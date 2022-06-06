МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?

Так, українці, які були змушені змінити місце проживання через військову агресію рф (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають можливість отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного перебування, без декларацій та направлень, у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування. Нагадуємо, що первинну меддопомогу надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри.

Проте для того, щоб отримати вузькоспеціалізовану допомогу, направлення, як і раніше, є необхідним.

Хто може виписувати направлення?

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію.

Який строк дії направлення?

Термін дії направлення – рік. Проте пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які направлено пацієнта.

Яка інформація міститься в направленні?

У направленні не зазначається заклад чи лікар, до якого направляють пацієнта, зазначається код послуги та інформація про заклад і лікаря, який створив направлення. Місце отримання послуги пацієнт може обрати самостійно у будь-якій лікарні, яка має контракт з НСЗУ і може надати відповідні медичні послуги.

Виняток: якщо пацієнта переводять на рівні «стаціонар-стаціонар» — заклад зазначається.

Нагадуємо, що для того, щоб забезпечити доступ пацієнтів до медичних послуг, під час війни діють як електронні, так і паперові направлення.

Дізнатися, в яких саме закладах можна безоплатно отримати потрібну консультацію або пройти додаткову діагностику, можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).