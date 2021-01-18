Как выбрать электрочайник?

Электрический чайник только на первый взгляд кажется незамысловатым бытовым прибором. На самом деле устройство обладает целым рядом характеристик, которые влияют на практичность и конечную стоимость.
Для изготовления резервуара производители чаще всего используют 4 типа материалов. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них:
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Материал
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Плюсы
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Минусы
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Пластик
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Металл
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Стекло
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Керамика
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Самые бюджетные модели электрочайников оснащаются нагревателями открытого типа. Спираль, внешне напоминающая кипятильник, устанавливается на дне прибора и непосредственно соприкасается с водой. Она медленнее нагревает воду и предъявляет требования к уровню жидкости в чайнике – вода должна полностью покрывать спираль.
Чайники подороже оснащаются закрытыми нагревательными элементами, выполненными в форме диска. Они способны быстрее вскипятить жидкость, легко очищаются от накипи и выглядят более эстетично. Единственный недостаток конструкции – повышенный уровень шума. Электрочайники с дисковым нагревателем будут предпочтительнее с точки зрения безопасности и практичности – да и в продаже они встречаются чаще.
Это важнейший критерий, на который следует обращать внимание при покупке электрического чайника. В зависимости от модели показатели рабочей мощности могут составлять от 500 до 3000 Вт – чем мощнее прибор, тем быстрее он будет нагревать воду даже в больших объемах.
Как правило, в миниатюрных чайниках мощность не превышает 800 Вт – устройства рассчитаны на нагрев не более 1 литра жидкости. Модели среднего звена потребляют от 1 до 1,8 кВт в час и способны вскипятить до 2 литров воды за несколько минут. Для большой семьи подойдут устройства мощностью до 3 кВт, позволяющие сэкономить массу времени.
Но выбирать аппарат следует и с оглядкой на особенности электропроводки в жилище – слабая сеть не справится с нагрузкой, которую будет создавать очень мощный чайник. К тому же практика показывает, что маломощные модели оказываются более долговечными и реже выходят из строя.
Современные аппараты могут похвастаться дополнительными опциями, которые делают их похожими на гаджеты:
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• терморегулятор – позволяет задать максимальную температуру нагрева жидкости;
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• термостат – сохраняет воду теплой или горячей в течение заданного времени;
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• неоновая подсветка – выглядит эффектно, позволяя легко готовить горячие напитки даже в темноте;
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• автоматическое отключение – препятствует включению чайника в том случае, если в колбе нет воды;
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• отложенный старт – обеспечит пользователя горячей водой строго по расписанию.
С развитием цифровых технологий электрические чайники удается даже интегрировать в систему «умного дома», настраивая управление со смартфона, планшета или компьютера.
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