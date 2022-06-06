Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:1830

МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?

З початку військової агресії російської федерації проти України МОЗ прийняло низку рішень та заходів, щоб спростити доступ українців до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.

Так, українці, які були змушені змінити місце проживання через військову агресію рф (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають можливість отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного перебування, без декларацій та направлень, у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування. Нагадуємо, що первинну меддопомогу надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри.

Проте для того, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, направлення, як і раніше, є необхідним.

Хто може виписувати направлення?

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію.

Який строк дії направлення?

Термін дії направлення – рік. Проте пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які направлено пацієнта. 

Яка інформація міститься в направленні?

У направленні не зазначається заклад чи лікар, до якого направляють пацієнта, зазначається код послуги та інформація про заклад і лікаря, який створив направлення. Місце отримання послуги пацієнт може обрати самостійно у будь-якій лікарні, яка має контракт з НСЗУ і може надати відповідні медичні послуги.

Виняток: якщо пацієнта переводять на рівні «стаціонар-стаціонар» — заклад зазначається.

Нагадуємо, що для того, щоб забезпечити доступ пацієнтів до медичних послуг, під час війни діють як електронні, так і паперові направлення.

Дізнатися, в яких саме закладах можна безоплатно отримати потрібну консультацію або пройти додаткову діагностику, можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

 
Общество
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МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
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