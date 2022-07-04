Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі

Мешканці Капустинців зібрались біля школи, аби поставити підписи та виступити проти її закриття. Заклад планували ліквідувати минулого року, тоді у селі оголосили, що надаватимуть безкоштовне житло родинам із дітьми. Сім’ї відгукнулися і кількість школярів у Капустинцях з 23 збільшилась до 42. Цього року знову депутати проголосували за закриття школи, пише Суспільне.
Світлана – одна з тих, хто з родиною переїхав до села. З її восьми дітей – п’ятеро ходять до цієї школи: "Ми вже проходили це, ми знаємо що це таке. Ми позаминулий рік возили діток за 3 кілометра, ми тут за 30 км жили. Дуже важко у школу добиратись, тим більше зимою. А зараз як воєнний стан, так тим більше, бо дорога жахлива і під відкритим небом їздить. Ми проти".
Підрахувавши, визначили, що витрати на перевезення учнів перевищуватимуть витрати на утримання школи та шести працівників обслуговуючого персоналу, яким платять гроші з бюджету громади, розповідає мама двох школярів Катерина Косенко.
"Транспорту немає, його треба купувати і не один автобус треба купувати. Треба заправити транспорт, бензин зараз занадто дорогий. Треба зарплату водієві, водій не один, а два, тому що в один автобус діти не усядуться. Треба людина, яка супроводжуватиме дітей, діти сам і ж не будуть їздити і все це треба оплачувати", — говорить жінка.
На наступний навчальний рік у школі мають 36 заяв. Зараз у закладі працює 15 працівників, з яких 9 – вчителі, для яких немає роботи у інших закладах громади, говорить директорка, а школа мала високі показники минулого року.
"У нас було 5 учнів, 5 випускників, які здали на досить високі бали ЗНО і ми посіли 10 місце в рейтингу шкіл по ЗНО, тому що сільські, що міські школи я думаю тут ми показали результат непоганий, і це наочний такий приклад, що ми працюємо з дітками", — розповідає директорка школи Оксана Сірик.
Обладнали біля школи силами селян і бомбосховище, у якому є парти, тож за необхідності зможуть провести урок і тут, говорить староста села Світлана Кулинич. За 3 останні роки у нову систему опалення школи вклали 280 тисяч гривень.
"Всі ми прекрасно розуміємо, що не сьогодні-завтра прийдеться оптимізувати школу, тому що людей у селах не вистачає. У цьому році вистачає – у цьому році 5 діток у перший клас іде, на наступний рік – 7 діток іде. І як ми зараз можемо отих манюніх возити по цій дорозі я не уявляю. А надалі може воно само по собі прийде той час, що прийдеться її закривати, зробляться дороги, налагодиться маршрут і не скільки ж дітей залишиться в селі", — зазначає староста села Світлана Кулинич.
Один з варіантів, куди можуть возити учнів, розповідає староста села – це Синівська школа, за 15 км звідси. Більшість цієї дороги наразі має такий вигляд.
Така ж дорога до села Саї, куди також можуть возити дітей за 9 км від дому. У Синівку цього року переводять і дітей з села Подільки, де також закривають школу. Заклад тут розрахований на 300 учнів.
Директор школи у с. Синівка Андрій Кулибаба говорить:"У нашій школі навчається 101 учень, якщо ми будемо в цьому начальному році підвозити і Подільки, то буде 132 учні, а ми плануємо їх підвозити. З Подільок три вчителі виявили бажання працювати в нас".
Із розрахунками мешканців Капустинців не згоден голова громади. Говорить – державної субвенції на зарплати вчителям цього року отримали менше. Загалом же утримання школи обходиться близько 2 млн 800 тисяч гривень на рік. Говорить — ремонт дороги ж до повномасштабного нападу російських військових на Україну планували зробити цього року.
Голова Синівської громади Олег Тихоненко зазначає: "Ми звертаємося, ми просимо, щоб нам допомогли, хоча б вирівняти оце все. Будемо надіятися, що до осені це питання буде вирішне. Ми на сьогоднішній день також працюємо із спонсорами, які нам готові допомогти у придбанні ще одного транспортного засобу, щоб підвозити.Так сталося, що держава взяла і зняла з нас освітню субвенцію. Ми на сьогодні прораховуємо десь мінус 2,7 млн до кінця року, тобто це ми матимемо із місцевого бюджету, щоби покрити і освітні послуги – вчителям проплатити заробітні плати і відповідно і апарат".
У Обласному Департаменті освіти мешканцям Капустинців дали відповідь, що школу реорганізовують з порушеннями: не було громадських обговорень, не надано економічних обґрунтувань та альтернативних варіантів здобуття освіти.
У Капустинцях проти рішення сесії зібрали більше сотні підписів і подали позов до суду. Зараз справа на розгляді у Сумському окружному адміністративному суді.