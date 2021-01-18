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Вчера 13:50271

Как выбрать электрочайник?

Как выбрать электрочайник: преимущества и недостатки разных моделей. Советы от ringoo.

Электрический чайник только на первый взгляд кажется незамысловатым бытовым прибором. На самом деле устройство обладает целым рядом характеристик, которые влияют на практичность и конечную стоимость. 

Материал колбы

Для изготовления резервуара производители чаще всего используют 4 типа материалов. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них:

Материал

Плюсы

Минусы

Пластик
  • низкая стоимость;
  • небольшой нагрев корпуса;
  • разнообразие дизайнов
  • неприятный запах;
  • быстрая потеря товарного вида

Металл
  • солидный внешний вид;
  • долговечность
  • большой вес;
  • высокая цена;
  • существенный нагрев корпуса

Стекло
  • оригинальный внешний вид;
  • экологичность
  • высокий уровень нагрева колбы;
  • хрупкость;
  • заметный известковый налет

Керамика
  • эффектный дизайн;
  • хорошая теплоизоляция (вода долго остается горячей);
  • бесшумная работа
  • длительное прогревание;
  • хрупкость;
  • горячая ручка;
  • высокая цена

Конструкция нагревательного элемента

Самые бюджетные модели электрочайников оснащаются нагревателями открытого типа. Спираль, внешне напоминающая кипятильник, устанавливается на дне прибора и непосредственно соприкасается с водой. Она медленнее нагревает воду и предъявляет требования к уровню жидкости в чайнике – вода должна полностью покрывать спираль.

Чайники подороже оснащаются закрытыми нагревательными элементами, выполненными в форме диска. Они способны быстрее вскипятить жидкость, легко очищаются от накипи и выглядят более эстетично. Единственный недостаток конструкции – повышенный уровень шума. Электрочайники с дисковым нагревателем будут предпочтительнее с точки зрения безопасности и практичности – да и в продаже они встречаются чаще.

Рабочая мощность

Это важнейший критерий, на который следует обращать внимание при покупке электрического чайника. В зависимости от модели показатели рабочей мощности могут составлять от 500 до 3000 Вт – чем мощнее прибор, тем быстрее он будет нагревать воду даже в больших объемах.

Как правило, в миниатюрных чайниках мощность не превышает 800 Вт – устройства рассчитаны на нагрев не более 1 литра жидкости. Модели среднего звена потребляют от 1 до 1,8 кВт в час и способны вскипятить до 2 литров воды за несколько минут. Для большой семьи подойдут устройства мощностью до 3 кВт, позволяющие сэкономить массу времени. 

Но выбирать аппарат следует и с оглядкой на особенности электропроводки в жилище – слабая сеть не справится с нагрузкой, которую будет создавать очень мощный чайник. К тому же практика показывает, что маломощные модели оказываются более долговечными и реже выходят из строя.

Другие параметры

Современные аппараты могут похвастаться дополнительными опциями, которые делают их похожими на гаджеты:

  • • терморегулятор – позволяет задать максимальную температуру нагрева жидкости;

  • • термостат – сохраняет воду теплой или горячей в течение заданного времени;

  • • неоновая подсветка – выглядит эффектно, позволяя легко готовить горячие напитки даже в темноте;

  • • автоматическое отключение – препятствует включению чайника в том случае, если в колбе нет воды;

  • • отложенный старт – обеспечит пользователя горячей водой строго по расписанию.

С развитием цифровых технологий электрические чайники удается даже интегрировать в систему «умного дома», настраивая управление со смартфона, планшета или компьютера. 

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Общество

Как выбрать электрочайник?
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