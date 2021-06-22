5 порад початківцям у motion-дизайні Професія motion-дизайнера зі сторони може здатися магічною, через те, що під керівництвом цього спеціаліста статичні картинки оживають, рухаються і переходять у різні текстури.

Однак, щоб стати таким чарівником, потрібно як слід постаратися, здобути навичок, навчитися правильно користуватися програмами та плагінами. На жаль, такому не навчають у ВНЗ, тому до всього доведеться прийти самостійно або на спеціальних курсах. Якщо вже маєте досвід у моушен-дизайні, і хочете працювати в професійній креативній команді — розгляньте в студії Voki games вакансії на vokigames.com і, можливо, саме там ви зможете реалізувати свій потенціал.

5 порад, які допоможуть початківцям у motion-design

Моушн-дизайн має попит у багатьох галузях: в рекламі, кінематографі, медіа, на телебаченні, у тому числі й у розробці мобільних ігор. Якщо хочете стати фахівцем у цій галузі, пропонуємо ознайомитися з базовими порадами, які стануть у пригоді недосвідченим дизайнерам анімації:

Використовуйте градієнти та колірні переходи. Щоб зображення не здавалося плоским, краще додати фону глибини. З таким завданням впораються радіальні градієнти, в яких кольори йдуть від центра кола до його країв. Для текстового зображення можна застосувати різні кольори з переходами. Вони створюються за допомогою трекових підкладок або ж багаторівневим способом. Підбирайте текстури, відблиски, CC Light Sweep. Всі ці спецефекти можна використовувати, пограти з налаштуваннями. Текстури додадуть обсягу, унікальності текстовому зображенню, а відблиски доповнять металевим переливом. Використовуючи CC Light Sweep, ви отримаєте спрямований промінь світла, який можна налаштувати тонкою лінією або розсіяти. Відскок і рух камери. Багатьох цікавить питання, як зробити такий ефект анімації, що стрибає. Його можна поставити в Ease and Wizz або зробити вручну, задавши потрібну конфігурацію об'єкта, відстань, додавши обертання. Ефект руху камери часто використовується для посилення реалістичності анімації, не ігноруйте таку можливість. Застосовуйте тіні, промені світла, контрасти. Позначення тіні на моделі або тексті додає глибини зображенню. А щоб все це мало ще реалістичніший вигляд, можна направити промінь світла на темний фон, створивши виразний контраст. Додаткові рекомендації. Сюди ми зібрали три базові правила, яких дотримуються всі профі:

• Не піратити — навіть за умов нестачі коштів, краще використовувати доступні шрифти, ілюстрації, відео.

• Жодного плагіату — копіювання чужих робіт зіпсує вашу репутацію і портфоліо;

• Англійський інтерфейс — краще відразу звикати до такого формату, щоб полегшити подальше використання і вивчення програм.

Motion дизайнер — це кропітка праця, яка винагороджується чудовим результатом і задоволенням від виконаної роботи.

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