У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів У Сумській лікарні перебувають майже 10 підлітків, які отримали травми від вибухонебезпечних предметів.

Про це Суспільному повідомив завідувач Центру дитячої ортопедії, хірургії та травматології лікарні Св. Зінаїди Володимир Чижик.

"Інформація про точну кількість поранених дітей, як і спілкування з ними, обмежені для сторонніх, доки ведуться слідчі дії", - сказав лікар.

Загальне збільшення дитячого травматизму

Марійка з Могриці Сумського району тепер з посмішкою розповідає, як травмувалася. Але на той момент було не до жартів.

"Я бігла, біля школи громовідвід був, і я за нього перечепилась. І поламала руку. І ще ногу травмувала. Я там так кричала, там все село збіглося", - говорить вона.

Взагалі, влітку спостерігається тенденція до збільшення дитячого травматизму, говорить ортопед-травматологиня з понад 30-річним стажем Олена Костюкова. Наразі в лікарні найменшому пацієнту – 4 роки. "Дитина знаходиться на лікуванні з травмою перелому гомілковоступневого суглоба. Ця травма – через попадання нижньої кінцівки у колесо велосипеда. Це часті травми у дітей такого плану. Дорослі возять дітей без захисту", - розповіла лікарка.

А ось найтяжчий стан - у 13-річного підлітка - складний перелом нижньої кінцівки через падіння з велосипеда.

Поранення дітей від вибухонебезпечних предметів

На сьогодні у дитячій лікарні ім. СВ. Зінаїди кілька підлітків загоюють поранення від вибухонебезпечних предметів.

Ці травми пов'язані не тільки з бойовими діями, розповів завідувач Центру дитячої ортопедії, хірургії та травматології лікарні ім. Св. Зінаїди Володимир Чижик.

"Бувають випадки необережного поводження зі зброєю. Це дуже болюча тема. Зараз зброя є у великої кількості населення, навіть вдома. І не завжди за дітьми слідкують батьки. І буває таке, що і дитина стріляє зі зброї. І сама зброя може стріляти", - вважає лікар.

Якщо вже так трапилося, що дитина отримала поранення саме від зброї чи вибухівки, важливо надати першу домедичну допомогу, говорить Чижик: "Треба зупинити кровотечу. Для цього потрібно мати жгут. Ну, мати жгут це ще не все – треба уміти його накласти правильно. Зараз у воєнний час, я вважаю, кожна людина повинна, якщо не знає, як накладати джгут, то зайти в інтернет подивитися. Зараз багато відео на ютюбі, де волонтери показують, як правильно це робити".

Хто відповідальний, якщо дитина травмувалася

Проте, батькам варто пам’ятати, що за дитяче травмування відповідальність несуть дорослі. Батьки зобов’язані проводити співбесіди та роз’яснення щодо належного поводження на вулиці, прогулянок тощо, говорить головна юристка "Сумського бюро правової допомоги" Анна Кожушко.

"Якщо дитина травмувалася не у звичайній побутовій ситуації (наприклад, бігала на майданчику, перечепилась і травмувалася), а отримала травму в небезпечних обставинах (місцях ймовірно підвищених ризиків, обмежених для відвідування, будівництва тощо) то батьки можуть нести відповідальність за нероз’яснення, та непопередження дітей про правила", - говорить юристка.

Вона також додала, що відповідальність не несуть батьки, якщо дитина травмувалась внаслідок воєнного злочину. "Однак, якщо дитина отримала травму зі зброї, яка перебуває у користуванні або власності її батьків, то тут 100% вина батьків, і вони понесуть за це відповідальність", - сказала юристка.