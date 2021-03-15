Инверторы для гелиосистем: виды и назначение Альтернативные источники энергии быстро внедряются во многие сферы деятельности. Стремление получить электрический ток более экологичным способом, чем от атомных и гидроэлектростанций, способствует снижению выбросов в атмосферу, улучшению экосистемы рек.

Современные солнечные электростанции не только эффективны, но еще и универсальны. Их можно установить как для добычи электроэнергии в крупных масштабах, так и для обеспечения током обычного жилого дома. Однако, чтобы преобразовать постоянный ток в переменный, нужен специальный прибор – инвертор.

Что собой представляет инвертор для солнечных батарей

Постоянное напряжение 24 или 48 В не подходит для обеспечения обычной бытовой техники. Для ее работы требуется переменное напряжение 220 В. Инвертор преобразует низковольтный ток, выравнивает напряжение и обеспечивает защиту техники от резких скачков. Он является обязательной составляющей солнечной системы. Без генератора ее функционирование невозможно. На рынке представлены два вида инверторов:

• сетевые;

• автономные.

В чем разница между ними? Сетевые модели монтируются между солнечными панелями и сетью. Их эксплуатация возможна исключительно в светлое время суток. Сетевой генератор обеспечивает питание только подключенных непосредственно к нему устройств.

Купить солнечный инвертор автономного типа стоит для электростанций, снабженных аккумуляторными батареями. Их назначение заключается в выравнивании напряжения, поступающего от панелей. В сочетании с аккумулятором инвертор способен обеспечить электроэнергией приборы и технику в любое время суток.

Основные типы

В зависимости от формы сигнала на выходе, инвертор может выдавать синусоидальный или квазисинусоидальный сигнал на выходе. Что это значит и какой из вариантов лучше?

Синусоидальный агрегат позволяет получить качественный сигнал с высокими параметрами. Инвертор четко контролирует перебои в сети, что позволяет защитить бытовую технику от резких скачков напряжения и, следовательно, выхода из строя. Синусоидальное оборудование отличается внушительными габаритами, поэтому при планировке размещения приборов нужно продумать, где его можно установить.

Квазисинусоидальные приборы стоят дешевле, но качество выходящего сигнала у них ниже. Генераторы такого типа отличаются меньшими габаритами и сравнительно небольшим весом. За счет «неидеальности» сигнала чувствительную бытовую технику к ним подключать не рекомендуется. Если вы все же решили купить квазисинусоидальный инвертор, стоит задуматься о приобретении стабилизатора напряжения.





Выбираем комплектующие для гелиосистемы правильно

На рынке представлено множество моделей. Какая же из них лучше всего подойдет для конкретной электростанции? Обратите внимание на такие параметры, как:

• мощность;

• форму напряжения на выходе;

• тип системы охлаждения;

• коэффициент полезного действия;

• холостой расход энергии.

Обязательно учтите тип батарей, с которыми будет работать генератор. Чем больше напряжение в сети, тем мощнее нужен прибор.

О еще одном параметре стоит сказать отдельно. Обратите внимание на вес прибора. Казалось бы, обычная характеристика. Почему это важно? Слишком легкие агрегаты, как правило, не оснащены трансформаторной системой подключения. Из-за этого возникают сбои. Внушительный вес прибора говорит о наличии трансформатора. За счет него вы получите стабильное напряжение, без резких скачков.

И последний момент. На различных сайтах и маркетплейсах можно найти модели с идеальными характеристиками и по очень доступным ценам. Часто их стоимость существенно ниже, чем аналогичных моделей известных компаний. Не покупайте такую технику. Сэкономив на приобретении качественного генератора, в будущем придется выложить немалую сумму за новую бытовую технику и чувствительные к перепадам напряжения в сети приборы.

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