Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать? Внешний вид машины многое может рассказать о ее владельце. Чтобы не ударить в грязь лицом, многие не только часто посещают автомойку, но и активно применяют различную автохимию, чтобы содержать машину в надлежащем виде.

Речь идет о чистящих средствах, омывателях стекол и полиролях для кузова и пластиковых деталей. Все эти средства позволяют очистить стеклянные, пластиковые и металлические поверхности от загрязнений, восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие и придать ему блеск. Но обо всем по порядку.

Чистящие средства

Под чистящими средствами подразумевают различные спреи, гели и жидкости. Они имеют в своем составе агрессивные вещества, которые легко справляются с любыми загрязнениями, но при этом не повреждают обрабатываемую поверхность.

Из всех средств чаще всего используются омыватели стекла, потому что грязные стекла ухудшают обзор водителя, что и вынуждает их часто мыть. Кроме того, производители предлагают зимние варианты омывателей, которые не замерзают даже при отрицательной температуре. Такие жидкости изготавливаются на основе одноатомного спирта, у которого очень низкая точка замерзания.

Виды полиролей

Основная задача полиролей заключается в заполнении царапин и сколов на поверхности, чтобы скрыть повреждения. В зависимости от масштабов повреждений, такие средства есть восстанавливающие и декоративные на восковой основе для придания блеска поверхности. Чтобы было понятно, какой полироль для кузова вам необходим, рассмотрим все их виды:

• Восковые – придают блеск и усиливают яркость краски. В зависимости от стоимости, одни средства смываются уже после первой мойки, а более дорогие некоторое время выдерживают воздействие воды.

• Абразивные – устраняют царапины на кузове. В составе они имеют глину, мраморную пудру и другие вещества абразивного характера.

• Синтетические – как и восковые используются для улучшения декоративных свойств поверхности, но изготавливаются на основе силикона.

• Полимерные – выполняют декоративную и защитную функцию. В отличие от восковых и силиконовых, дольше сохраняют блеск, и при этом защищают поверхность от воздействия солей, ультрафиолета, грязи и других внешних факторов.

• Очистители-восстановители – усредненный химический состав рассчитан на выполнение двух функций: очистка и восстановление повреждений в виде небольших царапин.

Зная назначение каждого типа полироли, ни у кого не возникнет трудностей с правильным выбором. Что касается обработки, средство наносится на губку и круговыми движениями растирается на поверхности кузова.

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