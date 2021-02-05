Факты, которые нужно знать про синхронный перевод Одним из сложных видов перевода является синхронный. Синхронный перевод - это вид устного перевода. Чтобы научиться переводить таким способом, человек должен получить специальное образование. Зачем и когда он нужен узнаете в статье.

Когда нужен синхронный перевод

Если намечается важное мероприятие, на котором будет присутствовать большое количество людей разных национальностей, то следует понимать, что говорить они будут на разных языках. Это усложняет процесс любого запланированного съезда. Многие ведь знают только родной язык. Хорошо, если кто-то владеет иностранным и сам может перевести чужую речь. Однако это отнимает много времени и сил. Ведь все члены любого масштабного мероприятия приезжают туда с определенной целью. Поэтому организаторы должны создать приемлемые условия для его проведения. Чтобы ничего, кроме цели каждого выступающего, не отвлекало его и не отнимало сил. Для решения языковой проблемы приходится обращаться к профессионалам. Самыми востребованными являются синхронные переводчики.

Какие мероприятия чаще всего переводят

Переводчики делятся на несколько типов. Те, кто занимается только письменным переводом и те, кто умеет переводить устно. Однако синхронный перевод - самая сложная работа, даже для профессионала. Таких людей обычно приглашают на масштабные мероприятия, где собирается большое количество людей, говорящих на разных языках. Это могут быть конференции или симпозиумы. Международный съезд или заседание. Также презентация, на которую приглашены люди из разных стран.

Какие нюансы нужно учесть при синхронном переводе

Для того, чтобы мероприятие состоялось и все участники были довольны нужно ответственно подготовиться.

Международный стандарт по синхронному переводу - это два человека. Они должны меняться каждые 30 минут. Доказано, что именно через полчаса такой вид перевода приводит к усталости и рассеянному вниманию у человека. Это повлияет и на доскональность перевода.

Высокий уровень подготовки. Здесь важен опыт, личностные качества переводчика. Его эрудиция и самоорганизация. Такой переводчик должен переключать внимание с восприятия иностранной речи на быстрое изложение материала. Самообучение, усидчивость, работоспособность помогают стать профессионалом.

Подготовка самого мероприятия. Для того, чтобы мероприятие не сорвалось, нужно подготовить рабочее место для переводчика. Это должна быть отдельная звукоизоляционная кабина. Она должна быть оснащена специальным оборудованием. Микрофон, наушники, ноутбук. Самое необходимое в работе синхронного переводчика. Все это должно быть высокого качества.

До проведения мероприятия необходимо предоставить информацию о его участниках. Их имена и фамилии, общую информацию о мероприятии, список определенных терминов. Всё это необходимо знать переводчику для качественной работы.

Как правильно подбирать подрядчика

Конечно найти нужного профессионального переводчика сложно. Для этого нужно проделать ряд определенных действий.

• Найти агентство переводов или частное лицо.

• Проверить качество перевода. Попросить видео или аудио запись.

• Определить сроки выполнения работы. Обсудить важные детали. Задать интересующие вас вопросы.

• Узнать, как можно получить дополнительные услуги.

• Если нужно найти фирму по монтажу и обработке материалов.

• Обсудить стоимость услуг.

Проведение масштабных международных мероприятий требует ответственности от организаторов, их тщательной подготовки, наличия организаторских способностей. Правильный подбор сотрудников, синхронных переводчиков поможет процессу пройти успешно, выгодно и полезно.

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