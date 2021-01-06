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Вчера 18:41430

Фрикционная резина от Michelin

Корпорация Michelin – один из лидеров шинного производства, выпускающий покрышки для многих видов транспорта: легковых и грузовых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, спецтехники.

Продукция французской компании представлена в интернет-магазинах шин в широком ассортименте. Особым спросом у европейских покупателей пользуется фрикционная резина: на ней ездят жители западных, центральных и южных стран континента, включая часть постсоветского пространства и Украину, где зима мягкая, а шипованная резина – не лучшее решение. В каталогах tireshop.ua/shini/michelin часто встречается серия бренда X-Ice. Зимняя резина, близкая к премиум-классу, цену на которую нельзя назвать доступной для всех водителей, но качество стоит того, чтобы потратиться на комплект.

Latitude X-Ice Xi2

Модель-«липучка», разработанная для установки на внедорожники и средние легковые авто. При разработке основной упор делался на улучшение сцепных качеств покрышки: применена новая резиновая смесь FLEX-ICE. Ее особенность заключается в способности сохранять эластичность при низкой температуре и оставаться жесткой при ее повышении. Второй плюс – повышенная сопротивляемость истиранию, что увеличило срок службы изделия. 

Особенности протектора

Он имеет направленный V-образный вид, позволяющий быстро отводить влагу из пятна контакта. Чтобы повысить сцепные свойства шина, были использованы микропоры. Вместе с трехмерными ламелями они сокращают тормозной путь машины и улучшают ее управляемость. Для увеличения поперечной жесткости резины между блоками поместили выступы. Рисунок протектора выполнен таким образом, что при езде по рыхлому снегу возникает эффект гусеницы или шестерни, что повышает проходимость. И еще один плюс – малое сопротивление качению, что приводит к экономии горючего.

X-Ice 3 (Xi3)

Фрикционная резина, в интернет магазинах долго не задерживается и подходящая для любого типа легковых машин. Хорошо подходит для регулярных поездок по городу, расположенному в регионе с теплой зимой: например, Киеве. Из особенностей, обеспечивающих высокие эксплуатационные качества, выделяются три:

  • • микроскопические помпы-поры;

  • • пилообразные кромки;

  • • 3D-ламели.

Сочетание трех факторов обеспечивает устойчивое поведение авто на зимней дороге и короткий тормозной путь. По сравнению с предыдущей моделью, X-Ice 3 (Xi3) увеличено на 15% количество протекторных блоков с острыми кромками. Они и ламели, размещенные под острыми углами, помогают при преодолении заснеженных участков и совершении маневров на скорости. Фирменная резиновая смесь, как и в выше рассмотренном варианте зимней резины, сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне и обеспечивает устойчивость авто на высокой скорости. Это подтверждает индекс в строчке типоразмера покрышки, достигающий Н – 210 км/ч.

Еще одна особенность – сохранение «штатных» свойств при 50-процентном износе. Это достигается за счет глубинной нарезки ламелей. В сравнении с предшествующей моделью разработчикам удалось увеличить на льду: разгонную динамику на 17% и эффективность торможения на 7%. 

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