизну роговицы и функции глазных мышц. Даже обычные цветные линзы, которые не влияют на зрение, не стоит покупать без визита к врачу, ведь при некоторых состояниях их использование категорически противопоказано.

Расшифровка надписей на упаковке

Собираясь купить контактные линзы, необходимо вчитываться в обозначения на упаковке, ведь именно по ним понятно, подходит ли такое изделие под конкретные параметры зрения.

• D. Это обозначение оптической силы — количество диоптрий.

• BC. Обозначает уровень базовой кривизны (колеблется в пределах 8,4-8,6 мм и влияет на комфорт использования).

• DIA. Это диаметр, он может варьироваться в пределах 14-14,2 мм.

• Dk/t. Это показатель уровня кислородопроницаемости. Более высокий обеспечивает лучшую проницаемость воздуха, что помогает избежать гипоксии роговицы.

Также на упаковке может быть нарисовано солнышко — показатель защиты от ультрафиолетового излучения. Кроме того, производитель обязательно указывает:

• срок годности изделия (Exp);

• номер партии изготовления (LOT);

• показатель толщины в центре (CT);

• соответствие сертификату качества (CE 0086).

Благодаря единой маркировке контактных линз, становится очень удобным приобретать такие изделия в интернете.

Как определиться с выбором?

Разобравшись с особенностями своего зрения, определитесь с материалом. Линзы могут быть:

Гидрогелевыми. Содержат много воды, чаще всего являются однодневными. Очень комфортны для глаз.

Силикон-гидрогелевыми. Доставляют кислород к слизистой оболочки при помощи силиконовой массы. Являются более долговечными. Некоторые из них можно не снимать в течение суток.

Также определитесь с фактурой линз, учитывая разницу между ними:

Жесткие линзы гарантируют точную и постоянную коррекцию зрения (не смещаются при моргании) и отличаются более продолжительным сроком годности. Однако поначалу они чувствуются как инородное тело.

Мягкие. Содержат больше воды, поэтому являются более комфортными. Требуют более аккуратного отношения, так как могут повреждаться. Не могут корректировать сильные нарушения зрения.

Также огромной популярностью пользуются цветные контактные линзы, которые помогают изменить цвет глаз частично или даже полностью. Они могут быть коррекционными (влиять на остроту зрения) или просто декоративными.

В первую очередь, при выборе линз стоит учитывать рекомендации офтальмолога. Начинающим стоит отдать предпочтение мягким или даже однодневным линзам — они самые простые в применении.

Производители качественной оптики

Выбирая цветные линзы для глаз или линзы для коррекции зрения, необходимо отдавать предпочтение производителям, которые уже много лет находятся на офтальмологическом рынке и заслужили доверие потребителей. Это следующие компании:

• Alcon

• Bausch&Lomb

• Clearlab

• Comfort Line

• Coopervision

• Johnson&Johnson

Магазин линз Ligrand предлагает широкий ассортимент контактных линз известных производителей. При возникновении каких-либо сложностей при выборе — возможна бесплатная консультация специалиста. У нас можно купить цветные линзы недорого, а также выбрать прозрачные модели для коррекции зрения.

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