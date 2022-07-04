Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі Мешканці села Капустинці Роменского району на Сумщині виступили проти закриття школи. Староста села Світлана Кулинич говорить – обрахувавши витрати на перевезення 36 школярів дійшли висновку, що дешевше для громади зберегти поки їхню школу. Втім, за ліквідацію школи вже проголосували місцеві депутати, тож селяни подали позов до суду.

Мешканці Капустинців зібрались біля школи, аби поставити підписи та виступити проти її закриття. Заклад планували ліквідувати минулого року, тоді у селі оголосили, що надаватимуть безкоштовне житло родинам із дітьми. Сім’ї відгукнулися і кількість школярів у Капустинцях з 23 збільшилась до 42. Цього року знову депутати проголосували за закриття школи, пише Суспільне.

Світлана – одна з тих, хто з родиною переїхав до села. З її восьми дітей – п’ятеро ходять до цієї школи: "Ми вже проходили це, ми знаємо що це таке. Ми позаминулий рік возили діток за 3 кілометра, ми тут за 30 км жили. Дуже важко у школу добиратись, тим більше зимою. А зараз як воєнний стан, так тим більше, бо дорога жахлива і під відкритим небом їздить. Ми проти".

Підрахувавши, визначили, що витрати на перевезення учнів перевищуватимуть витрати на утримання школи та шести працівників обслуговуючого персоналу, яким платять гроші з бюджету громади, розповідає мама двох школярів Катерина Косенко.

Суспільне Суми

"Транспорту немає, його треба купувати і не один автобус треба купувати. Треба заправити транспорт, бензин зараз занадто дорогий. Треба зарплату водієві, водій не один, а два, тому що в один автобус діти не усядуться. Треба людина, яка супроводжуватиме дітей, діти сам і ж не будуть їздити і все це треба оплачувати", — говорить жінка.

На наступний навчальний рік у школі мають 36 заяв. Зараз у закладі працює 15 працівників, з яких 9 – вчителі, для яких немає роботи у інших закладах громади, говорить директорка, а школа мала високі показники минулого року.

"У нас було 5 учнів, 5 випускників, які здали на досить високі бали ЗНО і ми посіли 10 місце в рейтингу шкіл по ЗНО, тому що сільські, що міські школи я думаю тут ми показали результат непоганий, і це наочний такий приклад, що ми працюємо з дітками", — розповідає директорка школи Оксана Сірик.

Суспільне Суми

Обладнали біля школи силами селян і бомбосховище, у якому є парти, тож за необхідності зможуть провести урок і тут, говорить староста села Світлана Кулинич. За 3 останні роки у нову систему опалення школи вклали 280 тисяч гривень.

"Всі ми прекрасно розуміємо, що не сьогодні-завтра прийдеться оптимізувати школу, тому що людей у селах не вистачає. У цьому році вистачає – у цьому році 5 діток у перший клас іде, на наступний рік – 7 діток іде. І як ми зараз можемо отих манюніх возити по цій дорозі я не уявляю. А надалі може воно само по собі прийде той час, що прийдеться її закривати, зробляться дороги, налагодиться маршрут і не скільки ж дітей залишиться в селі", — зазначає староста села Світлана Кулинич.

Один з варіантів, куди можуть возити учнів, розповідає староста села – це Синівська школа, за 15 км звідси. Більшість цієї дороги наразі має такий вигляд.

Суспільне Суми

Така ж дорога до села Саї, куди також можуть возити дітей за 9 км від дому. У Синівку цього року переводять і дітей з села Подільки, де також закривають школу. Заклад тут розрахований на 300 учнів.

Директор школи у с. Синівка Андрій Кулибаба говорить:"У нашій школі навчається 101 учень, якщо ми будемо в цьому начальному році підвозити і Подільки, то буде 132 учні, а ми плануємо їх підвозити. З Подільок три вчителі виявили бажання працювати в нас".

Суспільне Суми

Із розрахунками мешканців Капустинців не згоден голова громади. Говорить – державної субвенції на зарплати вчителям цього року отримали менше. Загалом же утримання школи обходиться близько 2 млн 800 тисяч гривень на рік. Говорить — ремонт дороги ж до повномасштабного нападу російських військових на Україну планували зробити цього року.

Голова Синівської громади Олег Тихоненко зазначає: "Ми звертаємося, ми просимо, щоб нам допомогли, хоча б вирівняти оце все. Будемо надіятися, що до осені це питання буде вирішне. Ми на сьогоднішній день також працюємо із спонсорами, які нам готові допомогти у придбанні ще одного транспортного засобу, щоб підвозити.Так сталося, що держава взяла і зняла з нас освітню субвенцію. Ми на сьогодні прораховуємо десь мінус 2,7 млн до кінця року, тобто це ми матимемо із місцевого бюджету, щоби покрити і освітні послуги – вчителям проплатити заробітні плати і відповідно і апарат".

У Обласному Департаменті освіти мешканцям Капустинців дали відповідь, що школу реорганізовують з порушеннями: не було громадських обговорень, не надано економічних обґрунтувань та альтернативних варіантів здобуття освіти.

Суспільне Суми

У Капустинцях проти рішення сесії зібрали більше сотні підписів і подали позов до суду. Зараз справа на розгляді у Сумському окружному адміністративному суді.