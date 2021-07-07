Общество

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Вчера 14:16447

Что такое домашний текстиль и как его выбирать

Даже самый минималистический интерьер невозможно представить без домашнего текстиля. Но что же это такое? Все вещи, которые помогают создавать уют и комфорт в доме.

Уютный плед, мягкая подушка, приятное к телу постельное белье и пушистое полотенце — все это есть в любом доме. 

Текстиль для спальни

Каждый магазин домашнего текстиля предлагает изделия для спальни, ведь именно в этом помещении используется его больше всего. Основные категории:

  • • одеяла и пледы;

  • • подушки;

  • • покрывала;

  • • постельное белье.

Одеяла и пледы помогают согреться в зимнюю стужу. Используются такие материалы, которые еще и не дадут перегреться летом. Причем у современных одеял может быть натуральный или искусственный наполнитель. Последний идеален для тех, кто предрасположен к аллергии. Пледы, в отличие от одеял, тоньше и могут использоваться как для укрывания, так и для застилания кровати, кресла.

Подушки с натуральным наполнителем — классика, а с искусственными — новое слово в комфорте сна. Все дело в том, что синтетические материалы обеспечивают более качественную поддержку шейного отдела позвоночника, а значит, человек лучше высыпается, отдыхая на такой. Отдельный класс — ортопедические подушки, предназначенные для людей, имеющих заболевания позвоночника, или тех, кто хочет этого избежать.

Покрывала имеют несколько функций, а именно создают желаемый декоративный эффект и защищают постель и матрас днем от пыли и лишних взглядов.

Самая обширная категории домашнего текстиля для спальни — это постельное белье. Оно обеспечивает комфорт сна и дарит приятные эмоции перед ночным отдыхом. Правильно подобранные простынь, пододеяльник, наволочки помогут настроиться на сон, расслабиться. Имеют значение материал, расцветка, ощущения от прикосновения. Конечно, не менее важны износостойкость и сохранение первичного внешнего вида надолго, даже после многоразовых стирок.

Текстиль для ванной и кухни

Вторая большая группа, которая включает скатерти, салфетки, фартуки, полотенца. Все это активно используется каждой хозяйкой и существенно упрощает ее будни на кухне. Скатерти и салфетки, к примеру, создают уют и обеспечивают удобство для всех.

И для ванной, и для кухни очень важны полотенца. Банные, для рук, лица — используются после водных процедур. Причем производители предлагают изделия из разных материалов, а именно:

  • • бамбука;

  • • велюра;

  • • махры;

  • • сатина;

  • • хлопка;

  • • смесовых тканей с включением х/б волокон.

Можно приобрести целый набор — для тела, лица, рук или же подобрать отдельные элементы, которые нравятся именно вам.

Один из самых незаменимых видов текстиля на кухне — фартук. В нем хозяйка выглядит особенно симпатично, ведь если он надет — значит, сейчас будет готовиться что-то вкусненькое. А вообще, фартук — это очень удобный аксессуар, который просто обязан быть на любой кухне, причем не в едином экземпляре.

Текстильные изделия для ванной должны быть особенно качественными, ведь стирать их приходится очень часто. Если говорить о кухонных полотенцах, то на них появляются сложные пятна достаточно быстро.


Домашний текстиль для детской

Отдельного внимания заслуживает домашний текстиль для детской комнаты. К нему требования повышенные, ведь нежная кожа малыша склонна к проявлению аллергии, поэтому все, что к ней касается, должно быть абсолютно безопасным. Для использования в детской стоит приобрести:

  • • одеяло. По размеру кровати, ведь слишком большое будет неудобно для маленького пользователя;

  • • подушку. Производители предлагают разную толщину такого изделия, с учетом физиологии малыша;

  • • постельное белье. Только из безопасных, гипоаллергенных материалов;

  • • полотенца и «уголки». После ванны очень важно укутать малыша и ребенка постарше, чтобы не простудить. Для этого используются полотенца или «уголки», которые можно накинуть и на голову.

Еще ребенку постарше, примерно с 2–3 лет, можно купить халат. Он в нем будет выглядеть особенно симпатично — как маленький взрослый. Покупая изделия для детской, обращайте особое внимание на состав и безопасность.

Качественный домашний текстиль — это уют, комфорт и отличное настроение всех, кто им пользуется. 

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Общество
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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