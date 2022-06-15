Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:28186

Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової

22 червня минув 81 рік з того часу, коли Друга Світова війна почалася на території України. Сьогодні ще живі ті, кому довелось пережити ту війну і стати свідками іншої – російського повномасштабного вторгнення. Суспільне поспілкувалося з однією з таких очевидиць.

Раїсі Субботі – 95 років. Родом з села Ниркове, що на Луганщині. Коли почалась Друга Світова, їй було майже 15, йдеться в сюжеті Суспільне. Говорить, перші спогади війни – німецькі літаки, що скидають бомби на хати. В родині було семеро дітей. "Найменша дитина була 41-го року народження. Він у тата був за ременем засунутий, голий-голісінький. Бо ми тікали з хати, літак прилетів палити селище", – пригадує жінка.

А наступного дня, розказує, у село прийшли німці. "Вранці погнали на Артемівське. Я була майже боса. Якісь драні валянки з калошами, води повно. В Троїцьке нас пригнали. Дорога, люди виходили, куски хліба виносили, німці вибивали, в сніг падав хліб. Ми його підіймали, пхали в рота...".

А за кілька місяців Раїсу з іншими дівчатами посадили у потяг та відправили до концтабору у німецький Вупперталь. Тих, хто не витримував та хворів, каже пані Раїса, відвозили у Бухенвальд. "Там побудовані були на заводі такі чани, коли вони вмирали, у ті чани їх парили, вивозили у поле цей попіл. З нашої кімнати одна дівчинка загинула. Спочатку захворіла на туберкульоз. А вони бояться туберкульозу як не знаю чого. Туди її відвезли. З нашого району".

Додому дівчина змогла повернутися тільки у 1947-му. "Зустрілися з мамою… Вона обнімає мене, цілує... "Та ти знаєш, ти нас пробач – у тебе є сестричка – Рая". "Ну то й добре, що є!", кажу".

У самої пані Раїси троє дітей. На початку зими син забрав її до себе у Попасну. Але знову, як 80 років тому, довелося рятуватися від обстрілів. Разом із Раїсою на Сумщину приїхала й її 85-річна родичка – Валентина Шпак. Другу Світову жінка пам’ятає лише з розповідей матері. "Нас було багато у мами, 12 душ. Але сім померло, п’ятеро залишились. Два брати і нас три дівчини", – пригадує жінка.

А от про те, як росіяни розстрілювали її оселю, розповідає: "Я чудом залишилася живою. Я тільки лягла, одіяло натягнула, воно як дало у вікно снаряд".

Родина переїхала жити на Сумщину з нині окупованої Попасної, що на Луганщині, майже два місяці тому. Що сталося з оселею, донедавна не знали. Потім з’ясувалося – повертатися родині немає куди. "Пусте місце, нашої хати немає вже. Пусто. І сусідньої, і нашої. Була хата та кухня літня й гараж. І немає нічого уже", – розповідає онука Раїси Субботи Христина. "У мене квартира там, біля поліції була. Приватизована. Розбили ж, напевно. І цю також", – говорить син Раїси Субботи Василь.

Із нині зруйнованої оселі пані Раїса встигла взяти з собою лише хустку. Ту, яку колись подарувала їй мама.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
Сегодня 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
Сегодня 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
Вчера 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
Вчера 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
Вчера 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
view counter

Новости

На Сумщині колаборант відбувся 25-тисячним штрафом
Сегодня 15:14
Висловлював вдячність російським солдатам – у Сумах ще одному прибічнику збройної агресії повідомлено про підозру
Сегодня 15:07
Сумські лучники зупинились за крок від медалі Кубку світу
Сегодня 15:00
Завтра в Конотопі попрощаються із загиблим воїном
Сегодня 14:52
Захист російського військового Шишимаріна, який убив цивільного на Сумщині, оскаржив вирок
Сегодня 14:49
Мер Середина-Буди продовжить сидіти під вартою
Сегодня 14:36
Сумські комунальники ліквідували порив колектору по вул. Петропавлівська
Сегодня 14:11
ДБР виявило підпільний склад місцевого осередку партії ОПЗЖ на Сумщині
Сегодня 13:42
Тривають роботи по облаштуванню кабінету комп’ютерної томографії в Сумському обласному онкодиспансері
Сегодня 13:40
Рашисти знову обстріляли цвинтар на Сумщині (фото)
Сегодня 13:32
Сумські патрульні повернули додому бабусю, яка вийшла на прогулянку та загубилася
Сегодня 13:09
Вбив свою бабусю та викрав авто - злодій проведе 15 років за гратами
Сегодня 12:37
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.